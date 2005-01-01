Латвийский суд арестовал защитника русских школ Линдермана

Суд выдал санкцию на арест защитника русских школ Латвии Владимира Линдермана, заявила его соратница Оксана Челышева.

«Суд применил меру пресечения в отношении Владимира Линдермана. Мотивация суда неизвестна. Статус – подозреваемый. Решение немедленно обжаловано в Верховный суд», – написала Челышева в Facebook.

Напомним, во вторник неизвестные в масках схватили правозащитника Владимира Линдермана и увезли в неизвестном направлении. Сообщалось, что Линдерман был задержан сотрудниками спецназа. Задержание произошло в районе Иманта в Риге.