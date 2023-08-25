Русские старики заставили Латвию отступить

Президент Латвии Ринкевич назвал «мифом» массовую депортацию российских пенсионеров

Tекст: Никита Демьянов

В сентябре прошлого года в Латвии были приняты поправки к закону об иммиграции, аннулировавшие постоянные виды на жительство, ранее выданные гражданам России, проживающим в этой прибалтийской республике. Этих людей обязали, если они хотят и далее жить в Латвии, подать заявление о получении статуса постоянного жителя Евросоюза и сдать экзамен на знание латышского языка.

В общей сложности эти поправки коснулись 25 316 человек. Причем, что важно, речь идет либо об уроженцах Латвии, либо о людях, проживших там десятилетия. В 1991 году им из-за «неправильного» происхождения отказали в гражданстве Латвии – и некоторые из них впоследствии взяли российское. Изначально Латвийская Республика против этого не возражала и давала новоиспеченным россиянам долговременные виды на жительство.



Принудительный экзамен для инвалидов-колясочников



Сейчас эти люди пребывают уже, как правило, в достаточно преклонном возрасте, нередко не могут похвалиться образцовым здоровьем – что, однако, не стало поводом для снисхождения к ним. Свидетели говорят, что на экзаменах по латышскому для пенсионеров имели место немало случаев вызова неотложной помощи – инфаркт, инсульт, давление, обморок...

Некоторые из тех, кого обязали сдавать экзамен, сами передвигаться не в силах – их возят туда сотрудники службы по перемещению лежачих больных. «Люди просят отвезти их на экзамен. Люди в возрасте, с ограниченными возможностями, в инвалидном кресле и даже лежачие! Лежачие! Ну, ок, допустим, люди готовы. Но это не все! Экзамен будет приниматься на втором и третьем этажах, так как нужно будет перемещать по классам. Как вам? А разве нельзя подумать об этом заранее? У нас в стране закончились первые этажи? Закончились лифты? Подъемники?» – негодует житель Даугавпилса Андрис Ондзулс.

В интернете появились видеоролики, на которых на сдачу экзаменов несут прикованных к постели инвалидов – что вызвало у тех, кто стал свидетелями этого зрелища, гнев и отчаяние. Люди говорили, что не могут поверить тому, что подобное может происходить в одной из стран ЕС в XXI веке.

Но кого не удалось разжалобить этими роликами, так это латышских националистов. Они продолжают твердить, что «вату нужно вышвырнуть из Латвии», и уверяют, что это «постановочные съемки», изготовленные, дескать, некими «агентами Кремля».

22 августа поступила информация о том, что примерно 10 тысяч граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от государственного Управления по делам гражданства и миграции – с настоятельной «просьбой» покинуть Латвию. Речь идет как о тех, кто не справился с экзаменом, так и о тех, кто даже не попытался пройти проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС. Ведь немало людей заранее отчаялись, решив, что сдать экзамен им не по силам.



«Одиноких и бедных нелегалов ждет голод»



Самые дальновидные из латышей сообразили, что готовящееся массовое выдворение русских стариков на самом деле никак укреплению государства не послужит. В частности, на этот счет высказался известнейший в стране бизнесмен Гунарс Кирсонс, владелец сети ресторанов быстрого приготовления Lido. «Нельзя вот так просто сказать старым людям, которые язык не знают, но жили в этой стране еще при социализме и любят ее: «Уезжай отсюда!». Здесь у него уже семья есть – дети и внуки. Нельзя это сегодня делать. И об этом надо говорить! Мы должны сделать страну богатой, чтобы каждый хотел здесь жить, хотел язык знать», – призвал Кирсонс.

В последнее время некоторые из латвийских политиков тоже спохватились и заговорили о том, что массовая депортация стариков больно ударит по имиджу Латвии.

«Я думаю, что каждый здравомыслящий депутат и политик понимает, что приближается очень большая проблема, которую придется решить. Я не думаю, что нам разрешат кого-то выдворять из Латвии. Евросоюз нас просто затопчет за это. Но все-таки достаточно многие в Сейме этого не понимают», – рассуждает председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака. Его тревожит, что у каждого из выдворенных останутся в Латвии родственники, которые окончательно озлобятся на это государство.

Однако немало представителей правящей коалиции продолжают рассуждать, что, мол, «закон суров, но это закон» – и его надо исполнить. «Правящим политикам самим воевать на украинском фронте с российскими военными не хотелось, а вот наказать гражданских россиян здесь на месте – и приятно, и безопасно», – отмечает по этому поводу сопредседатель оппозиционного Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов. Он добавляет, что если бы депортацию тысяч людей из Латвии можно было бы сделать незаметной, то вообще никакой реакции от западных правительств и международных организаций не последовало бы.

По словам политика, россиян в настоящее время в Евросоюзе воспринимают как «угрозу». Никто не хочет вникать в факт того, что из Латвии выгоняют не иностранцев, а местных жителей, по разным причинам принявших российское гражданство. Однако единовременное насильственное выдворение тысяч человек незаметно пройти не может.

Митрофанов предположил, что власти Латвии, дабы не создавать неприятной для себя картинки, будут добиваться «добровольного» отъезда пенсионеров, беря их на измор. «Никаких пограничников с собаками, штурмов квартир или арестов. Просто по почте придет уведомление об аннулировании вида на жительство. Если это решение не оспаривается, то оно вступает в силу. Из «отказника» гражданин РФ превращается в нелегала. Каковы последствия нелегального статуса? Сразу после 1 сентября или с небольшой задержкой замораживаются все латвийские банковские счета. Нелегал перестает получать пенсию и не сможет с латвийского счета в банке платить коммунальные платежи. Работающие граждане РФ из категории «отказников» с первого числа теряют работу», – предсказывает Мирослав Митрофанов.

В этом случае в самом худшем положении оказались бы те новоявленные «нелегалы», кто не имеет ни денег на счетах в банках ЕС, ни накоплений наличными, ни близких людей, готовых помочь финансово. «Таких одиноких и бедных нелегалов ждет голод. Тот самый «измор». Он должен заставить их уехать в Россию, поскольку через какое-то время на новом месте жительства получение пенсии возобновится. И можно будет работать», – отмечает Мирослав Митрофанов.

Другой механизм «взятия на измор» – накопление долгов по коммунальным платежам. «Уже через три месяца управляющая компания или поставщики коммунальных услуг напрямую могут подать на должника в суд, а еще через полгода забрать квартиру в счет погашения долга. За это время может быть отключено электричество и газ.

Двухлетняя отсрочка?



22 августа поступило сообщение о том, что кабинет министров решил обратиться в Сейм с просьбой поменять нормативные акты – чтобы у граждан РФ появилась возможность получить временный вид на жительство на два года. За это время им предстоит выучить латышский язык на средний уровень А2 и сдать экзамен. Впрочем, каждый случай будут оценивать «индивидуально».

«Одно ясно: принцип этого условия не меняется – государство требует и будет требовать от граждан России знания латышского языка. Люди без инициативы с 1 сентября будут жить в Латвии незаконно. Люди должны контактировать с государством, чтобы получить ВНЖ на два года и сдать в течение этого времени экзамен», – заявил Ингмар Лидака.



О ситуации высказался и президент Латвии Эдгар Ринкевич. По его словам, ситуация стала источником «мифов о массовых депортациях». Президент подчеркнул, что решение правительства о продлении срока на сдачу экзаменов не окончательное и вопрос находится в компетенции Сейма. Судя по всему, большинство парламентариев все же проголосуют за продление срока сдачи экзаменов. Однако правозащитник Елизавета Кривцова, отстаивающая интересы российских граждан, полагает, что отсрочка мало что изменит.

«Мы уже сейчас знаем, что примерно половина людей не сдаст этот экзамен – прежде всего из-за письменной части. Потому что на пенсии люди уже разучились правильно писать garumzime (знак долготы в латышском алфавите, который необходимо ставить над определенными гласными буквами – прим. ВЗГЛЯД), и мы все равно столкнемся с этой проблемой», – предупредила Кривцова. Она считает, что пожилой человек уже не сможет научиться без ошибок писать на латышском – из-за присущих этому языку грамматических сложностей. А это значит, что через два года вопрос о депортации пенсионеров может встать вновь. Повезет лишь тем, кто успеет достичь 75-летнего возраста – таковых власти милостиво освободили от языкового экзамена.