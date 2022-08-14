В Латвии решили законодательно ограничить русский язык в общественных местах

Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

Ранее МИД России заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – передает РИА «Новости» слова Борданса агентству Delfi.

По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.

«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – сказал Борданс.

По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.

Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. «Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», – сказал Борданс.

Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.