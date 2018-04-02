Латвия запретила обучение на русском в школах

Президент Латвии Раймонд Вейонис подписал закон, который переводит школы нацменьшинств на латышский язык обучения, сообщила пресс-служба канцелярии главы государства.

Поправки внесены в закон об образовании. Получить среднее образование теперь можно будет только государственном языке. По словам Вейониса, закон позволит всем школьникам получить качественное образование, устроить жизнь в Латвии, что создаст «более сплоченное общество и усилит страну», передает РИА «Новости».

При этом президент Латвии отметил, что дети по-прежнему будут иметь возможность изучать на родном языке предметы, которые связаны с идентичностью и культурой нацменьшинств. Значительная часть предметов в основной и начальной школе также будет преподаваться на родном языке.

Перевод начнется 1 сентября 2019 года, завершиться он должен 1 сентября 2021 года. Дошкольное обучение должно быть билингвальным, в начальной школе с первого по шестой класс останутся доступными три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый класс 80% школьных предметов будут преподавать на государственном языке, а с 10 по 12 классы обучение будет только на латышском языке.

Абсолютное большинство школ национальных меньшинств в стране – с русским языком обучения. На этом языке разговаривают 40% жителей Латвии. В Латвии регулярно проходят митинги против перевода школ на государственный язык обучения.

Латвийский сейм принял в окончательном чтении закон о переводе обучения в школах страны на латышский язык 22 марта.