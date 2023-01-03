Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве

|
3 января, вторник | Последнее обновление — 21:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
Разделы
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
Подробности...
За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
Подробности...
В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.
Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.
«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
|
|
Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
|
|
Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Совфеде призвали лишить Меладзе российского гражданства
Сенатор Афанасьева призвала лишить певца Меладзе гражданства РФ за поддержку лозунга украинских националистов
Член комитета Совфеда по международным делам Елена Афанасьева выразила мнение, что певца Валерия Меладзе нужно лишить гражданства РФ за поддержку лозунга Организации украинских националистов* (ОУН*, запрещенная в РФ экстремистская организация).
Афанасьева в своем Telegram-канале выразила мнение, что за такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации.
Напомним, 13 ноября минувшего года в Госдуму внесли поправку к законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства за дискредитацию Вооруженных сил РФ или создание угрозы безопасности России.
Боррель признал неспособность ЕС конкурировать с США
Глава дипломатии ЕС Боррель признал неспособность Евросоюза конкурировать с США в субсидировании компаний
|
|
Евросоюз не обладает возможностями США по выделению государственных субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики, сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу с США в области выделения государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. Он также признал, что у ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями, которыми обладают США. Кроме того, он отметил, что принятие политики, аналогичной США, на уровне входящих в ЕС государств, может фрагментировать внутренний рынок Евросоюза. По словам Борреля, ЕС ведет активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах по этому ключевому вопросу, передает РИА «Новости».
Как отметил глава дипломатии Евросоюза, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) основан на философии, совершенно отличной от той, которую утвердили в ЕС. В частности, этот закон не предусматривает выплат со стороны базирующихся в США компаний за выбросы углерода и при этом предполагает важные государственные субсидии организациям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле. По словам Борреля, этот подход наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идет вразрез с правилами ВТО.
Напомним, в конце декабря зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов и последующая война этого образования с Францией.
Раненый на Украине французский наемник пожаловался на равнодушие властей
Потерявший ногу французский наемник Броншэн на Украине пожаловался на безразличие властей
Участвующий в боях со стороны ВСУ и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался изданию TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
Доброволец рассказал, что потерял левую ногу, подорвавшись на мине в лесу. При этом посольство Франции не выказало стремления помочь наемнику на месте, передает РИА «Новости».
При этом в сюжете указано, что Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро, согласно французскому уголовному кодексу.
В данный момент он проходит лечение в больнице в Страсбурге.
Ранее французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске, где, предположительно, были размещены пункты временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».
В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине
В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но признали свою неспособность повлиять на Киев
|
|
Израильские политики возмущены из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, но они признают, что сделать с этим ничего не могут, пишет газета Haaretz.
Автор газеты Haaretz Сэм Сокол пишет, что израильские власти многократно указывали Киеву на неприемлемость культа Бандеры, но их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что год назад во время празднования Киевом дня рождения Бандеры израильское посольство уже выступило с критикой, но в этом году дипломаты воздержались от высказываний.
Источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Верховная рада удалила твит о Бандере после жалоб из Польши
СМИ: Запись о Бандере в аккаунте Верховной рады удалена после жалоб Польши
|
|
Запись в Twitter Верховной рады, посвященная дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, исчезла после разговора премьер-министров Украины и Польши, сообщают СМИ.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что в день рождения Бандеры в аккаунте Рады в социальной сети Twitter (запрещен в России) было опубликовано фото главнокомандующего Вооруженными силам Украины Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры, что вызвало негативную реакцию польских властей, передает ТАСС.
По словам замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, власти Украины «прислушались к голосу Польши, поскольку неприемлемо чествование Бандеры, убившего десятки тысяч поляков на Волыни». Когда произошел разговор представителей Польши и Украины не сообщается, но пост в аккаунте Верховной рады был удален.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Также в Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но политики признались, что не могут повлиять на Киев.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
Ведущий Первого канала Руслан Осташко также считает, что поступку Меладзе нет оправдания.
«Артист заявил, что не пытался таким образом кому-то угодить. А подмигивание славаукраинцу, видимо, это нервный тик. Извинения? Какие извинения?» – написал ведущий в своем Telegram-канале.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим
|
|
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим и лицам, имеющим специальные звания полиции, проходящим военную службу в войсках национальной гвардии России, сообщили в пресс-службе Кремля.
Согласно указу, в случае гибели бойцов Росгвардии «при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране государственной границы Российской Федерации на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины с 24 февраля 2022 года», а также на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года «членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях».
Та же мера поддержки применяется, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении поставленных задач. Это же применяется и к военнослужащим, уволившимся со службы в течение года с момента увольнения, говорится на сайте Кремля.
В документе отмечается, что при отсутствии членов семей единовременная выплата осуществляется в равных долях полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибших росгвардейцев. Что касается указанных категорий военных, получивших увечье (ранение, травму, контузию), то им единовременно выплачивают 3 млн рублей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России утвердили льготную программу ипотеки для новых регионов
Кабмин утвердил льготную ставку по ипотеке для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
Власти утвердили льготную ставку по ипотеке в 2% годовых по ипотечной программе для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает пресс-служба правительства.
Уточняется, что получить льготу можно будет на приобретение и строительство жилья в новых российских регионах. При этом максимальный размер кредита может составлять 6 млн рублей, а первоначальный взнос не должен превышать 10% от полной суммы, передает РИА «Новости».
По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, изначально массовой выдачи льготной ипотеки в первое время не будет, однако ввиду того, что уже в данный момент наблюдается интерес у местных застройщиков, востребованность ипотечных программ будет расти.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому действующая программа льготной ипотеки со ставкой в 8% будет продлена до 1 июня 2024 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за преследования Набиуллиной
Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным преследованием главы ЦБ Набиуллиной
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным уголовным преследованием председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В ведомстве сообщили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной, передает РИА «Новости».
По информации из открытых источников, СБУ инкриминирует Набиуллиной организацию введения рублевой зоны в новых регионах РФ. По сообщениям СБУ, председатель Центробанка способствовала местным администрациям России в блокировании обращения гривны, отметили в СК РФ. В пресс-службе СК заверили, что в рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности.
Ранее стало известно, что СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины.
|
|