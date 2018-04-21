Защитник прав русскоязычных арестован в Латвии

Суд в Латвии заключил под стражу правозащитника, руководителя движения Конгресс неграждан и активиста движения в защиту русских школ Александра Гапоненко, рассказал его друг Владимир Линдерман.

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко – арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», – написал Линдерман в Facebook.

По словам Линдермана, Гапоненко был задержан в пятницу полицией безопасности, у него дома прошел обыск.

Ему вменяется ч. 1 ст. 80 Уголовного закона Латвии – деятельность, направленная против независимости страны, ее государственного строя. Гапоненко грозит до восьми лет лишения свободы.

Гапоненко заявил о начале голодовки «против произвола латвийских властей».

Это не первый случай задержания Гапоненко. В мае 2015 года он был задержан по обвинению в «разжигании межнациональной розни» после комментария в соцсетях о размещении в Латвии американских танков. На следующий день он был отпущен.