На защитника русских школ напали в Латвии

Неизвестные в масках схватили правозащитника Владимира Линдермана и увезли в неизвестном направлении.

«Мы стояли на остановке с Владимиром. Неожиданно подъехал бусик, откуда выскочили люди в масках без опознавательных знаков. Они повалили Владимира на асфальт. Действовали грубо. Затем затащили в бусик и уехали неизвестно куда», – передает РИА «Новости» слова соратницы Линдермана Оксаны Челышевой.

Между тем Mixnews уточняет, что Линдерман был задержан сотрудниками спецназа. Задержание произошло в районе Иманта в Риге.

В апреле латвийский суд арестовал активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко, его обвиняют в ведении деятельности, направленной против независимости страны, ее государственного строя.