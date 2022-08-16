Кошмары русских Латвии начали сбываться

Живущие в Латвии русские оказались сегодня в той же ситуации, что и евреи в нацистской Германии. Такие параллели напрашиваются при виде волны ненависти, которая обрушилась в стране на русское национальное меньшинство. Резко выросло число желающих бежать на историческую Родину – однако даже это сделать не так просто. И дело не только в политике латвийских властей.

В последнее время резко повысился интерес русских Латвии к переезду на историческую родину. Причины такого положения дел описываются, в частности, в тексте обращения, отправленного в комитет по петициям Европарламента партией «Русский союз Латвии». Авторы этой петиции пишут, что в настоящий момент русское меньшинство Латвии находится «на грани катастрофы» – из-за действий правящих политиков страны.

«Спрос на переселение феноменальный»

«Латвийское общество тонет в волне разжигания ненависти в основных СМИ и социальных сетях. Основная цель этой кампании – дегуманизировать русское население Латвии, лишив его всех положительных человеческих качеств. Колумнисты и комментаторы открыто сравнивают русскоязычных соотечественников с «животными», «пятой колонной» и «агрессивными оккупантами». Один из депутатов парламента Латвии от партии правящей коалиции открыто призвал к этнической чистке, направленной на увеличение доли этнических латышей в населении страны», – указывают инициаторы обращения.

Обращения в полицию и органы госбезопасности по поводу использования языка ненависти и призывов к насилию в отношении русскоязычных жителей Латвии не приносят результата. Сопредседатель «Русского союза Латвии», депутат самоуправления Риги Мирослав Митрофанов сравнил положение, в котором оказались русскоязычные в этой стране, с ситуацией с евреями в нацистском рейхе.

Митрофанов провел ряд пугающих параллелей. Политик напомнил, что в гитлеровской Германии Холокост начался после того, как евреев расчеловечили в прессе до такой степени, что они в глазах большинства общества потеряли право на жизнь. Нечто похожее, по его мнению, наблюдается сейчас и в Латвии.

«Сегодня в Латвии газеты, порталы и социальные сети полны выпадами и оскорблениями в адрес местных русских...

Несмотря на призыв правящих политиков не перекладывать вину за войну на Украине на русскоязычных сограждан, поток ненавистных высказываний усиливается. Штатные пропагандисты и «русофобы-любители» в комментариях чаще всего травят как бы не всю национальную группу, а ее искусственно надуманную часть – неких «ватников», «русских шовинистов» или «путинистов». Но набор признаков, по которым пропагандисты выделяют объект для травли, однозначно описывает большинство местных русских», – пишет Митрофанов.

Действительно, пропагандисты ненависти специально оговариваются, что есть и «правильные» русские – те, которые, в частности, не отмечают День Победы 9 мая. Но поскольку традиция 9 мая важна для подавляющего большинства русскоязычных жителей Латвии, получается, что ненависть разжигается по отношению к русским в целом. Так что неудивительно, что у многих русских жителей государства все больше растет стремление оттуда уехать.

«Намедни беседовали в Риге с ответственным лицом, помогающим добровольному переселению наших соотечественников в Россию. Спрос на переселение феноменальный, – говорит он, – едва справляемся.

Пришлось отказаться от индивидуальных консультаций, теперь практикуем групповые по 15 человек, столько желающих. «Ощущение, будто люди массово готовились к отъеду тридцать лет и вот сейчас решились». Уезжают семьями, со всем нажитым добром: холодильниками, телевизорами, компьютерами. Относительно последнего наш собеседник советует переселенцам задуматься: целесообразнее распродать ту же бытовую технику перед отъездом, чем платить таможенные пошлины за ее ввоз в Россию. А уже на на месте обзавестись всем необходимым», – сообщает корреспондент портала BaltNews.lv.

Не хватает информации

Журналист Алексей Стефанов, сам являющийся уроженцем Латвии, подтверждает, что количество желающих уехать из этой страны, равно как и из соседних Эстонии и Литвы в Россию растет. «Очень много людей желают очень быстро собрать вещи, продать жилье и уехать», – говорит Стефанов, добавляя, что в первую очередь эти люди сталкиваются с нехваткой необходимой информации.

Стефанов пообщался с депутатом Госдумы Ольгой Занко – и она ему рассказала, что главной в этой сфере остается госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Как подчеркивает Стефанов, данная программа больше касается неспешного переезда, когда люди на протяжении долгого времени взвешивают решение уехать/вернуться на ПМЖ в Россию.

«Однако сейчас чаще приходится именно бежать – от оголтелой русофобии, грозящей перерасти в некоторых странах в погромы, от уголовного преследования по сфабрикованным политическим делам. И здесь уже работает механизм признания беженцем и предоставления временного убежища в РФ. Мало кто знает, но все члены семьи беженца (вынужденного переселенца) по прибытии в Россию, помимо прочего, имеют право на предоставление во временное пользование жилого помещения, на медицинскую помощь, получение содействия в направлении на профессиональное обучение или трудоустройство, работу по найму или предпринимательскую деятельность; содействие в устройстве детей в детсады и школы. И все это – наравне с гражданами России», – пишет Алексей Стефанов.

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Он напоминает, что предварительное рассмотрение ходатайства о признании беженцем происходит в течение пяти рабочих дней. Чтобы получить статус беженца, нужно обратиться в миграционную службу на пограничном пункте. Этого достаточно, чтобы получить пропуск на территорию России. Дальше человека или семью бесплатно размещают в пункте временного размещения (ПВР), где также предоставляются трехразовое питание и медицинская помощь. Выдают даже сим-карты мобильных операторов. В пункте временного размещения можно претендовать на дополнительную помощь от негосударственных организаций. С просьбой об одежде и продуктах можно обратиться в благотворительные (в том числе религиозные) организации, представители которых есть в ПВР.

Сейчас нынешним переселенцам приходится решать ряд вопросов, с которыми их предшественники ранее не сталкивались. Ну, например – как перевести в Россию деньги, полученные ими от продажи бывшего жилья в странах Прибалтики? С отключением России от SWIFT «перекинуть» деньги из банка на банк уже не получается. Вывести их наличными? Тоже невозможно, поскольку Евросоюз определил лимит на вывоз своей валюты в Россию.

Не хотите уехать – можем заставить!

В последнее время обозначилась еще одна сложность. Как правило, люди, покидая то или иное государство, не хотят сразу и полностью оборвать с ним все связи. Главная причина чаще всего в том, что у них на покидаемой территории часто остаются близкие родственники – престарелые родители, братья-сестры и т. д. Опять же, у уехавших может остаться в Латвии какая-либо недвижимость – при нынешнем уровне цен ее трудно сбыть с рук. Трудно переехать всем сразу – а это значит, что уехавшим крайне важно сохранять возможность навещать родню, оставшуюся на прежнем месте. Но именно этого желают лишить новоиспеченных россиян латвийские власти.

Недавно разнеслась весть о том, что Госдума РФ в осеннюю сессию обсудит вопрос упрощения визового режима и получения российского гражданства для соотечественников из стран Прибалтики, находящихся в статусе неграждан. С соответствующей инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину ранее обратился главный редактор портала Baltnews Андрей Стариков – сам выходец из Латвии.

Эта инициатива не проскользнула мимо внимания латвийского руководства. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич предупредил, что людей, пожелавших взять гражданство РФ, сразу же из Латвии депортируют.

«Новоиспеченные граждане России не смогут получить здесь вид на жительство и должны будут покинуть Латвию. А в законы придется вносить соответствующие уточнения», – заявил Ринкевич. Угрозу Ринкевича повторил президент Латвии Эгил Левитс. «Они должны будут покинуть нашу страну», – сказал Левитс о новоиспеченных россиянах.

Левитс не скрыл, что скоро высылки российских граждан из Латвии могут стать принудительными. Правда, пока это угрожает в первую очередь обладателям временного, а не постоянного вида на жительство. Постоянные ВНЖ в свое время выдавали тем жителям Латвии, которым Рига в 1991 году отказала в гражданстве – и тогда они взяли российское, хотя и остались жить на прежнем месте. Но в последние годы – а особенно в последние месяцы! – в республику переехало много россиян либеральных умонастроений, а также сотрудников СМИ, объявленных в России «иноагентами». Однако латвийская Служба госбезопасности уже заявила, что видит «риски» в таком наплыве россиян, а Левитс пообещал провести «ревизию» выданных ВНЖ.

Политолог Александр Носович увязывает эти угрозы с обещаниями руководства Латвии и других стран Прибалтики, а также Польши и Чехии добиваться введения всеобщего запрета на въезд россиянам в Евросоюз.

«Продолжение сюжета с запретом Шенгена для россиян уже легко угадывается. Шенгенские визы гражданам РФ едва ли запретят на уровне Евросоюза, но для стран Прибалтики эта кампания станет трамплином для следующего шага – призыва депортировать в Россию всех проживающих в ЕС граждан РФ, а также лиц российского происхождения – рожденных в Советском Союзе и прочее. Опять-таки, на уровне ЕС такое едва ли возможно, но Эстонии, Латвии и Литве в данном случае этого и не нужно. Для них будет самоценным собственный национальный почин, коим они всегда побуждают союзников по ЕС и НАТО к более антироссийской политике. То есть под шумок солидарности с Украиной они исполнят наконец 30-летнюю мечту постсоветского национализма и принудительно депортируют из Прибалтики всех русскоязычных нацменов. Пробные шары на эту тему прибалтийскими политиками уже запускаются», – констатирует Носович.

Принудительная депортация всех граждан РФ из Латвии кажется не очень вероятной. Но уже сейчас правящие националисты делают все возможное, чтобы подтолкнуть местных русских покинуть страну. На днях латвийский минюст начал работу над «Законом об ограничении двуязычия». Данный законодательный акт, по мысли его авторов, поможет под страхом штрафов ограничить использование русского языка на рабочих и в общественных местах.

«Кошмар латвийских русских о том, что скоро полицаи начнут охотиться на них за русскую речь на улице, над которым много лет потешались латышские политики, называя страшилкой для ватного электората, обретает черты реальности», – констатирует Носович.