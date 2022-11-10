Антисоветское варварство доводит до крайностей русских политиков Латвии

В Латвии все же нашлись представители властей, пусть и муниципальных – которые высказались резко против проходящей в стране вакханалии. Речь идет о постоянном сносе советских памятников. Более того, один из них даже признал Крым российским. Что это за люди, почему они так отстаивают свои убеждения и что им теперь за это грозит?

Посол Латвии в России был вызван в четверг в российский МИД. Ему был заявлен решительный протест из-за серии актов государственного вандализма, предпринятых Латвией против памятников советским солдатам, погибшим за освобождение этой страны от нацизма. Одним из таких памятников стал монумент в городе Резекне, неофициально носивший имя «Алеша».

«Алеша» был очень дорог русским жителям Резекне. Официально этот объект называется «Памятник освободителям города Резекне», а был он открыт в 1976 году. Около монумента все предыдущие годы традиционно проводилось празднование Дня Победы 9 мая. Наличие советского монумента в центре города вызывало ярость латышских националистов, требовавших его демонтажа.

В этом году «Алеша», как и еще 69 других монументов советского периода, попал в утвержденный латвийскими властями список объектов, которые постановили демонтировать до 15 ноября. Ранее Комитет ООН по правам человека рекомендовал сохранить памятник, однако эта рекомендация была властями Латвии проигнорирована.

После сноса фрагменты памятника отправят в «Музей оккупации» в Риге. Мэр Резекне Александр Барташевич (член оппозиционной партии «Согласие») выступил резко против сноса монумента и назвал происходящее «актом вандализма». Барташевич обратился к жителям Резекне на русском языке – заявив, что хочет донести до горожан свою позицию по поводу «Алеши». Он записал видеоролик, на котором стоит перед приговоренным к уничтожению памятником.

«Я не в силах остановить надругательство»

Мэр сказал: «В последнее время русские Латвии подвергаются мощному давлению – только потому, что они русские. Кто-то советует говорить тише на родном языке, кто-то обещает переселить в резервации – за то, что мы с цветами в руках поминаем своих павших, но победивших фашизм родственников. Иные делают всё для того, чтобы наши дети забыли родной язык, лишившись возможности изучать его в школах.

Мы, латвийские русские, не виноваты в том, что происходит на Украине... Не виноваты и памятники, которые государство решило демонтировать. В 1944 году Латвию и Резекне освобождали от нацистов русские, украинцы, латыши. Среди них был и мой дед Александр Барташевич. Он погиб под Мадоной. Где его могила, я не знаю. Поэтому приносил цветы сюда, к памятнику, который создали латышские скульпторы Отто Калейс и Ояр Силиньш».

По словам Барташевича, он до последнего момента надеялся, что удастся избежать варварских действий, что никому в Латвии не выгодно обострять ситуацию, что здравый смысл подскажет властям правильное решение.

Его пугает, как быстро разрастается трещина между различными частями латвийского общества. «И раздел проходит не только по национальному признаку. Пугают и исторические аналогии, которые мы удивительно быстро узнаем в современных событиях... Сегодня я не в силах остановить надругательство над нашими памятниками, но в сердце живет благодарность нашим дедам за их подвиги в борьбе с нацизмом. Передадим это чувство нашим детям! Еще я хочу попросить своих сторонников не провоцировать полицию на ответные действия и вести себя достойно», – заключил градоначальник. «Алешу» демонтировали 9 ноября.

Не все в «Согласии» оказались «ленивыми котами»

В ночь на 31 октября были снесены два памятника советским воинам в Даугавпилсе. Мэр этого города, коллега Барташевича по партии «Согласие» Андрей Элксниньш тоже пытался спасти монументы. Мэр безуспешно обращался в Конституционный суд Латвии, но отстоять памятники не удалось. Андрей Элксниньш съездил в Ригу, где ему сообщили, что демонтаж монументов будет осуществлен в любом случае: даже в принудительном порядке и без утвердительного решения депутатов Городской думы. Элксниньш подчеркнул, что он резко против демонтажа – но на его мнение в правительстве откровенно наплевали.

Мэр Даугавпилса предупредил горожан, что доступ к памятникам будет открыт до 22:00 30 октября. Элксниньш призвал даугавпилчан использовать оставшееся время, чтобы попрощаться с монументами: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии. Градоначальник демонстративно возложил цветы к одному из обреченных памятников.

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И действительно, горожане в большом количестве понесли к монументам цветы и свечи. Когда начался снос, даугавпилчане собрались на массовый стихийный митинг протеста. Сквер Славы оцепили силовики – на них обрушился град оскорблений, насмешек и даже летящие бутылки. Слышались крики: «Убирайтесь!». И тогда начались задержания. Всего, как заявили власти, в ту ночь были арестованы тридцать семь человек.

Вскоре после этого Элксниньш дал интервью провластному Delfi TV, ведущая которого своими вопросами откровенно подводила мэра под уголовную статью за «оправдание российской агрессии против Украины» – за последнее время в Латвии с подобной формулировкой завели дела на нескольких оппозиционных публицистов. Элксниньш умело лавировал. Отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, он сказал: «Сейчас невозможно разделить факт включения Крыма в состав РФ и факт того, что весь мир продолжил сотрудничать с Россией».

Ведущая пыталась выспросить у Элксниньша о том, кого он считает виновником боевых действий на Украине и кому он желает победы – России или Украине. Глава Даугавпилса, не давая подвести себя под уголовную статью, отвечал уклончиво: «в войне не будет победителей» и это «людская трагедия». Отвечая на вопрос об ответственности солдат России за приписываемые им убийства гражданских в Буче, мэр сказал, что «за всё, что произошло, ответственны и Россия, и Украина, и США».

Разъясняя свою позицию более подробно, Элксниньш подчеркнул: «За эту ситуацию отвечают все – и прежде всего дипломаты. Потому что, когда дипломаты терпят неудачу, начинает говорить оружие. Так было всегда. Поэтому в этой ситуации надо говорить о проигрыше дипломатии». Однако даже таких ответов хватило, чтобы в латышском обществе зазвучали предложения отстранить Элксниньша от должности.

На мэра ополчился даже его собственный партийный начальник, глава «Согласия» Янис Урбанович. 1 октября эта партия, прежде располагавшая крупнейшей парламентской фракцией, с оглушительным треском проиграла выборы в Сейм. Причина поражения – предательство интересов русских избирателей, на которых держалась партия.

Боссы «Согласия», не желая себе неприятностей, не пожелали защищать ни русские школы, ни советские памятники – и «благодарный» избиратель «прокатил» их на выборах.

Элксниньш и Барташевич оказались единственными «согласистскими» политиками, у которых хватило духу защищать своих избирателей. Если Элксниньша и Барташевича не репрессируют по приказу властей, то переизбрание в Даугавпилсе и Резекне им обеспечено. Элксниньш раскритиковал руководство собственной партии, назвав их «ленивыми котами». В ответ разобидевшийся Урбанович посоветовал ему подумать о выходе из партии.

«Дружбу» уничтожили тракторами

Вакханалия государственного вандализма в Латвии продолжается. Вандалы «поработали» и в других частях Латгалии. В конце октября с помощью тяжелой техники была демонтирована часть мемориальных плит, находившихся на памятнике «Курган Дружбы». Этот мемориал создавали с таким расчетом, чтобы он располагался точно на стыке границ России, Белоруссии и Латвии. Это должно было символизировать боевое братство русских, белорусских и латышских партизан, которые в годы Великой Отечественной войны вместе бились с нацистами. Землю, которая использовалась для создания кургана, взяли с мест захоронений или гибели бойцов Красной армии.

Другим важным символом мемориала является Дуб Дружбы, возвышающийся на вершине холма. Все последние десятилетия летом на Кургане Дружбы ежегодно проводились встречи ветеранов Великой Отечественной, приезжавших из России, Латвии и Белоруссии. Их привозили сюда на автобусах. Сейчас почти все ветераны уже умерли – и судьба избавила их от тягостной необходимости узнать о разрушении любимого мемориала…

Та часть памятного комплекса, что находилась на территории Латвии, была снесена, а мемориальные плиты закопали в землю.

3 ноября снесли стелу в честь советских освободителей, стоявшую в приграничном городе Лудза. В ночь на 6 ноября был демонтирован монумент, находившийся в маленьком городке Алоя. На памятной плите снесенного памятника на латышском языке было выбито: «Алойцам, которые в Великую Отечественную войну боролись с фашизмом». Никаких протестов в городке, население которого едва ли насчитывает три тысячи человек, по поводу сноса монумента не было.

Тем временем Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии начала проверку высказываний политической активистки Елены Осиповой. Осипова, состоящая в рядах партии «Русский союз Латвии», в соцсетях высказалась в связи с демонтажем в Лиепае, где она живет, памятников советским солдатам. Осипова сетует, что раньше представители русской общины Латвии не слушали предупреждений, которые она высказывала вместе со своими единомышленниками.

«Мы заранее говорили, что нацисты уничтожат нашу историческую память, перепишут ее и снесут памятники нашим защитникам. Нам не поверили, говорили, что мы радикалы, а параллельно избиратели проголосовали за популистов и людей, которые не добьются своего», – заявила Осипова. Она вывесила в соцсети видеоролик, на котором надевает солдатскую каску на деревянный крест. «То, о чем мы говорили, сбылось. А теперь послушайте, что будет дальше – это то, что будет со всеми теми, кто пытается нас унизить. Самое большое, что получат эти люди – березовый крест и каска», – предупредила Елена Осипова.

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