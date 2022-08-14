В Латвии решили законодательно ограничить русский язык в общественных местах

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14 августа, воскресенье | Последнее обновление — 15:23 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Мощный взрыв прогремел в торговом центре в Ереване
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Латвии решили законодательно ограничить русский язык в общественных местах
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Власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах, заявил министр юстиции страны Янис Борданс.
Ранее МИД России заявлял, что власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе.
«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык», – передает РИА «Новости» слова Борданса агентству Delfi.
По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума о втором государственном языке от 2012 года.
«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах... Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах», – сказал Борданс.
По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в сейм.
Министр добавил, что закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. «Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать», – сказал Борданс.
Ранее латвийский президент Эгилс Левитс заявил, что власти Латвии должны пересмотреть уже выданные россиянам виды на жительство и визы. ВНЖ не должны выдаваться и продлеваться тем, кто будет поддерживать специальную операцию на Украине.
В Bloomberg назвали событие, которое добьет оставшуюся без российского газа Европу
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Рекордная засуха и обмеление рек ухудшат энергетический кризис в Европе, лишившейся прежнего объема поставок российского газа, и добьет ее, сообщает Bloomberg.
«Климатический кризис произошел в худшее из возможных времен, когда Европа погрузилась в кризис энергоснабжения, усугубившийся конфликтом на Украине», – пишут авторы статьи, передает РИА «Новости».
Как отмечается в материале, из-за жары в начале следующей недели Рейн продолжит высыхать, что еще больше ограничит поставки жизненно важных товаров в некоторые части ЕС по реке.
По мнению обозревателей, рекордная засуха и ее последствия нанесут новый удар по стоимости жизни в странах ЕС.
Напомним, июль 2022 года стал одним из самых жарких и засушливых месяцев в мировой и европейской истории, практически все районы суши в Северном полушарии прогрелись значительно выше средних показателей. На фоне низкого уровня выпадения осадков случилось обмеление рек во Франции, Польше и Нидерландах.
Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water предупредила потребителей о серьезных перебоях с поставками из-за жары и отсутствия осадков с июня.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа готовится к тяжелейшей зиме без российского газа.
На Украине раскрыли новую схему массового уклонения от призыва в ВСУ
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Жителям Украины предлагают выехать за границу под видом студентов с целью уклонения от призыва в Вооруженные силы республики. Посредники за 2,5 тыс. долларов гарантируют поступление в иностранные вузы, сообщает издание «Страна».
Таким способом активно пользуются как реальные студенты, так и посредники, которые гарантируют желающим «поступление и выезд» в польские и прибалтийские вузы за 1,5-2,5 тыс. долларов. В соцсетях много таких объявлений, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Страну».
«Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств», – отмечается в публикации.
По словам экспертов, опрошенных газетой, способ с приобретением студенческой визы для уклонения от мобилизации реально работает. Некоторые вузы даже ввели в этом году обучение на русском языке и дают украинцам скидки, подытоживается в материале.
Ранее служба безопасности Украины раскрыла схему вывоза призывников на подконтрольную России часть Запорожской области.
До этого российские силовики со ссылкой на источники в украинских войсках рассказали, что обеспечивать призыв в армию на Украине стали в основном за счет сельских жителей, у которых не хватает денег откупиться – комиссоваться стоит от 5 тыс. долларов.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинцы увидели спасение в России и не желают воевать в рядах ВСУ.
Сильный взрыв прогремел в районе завода «Сокол» в Новой Каховке
В Новой Каховке Херсонской области в районе завода «Сокол» произошел сильный взрыв сильный взрыв, сообщили в администрации района.
«Это центр микрорайона Сокол. Это завод «Сокол», там мирные люди. Это я знаю. <...> Это самый густонаселенный район города», – цитирует ТАСС сообщение властей района.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС была отключена одна турбина.
Киссинджер заявил, что США находятся на грани войны с Россией
США находятся на грани войны с Москвой и Пекином по вопросам, которые частично создали сами, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер Wall Street Journal.
Экс-госсекретарь США отметил, что «все, что можно сделать, – это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого должна быть какая-то цель», передает РИА «Новости».
Говоря об Украине, Киссинджер отметил, что раньше «лучшей ролью» для этой страны он считал «что-то вроде Финляндии», которая не входит в Североатлантический альянс. Теперь – из-за проводимой РФ спецоперации – он «считает, что, так или иначе, официально или нет, к Украине после этого нужно относиться как к члену НАТО».
Что касается урегулирования по Украине, то оно, по мнению Киссинджера, сохранит за Россией «Крым и части Донбасса», пишет газета.
Напомним, Киссинджер в интервью изданию The Spectator обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
При этом политолог Олег Барабанов в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что Киссинджер напрасно отдает приоритет территориальному фактору в вопросе окончания спецоперации. По его словам, диалог Москвы с Западом и Киевом будет строиться на иных принципах, гарантиях безопасности для России.
Кроме того, Киссинджер заявлял, что Россия играет важную историческую роль в Европе. По его словам, после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно».
Между тем, экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
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Министру во Франции припомнили слова о «до ужаса» эффективных санкциях к России
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Французские СМИ напомнили о том, как министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил 1 марта, что антироссийские санкции «до ужаса» эффективны.
Как напомнил колумнист французского издания Agoravox Кальман Шнур, Ле Мэр обещал вести тотальную экономическую войну с Москвой, передает РИА «Новости».
Шнур указывает, что с тех пор курс рубля укрепился, хотя на момент заявления Ле Мэра существенно ослаб. В результате спрос на российскую национальную валюту вырос. Шнур заявил: «Выходит, мы свои антироссийские санкции накладываем на самих себя!».
Евро же практически сравнялся с долларом, за что Шнур назвал власти Франции и ЕС дилетантами, неудачниками и невеждами. «Мы уже дожили до того, что выражение «голодные бунты» касается не Африки, а нас самих. И чья это вина?» – заявил он, отметив, что Франция «катится в пропасть» вместе со всем Евросоюзом. Он подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за запрет российских СМИ и курс на отказ от российского топлива.
Напомним, западные СМИ признали энергетическую победу России. Газета Wiener Zeitung написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. Большинство жителей стран Европы высказались против введения антироссийских санкций.
В МИД Украины отреагировали на скандал в Вене
Посольство Украины в Австрии взаимодействует с австрийской полицией в рамках расследования ДТП в Вене с участием машины украинского дипломата, сообщил официальный представитель украинского МИД Олег Николенко.
«Министерство иностранных дел выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП», – написал Николенко в Facebook*(соцсеть запрещена в России, как экстремистская), передает ТАСС.
Он отметил, что «дипломатический статус не дает сотрудникам украинских дипломатических учреждений права нарушать правила дорожного движения и подвергать других людей опасности». Также Николенко отметил, что решение по участнику ДТП будет принято по итогам расследования.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
Захарова выяснила, что значит «привилегия» для европейцев
«Привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К вопросу о том, что такое «привилегия» в понимании европейцев на самом деле – мыться, греться и проветривать. Как оказывается. Спасибо премьер-министру Эстонии «по наследству» Кае Каллас за введенное в оборот словечко. Нам отчаянно его не хватало», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
К такому выводу Захарова пришла, после сообщения газеты Parisien о том, что парижские магазины начали штрафовать за открытые двери при включенном кондиционере.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.
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Власти Запорожской области предложили остановить ЗАЭС
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Руководство Запорожской области предлагает остановить работу Запорожской АЭС из-за украинских обстрелов, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Ульянов сообщил в Telegram, что «в связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы».
Россия считает, что затягивать с визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС не стоит. По словам Ульянова, «было бы хорошо провести его в конце августа – начале сентября, но не все зависит от нас», передает ТАСС.
Он отметил, что «это очень деликатное мероприятие, очень чувствительное», требуется «согласовать заново маршрут передвижения, вопросы безопасности, примерный график работы, как долго миссия пробудет на станции». Ульянов указал, что «все это проговаривали в мае-июне, но теперь работу нужно начинать заново».
Ульянов сказал, что департамент безопасности Секретариата ООН не смог внятно объяснить, почему в последний момент заблокировал визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По его словам, Россия и МАГАТЭ «очень плотно работали в мае – июне и подготовили визит», но департамент безопасности Секретариата ООН, который должен был просто «дать зеленый свет для осуществления поездки в неспокойный район», заблокировал поездку.
При этом Ульянов обвинил Financial Times в искажении его слов о возможности визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС: «Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом деле я сказал, что господин Гросси мог бы предложить такой график. Судя по названию статьи FT, это было намеренное искажение».
В интервью «Известиям» Ульянов говорил, что трудно точно назвать сроки возможного визита Гросси, который, вероятно, «обозначит какой-то ориентир». Ульянов предположил, что визит состоится «в самом конце августа – начале сентября». Однако Financial Times утверждает, будто Ульянов заявил, что «визит Гросси не сможет состояться раньше» этого срока. При этом материал Financial Timesвышел под заголовком «Россия отвергает призывы разрешить доступ на украинскую атомную электростанцию».
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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В парламенте Швейцарии признали утрату страной нейтрального статуса
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Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, так как утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России, заявила депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю.
Швейцарская народная партия – член правительственной коалиции, крупнейшая политическая сила в парламенте – выступает против санкций в отношении России, поскольку считает их противоречащими нейтральному статусу, передает ТАСС со ссылкой на Tribune de Geneve.
Амодрю заявила, что из-за санкций ее страна «порвала со своим легендарным нейтралитетом». В результате Швейцария не может предложить свои посреднические услуги в отношении ситуации на Украине, добавила она.
Амодрю напомнила, что в 2021 году Швейцария приняла у себя саммит России и США, но «сегодня это достижение поставлено под вопрос участием в санкциях ЕС против России». Она считает, что «следовало бы разыгрывать карту нейтралитета, чтобы инициировать посредничество ради мира», но Швейцария «оставила поле свободным, чтобы эту роль сыграли другие страны».
По мнению Амодрю, Швейцария не должна «применять санкции ни к одному лагерю, чтобы можно было предложить воюющим свои добрые услуги». Подчеркивается, что «крайне важно быть нейтральным», это позволило бы «усадить стороны за стол переговоров». Однако правительство «выбрало противоположный путь», сказала она.
Напомним, представитель швейцарского МИДа Пьер Ален Эльчингер сообщил, что Швейцария готова представлять по просьбе Украины ее дипломатические интересы в России, так как 24 февраля Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Москва ответила, что Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Украины.
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Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
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Бойцы украинского нацподразделения «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона «Кракен».
«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», – передает РИА «Новости» слова попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникоав.
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.
«Руку я потерял вследствие того, что я два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы быть и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти потому, что стреляли, из-за этого я потерял руку», – рассказал командир.
По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
Эксперт объяснил логику ВСУ при обстрелах Запорожской АЭС
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Вынуждение России уйти с территории Запорожской атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков является главной задачей Киева, заявил политолог, экономист Иван Лизан.
«Задача-максимум для Киева – вынудить Россию уйти с территории атомной станции и запустить на ней все шесть энергоблоков. Это позволит Киеву с меньшими проблемами пережить холодное время года и даже заработать на экспорте электричества в Евросоюз» – написал он в своем Telegram-канале.
Лизан напомнил, что в июне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал потенциальный доход от продажи электроэнергии в ЕС в районе 70 млрд гривен в год по деньгам и 2,5 ГВт по мощности. «Без Запорожской АЭС Украина не сможет быть пауэрбанком Европы. Под угрозой окажется и просто обеспечение подконтрольной киевской власти территории электроэнергией» – отметил он.
По его словам, Киев устроит выгорание электроподстанций с трансформаторами и разрушение ЛЭП, с которых электроэнергия выдается на неподконтрольные Киеву территории. «В таком случае там будет новый – после отключения газа – гуманитарный кризис, а проведение референдума окажется под угрозой срыва. Решать нужно будет не электоральные проблемы, а обеспечение населения дровами и буржуйками для приготовления пищи» – уточнил Лизан.
Кроме того, он полагает, что это позволит сорвать подключение Запорожской АЭС к единой энергосистеме России, что – с учетом 6 ГВт мощности станции – ослабит европейскую и синхронизированную с ней украинскую энергосистемы.
«Параллельно Киев поддерживает падающий интерес к своей войне с Россией и добивается выделения 5-8 млрд долларов ежемесячно. Ничего (кроме российских систем ПВО) не мешает Киеву обстрелять трансформаторы и линии электропередач возле станции, после чего весь освобожденный юг окажется без электричества. Апеллировать к ЕС и США бесполезно: они и в теме, и в доле» – написал он.
Лизан уточнил, что полностью защитить станцию можно только после наступления на юге, но перед этим нужно освободить Донбасс. Как промежуточный вариант – остановить станцию, после чего она перестанет интересовать Киев, который переключит своих артиллеристов на другие цели.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
Накануне в МИД заявили, что поставки Украине западных дальнобойных систем вооружений приведет к расширению географических задач спецоперации России.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
После ракетного удара ВСУ по Каховской ГЭС отключена одна турбина
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Гидроагрегат Каховской гидроэлектростанции отключен после ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), осколки повредили масляное хранилище, появилась угроза возгорания, сообщил замдиректора станции по реконструкции Арсений Зеленский.
«На данный момент у нас в строю три гидроагрегата. До попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Но в связи с тем, что появилась опасность разлива масла в результате попадания и разлета осколков, шестой гидроагрегат для обеспечения безопасности станции был выведен из эксплуатации», – цитирует ТАСС Зеленского.
По его словам, Каховская гидроэлектростанция работает в аварийном режиме из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.
«В аварийном режиме мы работаем с первых дней боевых действий, это внештатная обстановка. Собственные нужды станции, резервные 6 кВ, потеряны, работаем в очень опасном режиме», – отметил Зеленский.
Он также предупредил, что повреждения, которые могут быть нанесены плотине Каховской гидроэлектростанции в результате украинских обстрелов, чреваты риском атомной катастрофы на Запорожской АЭС.
«При проблемах с плотиной Каховской ГЭС будут большие неприятности на Запорожской АЭС. [Это] может привести к развитию ядерной катастрофы», – заявил замдиректора станции.
Ранее ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС из РСЗО HIMARS.
До этого ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС в конце июля.
Австрийцы призвали Зеленского к ответу за «пьяное буйство» дипломатов в Вене
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Читатели австрийского издания Kronen Zeitung возмутились поведением пьяных украинских дипломатов в Вене и призвали к ответу президента Украины Владимира Зеленского.
«Если посольство Украины откажется снять их иммунитет, всю помощь нужно немедленно прекратить», – считает heartofstone.
«И снова Украина... Скорее всего, эти дипломаты тоже получают социальные льготы! Зеленский, ваша Украина реально раздражает!» – написал verlorenerOptimismus, передает РИА «Новости».
«Это Украина, и таких чиновников там много. Устраивают вечеринки, пока в их стране президент приносит в жертву гражданское население. Богатые уехали еще в самом начале и ездят по ЕС на роскошных внедорожниках», – посетовал Noir1411.
«Господин Зеленский, что вы на это скажете?» – задал вопрос Audite.
«Дипломаты в своем поведении ориентируются на их великого Зеленского», – считает Schmalz.
«Ну, теперь у нас в Австрии так: если вы украинец, можете делать что угодно, ничего за это не будет», – подчеркнул SigloVI.
«Ну привет, дипломаты. Австрия помогает вашей стране, а вы вытворяете такое. Больше мне сказать нечего», – добавил Golfsport.
«Украинские посольства нужно перенести высоко в Альпы, чтобы они не причиняли столько вреда», – предложили читатели.
Ранее в Вене задержали украинских дипломатов, которые в состоянии опьянения устроили ДТП в центре столицы Австрии, выехав на встречную полосу и врезавшись в другое авто.
Австрийская газета Kronen Zeitung уточнила, что сотрудники полиции быстро приехали на место, но виновник аварии решил сбежать. В результате авто нарушителя удалость настигнуть, и силовики с пистолетами наготове потребовали от водителя и пассажиров покинуть транспортное средство. Однако те подчинились с большой неохотой, подчеркивается в статье.
«Если посольство Украины в Вене не снимет дипломатическую неприкосновенность с подозреваемых по собственному желанию, пьяное буйство останется юридически безнаказанным», – пишет издание.
Amnesty International захотела узнать, «что именно пошло не так»
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Доклад Amnesty International о нарушениях военного права Украиной проверят «независимые эксперты», сообщила организация.
В немецком бюро Amnesty International заявили, что результаты доклада «не были переданы с той деликатностью и точностью», которые ожидались. В частности, это касается и «последовавшего заявления и реакции Международного секретариата на публичную критику», передает РИА «Новости» со ссылкой на dpa.
Amnesty International выразила желание участвовать в «обработке», чтобы «понять, что именно пошло не так и почему». Организация заверила, что стремится «извлечь уроки и улучшить работу в области прав человека», поэтому исследование будет «тщательным». Детали определят на следующей неделе после того, как национальные бюро организации, включая украинское, внесут свой вклад.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине.
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ВС России добились военного успеха в Харьковской области
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Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отмечают эксперты, это самое существенное продвижение к северо-востоку от окраин Харькова за последнее время.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал взятие поселка Уды на севере Харьковской области. «Бои на подступах к этому поселку шли несколько недель. В последнюю неделю там удалось добиться успехов, которые привели к тому, что ВСУ бежали из поселка. Это самое существенное продвижение со времен недавнего освобождения Борщевой к северо-востоку от окраин Харькова», – написал он в Telegram-канале.
Конашенков добавил, что в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По его словам, ВС России поразили за сутки пять украинских пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живую силу, вооружение и военную технику в 151 районе.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», – отметил Конашенков.
Кроме того, уточнил он, «сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники».
Также в ведомстве подчеркнули, что «в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь».
В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки Донецкой народной республики и Искровки Кировоградской области», – сообщил Конашенков.
Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
Конашенков заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах населенных пунктов Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка ДНР.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики и Глубокое Харьковской области», – отметили в ведомстве.
По словам Конашенкова, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.
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