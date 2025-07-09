Tекст: Валерия Городецкая

Власти стран Прибалтики способствуют росту конфронтации и разрушению баланса безопасности в регионе, заявила Захарова на брифинге, передает РИА «Новости». Она подчеркнула, что эти государства сами оказываются в авангарде антироссийской политики и не учитывают собственные интересы стабильности.

По словам Захаровой, странам Прибалтики отводится роль агрессивных членов НАТО, полностью подчиненных альянсу и не имеющих самостоятельной национальной повестки. Она отметила, что эти режимы занимаются разжиганием ненависти и провоцированием конфликтов между государствами.

Захарова также сообщила, что территории стран Прибалтики предоставляются под размещение войск НАТО. В частности, в Литве реализуются планы по развертыванию отдельной бригады бундесвера, а вблизи российских границ проходят регулярные учения НАТО, в ходе которых отрабатываются сценарии нападения на Россию.

«Одним из наиболее вопиющих примеров стали недавние масштабные многонациональные учения альянса на территории Прибалтики и Польши Griffin Lightning 2025. В ходе этапов этих так называемых учений в Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше, были отработаны детали наступательной операции на Балтике, на Балтийском театре военных действий, включая… Вы только подумайте! Штурм Калининградской области! Но это какой такой оборонительный союз? Это какая такая демократия?» – заявила Захарова.

Газета ВЗГЛЯД писала, что русофобия приводит к бегству денег из Прибалтики.