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27 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
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«Комариные укусы» беспилотников ВСУ требуют ответа в воздухе

России необходимо следить за действиями украинских БПЛА с воздуха Павел Львов/РИА Новости
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Латвия готовит этническую чистку русского населения

Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей Таисия Воронцова/ТАСС
Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны. Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

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    Латвия готовит этническую чистку русского населения

    Русская община Латвии неоднократно проводила акции протеста против политики местных властей
    		   27 декабря 2022, 09:00
    Фото: Таисия Воронцова/ТАСС
    Текст: Никита Демьянов

    Выслать из страны сотни тысяч людей по этническому признаку? Еще недавно казалось, что в Европе, в XXI веке подобные события, напоминающие нацистскую практику, попросту невозможны. Однако в Латвии эта идея всерьез обсуждается и применять ее предлагается по отношению к русскому населению этой страны.

    Тот факт, что не менее 35% латвийского населения говорит по-русски, не устраивал латышских националистов с самого начала. Еще в 1991 году среди русского населения Латвии ходили слухи о том, что якобы их готовятся вывозить из страны в товарных вагонах. Но этого тогда так и не произошло – власти воссозданной Латвийской Республики ограничились тем, что законодательно перевели 700 тысяч жителей в статус «неграждан» и лишили русский язык каких-либо официальных прав.

    Как избавиться от русских

    И все же разговоры на тему «как нам избавиться от русских»,продолжались в Латвии в течение всех 1990-х, не закончились они и позже. В 2018 году, когда власти проводили второй этап «школьной реформы» (по сути, ликвидации учебных заведений нацменьшинств), уже во весь голос звучало то, что они хотят полностью избавиться от русской общины. На тот момент это предполагалось сделать путем ассимиляции.

    Одним из тех, кто проговорил это особенно отчетливо, оказался активист Штаба защиты русских школ Владимир Линдерман. «…Что происходит? Фактически русским жителям Латвии предъявлен ультиматум: или ассимилируйтесь, или убирайтесь из страны.

    Почему это сделано именно сейчас? По сути, мир находится в состоянии холодной войны между Россией и Западом, этим хотят воспользоваться латышские националисты и осуществить в таком мягком варианте этнические чистки, которые в мирное время невозможны. А сейчас это можно преподнести как заботу о государственной безопасности», – говорил Линдерман почти пять лет назад (к слову, тогда он «заработал» за свои публичные выступления уголовное дело, арест и несколько недель в следственном изоляторе).

    Однако в этом году, когда противостояние России с западным блоком переросло в гораздо более острую фазу, некоторые латышские националисты увидели в этом шанс избавиться от русских быстрее, чем они надеялись – путем уже не ассимиляции, а физической депортации в нацистском стиле. Особенно откровенно на эту тему высказывается Александр Кирштейнс – депутат Сейма от праворадикальной партии Национальный блок, входящей в правящую коалицию.

    Так, минувшей весной он заявил: «Если рядом с вами 140-миллионное империалистическое государство, 80% жителей которого поддерживают Путина, то нам страшно признать, что построили на своей территории еще одну страну, маленькую Россию, которая полностью самодостаточна». Выступая в эфире латвийского телеканала TV24, депутат добавил, что количество русскоязычных в Латвии «такое же, как в Приднестровье, где люди также имеют свою культуру, школу и праздник, отличный от традиционных праздников титульной молдавской нации».

    По мнению Кирштейнса, власти должны сейчас сделать все возможное, дабы предотвратить угрозу появления «латвийского Приднестровья». А однопартиец Кирштейнса Янис Домбрава пообещал в соцсетях, что скоро Нацблок подаст законопроект, который вынудит «нелояльных» покинуть Латвию.

    «Новая концепция»

    Сейчас вокруг русской общины Латвии создана атмосфера страха и подозрительности. Если раньше «нелояльными» считались те, кто прямо высказывались в поддержку России, то сейчас таковыми объявлены и те, кто молчит.

    20 мая в Риге состоялось многолюдное шествие под названием «За освобождение от советского наследия». Его организаторы подали петицию, содержавшую следующие строки: «Мы требуем внести в законодательство поправки, предусматривающие высылку нелояльных государству лиц и лишение их гражданства Латвийской Республики. Общество благодаря этому приобретет безопасную среду, что устранит угрозы и укрепит латвийское государство. Это укрепит уверенность в себе латышей вместе с лояльными представителями других национальностей и убежденность в том, что наша страна, где мы живем, учимся и работаем, неделима также в своих взглядах на национальные ценности, территорию, принципы, законы и язык».

    На днях Кирштейнс вернулся к теме, предложив задуматься о депортации русских. В качестве обоснования он ссылается на события 26-летней давности, когда Сейм Латвии, принимая декларацию о «советской оккупации», согласился включить туда пункт о возможности депортации, в связи с чем предлагалось заключить договор с РФ.

    «В 1996 году в декларацию об оккупации было вписано требование заключить договор с правительством Российской Федерации о репатриации граждан бывшего СССР на этническую родину. И это требование не выполнено до сих пор», – сказал Кирштейнс, добавив, что в Латвии проживают «200–250 тысяч человек, которые недружественны этому государству». По его мнению, выдворить из страны этих 200–250 тысяч человек будет благом для них же, так как они не станут возражать против переезда на этническую родину.

    Латвийский блогер Алексей Гуленко считает, что к таким заявлениям следует относиться со всей серьезностью. «Кирштейнс – тот самый (клоун) депутат, который делал и другие русофобское заявления. Но никто даже не думает его останавливать. Это он заявил после 9 мая, что нужно было создать концлагерь для всех, кто принес к монументу Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков цветы. «Всех с цветами нужно было впустить, а выход закрыть. После чего установить охранные вышки, туалеты, привезти кашу и выпускать только тех, кому посольство России купило билет в один конец – в Москву!» Кирштейнсу принадлежат и недавние слова о том, что русский язык произошел от украинского.

    «В конце концов, с немцами же репатриация в 1939 году прокатила. Кто сказал, что с русскими не получится?» – задается вопросом Гуленко. Действительно, сейчас в стране все чаще вспоминают события 1939 года, когда в Латвийской Республике официально перестала существовать немецкая община. Берлин договорился с Ригой о репатриации всех прибалтийских немцев – всего вывезли около 50 тысяч человек. Имущество уезжавших было конфисковано либо продано по бросовым ценам. 

    Президент Латвии Карлис Улманис произнес тогда речь об избавлении от «700-летнего немецкого ига*». В частности, он сказал: «С 15 декабря немецкой народности в Латвии больше нет. Вместе с немцами из нашей жизни должен исчезнуть их язык. Удивительно порой слышать, что есть еще людишки, которые пытаются нас беспокоить немецким. Обществу самому следует строго надзирать, чтобы вытравить непотребство – в публичных местах говорить на языке, который не является государственным. С выездом немцев состав нашего народа станет чище и однороднее, поскольку нашу землю покинут не только чистокровные немцы, но и те некоторые латыши, что остались чуждыми по своему духу».

    Эта речь пугающе напоминает заявления некоторых современных латвийских политиков. Например, нынешний латвийский президент Эгилс Левитс называет распространение русского языка в стране «проблемой, которую государство должно решить», и призывает не проявлять «трусости» на этом пути.

    Не высылка, но тюрьма

    Националистическая печать раздувает страсти – мол, «потенциальные коллаборанты», от которых не знаешь, чего и ждать, вполне потенциально способны нанести удар в спину независимой Латвии. Не лучше ли применить к ним превентивные меры и как-то от них избавиться?

    В 1941 году Латвия уже пережила опыт этнических чисток, когда при активном участии местного населения были уничтожены около 70 тысяч евреев. Возможно ли повторение чего-то подобного?

    Надо сказать, что сейчас свой вклад в разжигание межэтнической розни в Латвии вносит и украинское телевидение, снимающее передачи о том, что, мол, братья-латыши пригрели у себя многочисленных «потомков оккупантов», негодующих из-за сноса памятников советским солдатам.

    Одна из таких передач была сделана в Даугавпилсе. Украинский журналист поговорил с несколькими местными «сознательными горожанами» и они нажаловались ему, в частности, на местного мэра Андрея Элксниньша, который пытался спасти монументы советским воинам. Будучи выложена на YouTube, эта передача собрала под собой многочисленные комментарии украинских пользователей, соревновавшихся в ненависти и в оскорблениях в адрес латвийских русских. Комментаторы наперебой советовали «добрым доверчивым латышам» поскорее ликвидировать эту «угрозу» – методами, которые применяются на Украине. «Нельзя ли устроить там Варфоломеевскую ночь?» – прозвучал сакраментальный вопрос.

    Президент Латвии Эгилс Левитс (в начале 1990-х он был одним из авторов идеи о введении института неграждан) в свое время много лет проработал в ЕСПЧ, а потом – в Суде ЕС. Поэтому он считается сторонником европейской законности. Выступая минувшим летом в эфире латвийского телевидения, он прокомментировал петицию, появившуюся на портале Manabalss.lv. Авторы петиции предлагают лишать «нелояльных» жителей гражданства и высылать их из страны.

    Левитс указал, что это вряд ли осуществимо на практике. Но, по его словам, у государства есть другие меры воздействия. «Лишать латвийского гражданства тех людей, у которых оно одно, – это очень серьезный вопрос. Ни в одной стране ЕС нет такого решения. Нам пришлось бы очень хорошо аргументировать это. Это обязательно дошло бы до Европейского суда по правам человека, где у нас возникли бы проблемы с аргументацией. Вопрос о лишении видов на жительство – другое дело. Данная правовая норма уже принята и хорошо работает», – подчеркнул президент.

    Кроме того, по словам Левитса, у государства в Латвии есть еще один способ воздействия на «нелояльных» – с помощью уголовного законодательства. «Если у жителя есть гражданство и он выступает против латвийского государства, в этом случае нужно возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность, ее предусматривает Уголовный закон. Это и есть проверка на лояльность. Человека не высылают, он попадает в тюрьму», – заключил президент.

    Таким образом, вряд ли в ближайшее время дело дойдет до депортации тех русских, кто имеет латвийское гражданство. То же самое касается, наверное, и латвийских неграждан – по крайней мере, пока. А вот что касается нескольких десятков тысяч жителей Латвии с российскими паспортами, то им поставили условие: до осени следующего года подтвердить свое знание латышского языка и источники доходов. Иначе – высылка.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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