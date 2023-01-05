«Русский Новый год» приводит в ярость националистов Латвии

Латвия усиливает накал русофобии и «дерусификации». В этой стране начали заводить дела на любителей «русского Нового года» – тех, кто прилюдно отмечал наступление Нового года в 23.00, то есть по московскому времени. Таких в нынешней Латвии считают «подозрительными», «нелояльными» и даже достойными депортации. С другой стороны, растет и дерзость местных русских – дерзость отчаяния.

В этом году в Латвии заговорили о том, что надо бы внимательнее присмотреться к тем соседям, которые запускают новогодние фейерверки на час раньше. Первым соответствующую инициативу подал музыкант Марцис Кулис.

Надо сказать, что никому прежде не известный Кулис резко прославился в прошлом году – раз за разом выступая с предложениями, каждое из которых поражало своей дикостью. Так, сначала он предложил депортировать из Латвии 300 000 русских «колонистов», потом призвал жесточайше штрафовать за разговоры с латышами на русском, отнимать у тех, кто не желает говорить по-латышски, гражданство, а также штрафовать и арестовывать за слово «нацик».

И вот у Кулиса созрела новая идея. «Скажи соседу! Если кто-то в новогоднюю ночь будет запускать салюты в 23:00, он будет зафиксирован как ВРАГ ЛАТВИИ. Дальше пусть винит сам себя», – написал националист в своем микроблоге «Твиттер».

«Преступление» у памятника

В комментариях Кулис развил свою мысль, указав, что необходимо приклеивать к доскам для сообщений информацию о том, что данные любителей «русского Нового года» в Латвии будут записывать, после чего сообщать о них в спецслужбы. Читатели Кулиса выразили различные мнения на этот счет. Одни указали, что, «как и каждый год, таких людей в стране будет довольно много». Другие отметили, что «подобных празднующих надо сразу сдавать полиции». Третьи же указали, что подобные идеи – «откровенный идиотизм».

Но в целом предложение нашло понимание. «Сегодня особый вечер, когда можно очень легко идентифицировать 5-ю колонну орков в своем районе в 23:00. Зафиксируем и опубликуем тех, кто будет пускать салют после 23:00», – предложил накануне Нового года депутат Сейма Латвии Андрис Кулбергс.

И вскоре выяснилось, что самые черные подозрения латышей – оправдались-таки! 1 января в латышском секторе соцсетей начало набирать просмотры видео, снятое рижанкой Дианой Тунте у столичного памятника Свободы (в просторечии известного, как Милда). Тунте стала свидетельницей того, как некие люди у памятника запускали праздничный фейерверк в 23:00 – на Новый год по московскому времени. «Часы пробили 23:00 и какие-то гении решили запустить фейерверк прямо у самого памятника Свободы. Бессовестные куски де**ма, а точнее орки», – написала женщина, добавив к публикации видео. В комментариях Тунте добавила, что у Милды должен дежурить спецназ, чтобы сразу задерживать подобных людей.

Другие пользователи тоже выразили свое негодование. Многих возмутил тот факт, что полиция очевидно все видела, но не стала немедленно наказывать празднующих. «К сожалению, в Марупе (пригород Риги – прим. ВЗГЛЯД) тоже пускают салюты по московскому времени. Сволочи», – пишет бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс. «Этим людям нужно жить в стране, которую они поддерживают. После победы Украины много что изменится», – угрожает поэтесса Лиана Ланга.

У некоторых русских, напротив, это происшествие вызвало ощущение злорадства. «Ну что – снесли памятник Освободителям Риги от нацистов, теперь терпите салюты 31 декабря в 23.00 у памятника Свободы! И какой салют, какое музыкальное сопровождение! Год назад о таком даже подумать было страшно. А сотрудники муниципальной полиции ничего не смогли сделать. Снова зрада зрадная!», – насмешливо пишет в своем телеграм-канале журналист Алексей Стефанов, вынужденный уехать из Латвии в Россию.

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Позже в TikTok был выложен другой видеоролик – на котором двое русских рижан запустили 31 декабря фейерверки прямо у памятника Свободы в 23 часа. Видео выложили в TikTok в сопровождении известной песни Шамана «Я – русский». Перед запуском салюта к одному из мужчин подошли представители муниципальной полиции и о чем-то беседовали, пока за их спинами стреляли фейерверки. Однако остановить другого молодого человека, который устанавливал и поджигал фейерверки, полицейские даже и не пытались – ведь никаких законов, прямо запрещающих запускать салют, в Латвии вроде бы и нет. Во всяком случае, так тогда казалось этим двум молодым людям. Как пояснил автор ролика в TikTok, их можно было лишь оштрафовать на 20 евро за прилюдное употребление алкоголя.

Подсматривать в окна к русским

А сразу после Нового года стало известно, что административные дела против этих любителей «русского мира» все же возбудят. Во-первых, за нарушение закона «О памятнике Свободы и Рижском братском кладбище». Этот закон закрепляет «уважение к символам национального сознания» и ограничивают действия, которые могут «мешать общественности или создавать атмосферу, не соответствующую культурно-историческому наследию». За такое правонарушение можно применять к физическим лицам штрафы в размере от 1000 до 2000 евро.

Во-вторых, мужчин, запустивших фейерверк, накажут за «использование символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления в публичном месте» – здесь полицейские поясняют, что речь идет о выложенном в соцсетях видео запуска салюта с наложенной музыкой. В-третьих – все же «за употребление алкоголя на месте происшествия».

Дошло до того, что некоторые «национальные патриоты» теперь и в окна заглядывают, чтобы увидеть, чем занимаются русские. Один такой, некто Арис Корицс рассказал в соцсети, как вглядывался в окна соседей 31 декабря – а вдруг кто включит запрещенное российское телевидение, чтобы послушать речь Путина? Дело было в рижском микрорайоне Пурвциемс, где проживает много русских.

И, что характерно, около 23.00 Корцис таки нашел подобных «преступников». Он негодующе написал в «твиттере»: «Русские орки в ожидании Нового года смотрят российское телевидение». Читатели Корицса разделили его негодование. «Что примечательно – никого из комментаторов не смутило то, что Корицс подглядывает в чужие окна. Да ещё стучит. Максимум – это сомнение в том, что люди за окном смотрели именно российское ТВ. И да – призывы бить окна, а не стучать. Если так дело пойдет и дальше, скоро такие корицсы будут возмущаться, если увидят, что русские люди решили в спальне заделать русских детей. Какое непотребное для латышской Латвии дело!», – горько иронизирует Стефанов.

Не прибавила хорошего настроения русским латвийцам и новогодняя речь президента государства Эгила Левитса. Тот перечислил «ценности» Латвии, к которым отнес в первую очередь «латышский язык, ту латышскость, в которой мы существуем как нация». В числе главных достижений Латвии 2022 года президент назвал состоявшийся в этом году снос семидесяти монументов советским воинам и «освобождение Латвии от памятников оккупации и наследия советского колониализма в сознании людей» – благодаря чему, по мнению Левитса, «Латвия стала духовно чище». Также Левитс озвучил повестку на 2023 год. В ее центре оказался намеченный на лето Праздник песни. «Латышская культура является основой нашей страны. Давайте подготовим и отметим этот великий праздник латышскости, который нас укрепляет и объединяет, делает нас сильными!», – призвал президент.

Выслушав это обращение, многие из тех 35 процентов населения Латвии, кто не является этническими латышами, почувствовали себя оскорбленными. «На Новый год погода соревновалась в мерзотности с поздравлением Левитса», – отмечает блогер Алексей Гуленко. Он уличает Левитса в том, что тот «ничего не понимает в экономике, в финансах, в государственном устройстве, не разбирается в гуманитарных вопросах», «ничего не смыслит в международных отношениях, и не разбирается в этнических и национальных проблемах» и в целом является «клоуном и идиотом». Русские Латвии говорят, что после таких «поздравлений» не чувствуют к «первому лицу» ничего, кроме неприязни.

«Я поняла, что больше ни дня в своей жизни не стану никого и ничего уважать, если не уважают меня. Нельзя заставить человека уважать кого-то или что-то, унижая при этом ценности этого человека, его национальность, его язык, его расовую принадлежность и т.д. Это так не работает. Это закономерно даёт совершенно противоположный эффект», – пишет в соцсети активистка оппозиционной партии «Суверенная власть» Владислава Дробышева.

«Дерусифицируй Латвию!»

Дробышева, которая без страха вывешивает в интернете публичные призывы к национальному равноправию, отмечает, что постоянно получает сотни ненавистнических комментариев в свой адрес. «Раньше я их удаляла и авторов блокировала, чтобы не ругаться, чтобы не тратить время... Я думала, их единицы. Но я ошибалась. Таких... становится всё больше, а власть имущие это поощряют. Они поощряют разжигание межнациональной розни даже в эфире государственного телевидения в Новогоднюю ночь. Уважение должно быть обоюдным. И пока основная идея "латышскости", о которой говорил Левитс – это ненавидеть и унижать меня, почему я должна поступать как-то иначе?», – вопрошает активистка.

Надо сказать, что на этот раз у нее в комментариях люди с латышскими именами и фамилиями высказались против разжигания ненависти к русским. «Оскорблять русских теперь можно. Грустно!», – пишет, например, Гатис Юрковскис.

Недавно подоспели свежие данные Центрального статистического управления Латвии по местной демографии – кому-то они показались шокирующими. Оказалось, что больше всего в стране проживает людей с фамилией Иванов – более 11 тысяч человек. Только потом идут Берзиньши, Калниньши, Озолиньши. В число наиболее распространённых фамилий входят и Васильевы (свыше 5 тыс).

Подобное положение дел вызывает ярость латышских националистов, обсуждающих разные планы построения «национального государства». Их общее мнение выразила поэтесса Лиана Ланга, в 2022 году провозгласившая лозунг «дерусифицируй Латвию!» Несколькими годами ранее та же Ланга жаловалась, что «из-за влияния русского языка латышский теряет свою структуру, меняется лексика, меняется и синтаксис» – в результате чего мышление латышей «становится нечетким, размытым и уродливым».

Националисты не желают терпеть русских со всем их «багажом» – языком и культурой. Очередным свидетельством этому стало происшествие, имевшее место несколько дней назад у памятника великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, установленному в рижском парке Кронвалда.

Этот памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов, его предлагали снести, а недавно у него было обнаружено необычное послание под заголовком «Призыв латышских душ». Оно гласит следующее: «Мы жили в мире и все было хорошо – и мир, и свобода, и лепет детей. Потом пришли вы, как завядшие цветы похоронного марша и вызвали слезы. Вы дрались, били, лили кровь, вам было и есть наплевать на человечность. Слезы как реки разливались, кровь сочилась в землю, разверзлась земля, неспособная вынести эту ношу несчастья. Мы страдали, пока вы, которые "несли культуру", "освобождали" – ликовали! Мы никогда не будем близкими, хотя и давно уже соседи. Вы плюнули в душу – себе и нам. Теперешние последствия – это ваше дитя, поэтому мы желаем аборт – и быстрее! Нет сил больше терпеть, вам нужно уходить или меняться! Душа латышского народа».

На исходе 2022-го появилась информация о еще одном «достижении» – самоуправление Риги приняло решение переименовать улицы, носившие имена советского военачальника, этнического латыша Детлава Бранткална, писателя Валентина Пикуля (долгое время жившего в Риге и похороненного здесь), города Старая Русса и академика Мстислава Келдыша (уроженца Риги). Однако это не устроило националистов, считающих, что переименовывать нужно значительно больше. На портале manabalss.lv ведется сбор подписей под обращением к думе Риги о переименовании, в частности, улиц, названных в честь всемирно известных русских поэтов – Пушкина и Лермонтова, которого авторы инициативы характеризуют, как «российских милитаристов». Под раздачу попал и академик Андрей Сахаров, улице имени которого также предлагается дать новое название. По идее Сахарова, внесшего свой вклад в разрушение СССР, латыши должны уважать, но нет – ведь он тоже родился русским.