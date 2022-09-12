В Латвию пришла месть за снос памятника советским освободителям

МВД Латвии, еще недавно потратившее миллионы евро на снос памятника Освободителям Риги, теперь публично жалуется. Оказывается, у ведомства нет денег, чтобы оплатить счета за электричество. Энергетический кризис накрыл не только граждан, но и само латвийское государство. «Я впервые в жизни плакала из-за счета», – признается руководитель государственного предприятия.

МВД Латвии стало первым государственным ведомством, открыто предупредившим, что скоро ему будет нечем рассчитываться за электричество. Министр внутренних дел Кристапс Эклонс на заседании правительства заявил: «В октябре оплатить счета за электроэнергию будет нечем. Мы в тупике».

У ведомства, по его словам, есть два варианта, где найти деньги. Либо перераспределить финансирование, предназначенное для приобретения оборудования подконтрольных МВД ведомств, либо обратиться к министру финансов Янису Рейрсу и попросить у него дополнительные средства. Эклонс также указал, что МВД уже проделало огромную работу для экономии энергоресурсов. Однако, по его словам, инфраструктура объектов министерства настолько устарела, что ведомство не в силах поддерживать режим экономии энергопотребления.

«Я впервые в жизни плакала из-за счета»

Это известие вызвало у русских жителей республики скорее злорадство. Все помнят, как еще совсем недавно министр Эклонс обещал суровую расправу тем, кто осмелится выйти на защиту сносимого в Риге памятника солдатам-Освободителям. К слову, демонтаж этого памятника обошелся в сумму 2,1 млн евро – это те деньги, которых МВД сейчас отчаянно не хватает для того, чтобы расплатиться по счетам.

«И поделом. Нечего было выслуживаться перед властью и задерживать в парке Победы у сносимого монумента Освободителям Риги жителей своей же страны. И за что?! За цветы и свечи, за песни военных лет. А потом тащить людей в автозаки. Было бы больше ума, сам бы Эклонс задался вопросом: а стоит ли тратить больше двух миллионов евро на снос памятника? Когда всего через месяц могут возникнуть сложности с оплатой по коммунальным счетам. Но это если у человека есть ум. А не слепое желание становиться в стойку на каждый "фас". Но в Латвии, и теперь это видно особенно отчетливо, напряженка не только с деньгами, но и с мозгами», – зло пишет в своем Telegram-канале журналист Алексей Стефанов.

А вот еще один из множества примеров тяжелейшего положения, в котором оказались в Латвии физические и юридические лица. Латвийский Институт садоводства в августе получил счет за электричество в размере 16 990 евро. Для сравнения: в прошлом году за все двенадцать месяцев институт потратил на электроэнергию 40 тысяч евро.

«Сегодня утром я впервые в жизни плакала из-за счета», – призналась директор учреждения Инесе Эбеле. Институт потребляет много электроэнергии. Все сорта яблок, выращенные в Латвии, хранятся в холодильных камерах. В специальных холодильниках при температуре минус 80 градусов находятся и образцы возбудителей болезней растений.

Это уникальный для Латвии банк патогенных грибов и бактерий, необходимый для проведения исследований. Отключить холодильники от электросети – означает остановить всю работу.

«Если мы потеряем эти коллекции, нам пришлось бы начинать все исследования заново. Потеряем десятки лет», – подчеркивает ведущий научный сотрудник институтского отдела патологии растений Инга Морочко-Бичевска. «Электричество на самом деле значит для нас всё, потому что на нем работает любое оборудование. Всему нужны условия: тепло, влага. И если их не будет, наши исследования окажутся в большой опасности», – утверждает ведущий научный сотрудник отдела обработки Далия Сеглиня.

Большую часть бюджета института составляют доходы от различных европейских проектов. В их расчетах повышение цены на электроэнергию не учтено. Если проекты остановят, все деньги придется вернуть. При этом хоть сотрудников института и пугает мысль о прекращении работ из-за отсутствия денег на счета, но затянуть пояс еще сильнее, по их словам, просто невозможно.

«Мы все оптимизировали, но не можем отключить оборудование. Точно так же растут цены на газ, у нас было 10 000 евро в год, сейчас 64 000 евро, и это не предел. Я призываю к оказанию мер поддержки и поиску средств, чтобы можно было спасти латвийские высшие учебные и научные заведения», – заявила директор института. С криком о помощи институт обратился к двум министерствам, которым он подчиняется – земледелия и образования и науки. Ответ от них пока еще не получен.

Крики о помощи

Сейчас практически из всех уголков Латвии доносятся подобные вопли о помощи. Так, предприниматель Дайнис Лиепиньш вывесил в соцсети счет за электроэнергию в принадлежащем ему ледовом холле OZO, расположенном в пригороде Риге Озолниеки. Если в мае он заплатил 6100 евро, то в июле, как ему тогда показалось, счет пришел совершенно неподъемный – 11 300 евро. Не успел Лиепиньш смириться, как пришел «привет» и за август – 24 800 евро.

«Предприниматель в шоке бросился в ноги премьеру Кариньшу – батюшка, спаси и сохрани! Но тот его послал. Куда там они любят посылать, вспоминая о русском корабле... Мне искренне жаль господина Лиепиньша, но не могу не съязвить. Выступал ли он против сноса монумента Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков? Даже чисто из практических соображений. Эти два с лишним миллиона очень бы сейчас пригодились для поддержки ледового холла в Озолниеках. А ведь снос всех советских памятников еще не закончен. Выступил ли он за прекращение этой вакханалии? А впереди счет за сентябрь», – напоминает Стефанов.

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Фантасмагоричность ситуации заключается в том, что именно сейчас, в момент жесткого энергетического кризиса, латвийские госучреждения активизировали борьбу с русским языком. Так, в конце августа госпредприятие Elektrum, являющееся в стране главным поставщиком электроэнергии – как для предприятий, так и для жителей республики – предупредило, что с 1 сентября информацию на своем портале будет предоставлять только на латышском языке.

1 сентября власти «обрадовали» жителей Риги известием о том, что тариф на отопление в городе планируется увеличить с нынешних 85,45 до 170,59 евро за мегаватт-час (без учета налога на добавленную стоимость). В рамках тарифа наиболее существенный рост произойдет с компонентой производства теплоэнергии – на 118%. Правда, с 15 августа 2023 года рижское предприятие теплоснабжения обещает немного снизить тариф – на 0,51 евроцента за мегаватт-час. Рост тарифов предприятие обосновывает увеличением цен на природный газ и на закупленную теплоэнергию.

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Алда Озола сообщила, что продолжающиеся боевые действия на Украине вызвали повышение цены на газ на бирже в отдельные дни до 300 евро за мегаватт-час: «Так что прогнозируемый средний уровень цен в 140 евро за мегаватт-час мы оцениваем, как сравнительно успешный результат», – отмечает Озола.

Латвийский публицист Вадим Авва приводит в своем Telegram-канале расчеты по предстоящим коммунальным платежам за квартиру в новом рижском доме. «Площадь 72 квадратных метра, подогрев пола в ванной, электроплита. В квартире проживает пять человек. Потребление электричества – 500 КВ/мес. По нынешнему тарифу – это € 268 в месяц. Расход горячей воды 15 кубометров – € 144 (€ 9,61 за кубометр). Отопление – € 168 (с учетом компенсации). Обслуживание + холодная вода + ремонты – € 120. Берем калькулятор. Получается € 700. В стране декларируется средняя зарплата в € 1091, что является ложью местной статистики. Ежемесячный заработок основной массы населения не превышает € 800», – пишет Авва.

Он рассказывает о том, как жители этого дома создали чат, в котором обсуждали проблемы грядущего отопительного сезона и вопросы экономии. Все закончилось настоятельной просьбой обсуждать эти проблемы на латышском языке...

Голь на выдумки хитра

В конце августа телеканал LRT сообщил, что латвийские и литовские предприятия из-за рекордных цен на электроэнергию, скорее всего, остановят большую часть производства. «Если в предыдущие недели главным вопросом, который нужно было решить, было наличие газа, то стремительный скачок цен на электроэнергию в последние дни создал новые вызовы. Из-за скачка создается ощущение, что ситуация вышла из-под контроля и потрясла часть производственных компаний, для которых стоимость одного дня потребления электроэнергии равна счету за месяц», – пояснили в Конфедерации работодателей Латвии.

А 10 сентября в Латвийском национальном художественном музее предупредили, что могут закрыться из-за нехватки денежных средств на оплату коммунальных услуг. Там указали, что руководство музея пыталось сэкономить электричество путем отключения освещения в ночное время, однако это не слишком-то помогло...

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах правительства установить «потолок стоимости» для электроэнергии – ввиду ее подорожания для жителей страны в два и более раза. По словам главы правительства, в тех регионах страны, где цена электричества достигает и даже превышает 300 евро, граждане просто не в состоянии оплатить счета.

В хранилищах и на рынке дешевый газ заканчивается. В связи с этим правительство, по словам Кариньша, анализирует траты домохозяйств с разной площадью и в разных регионах – дабы определить, хватит ли уже действующих механизмов поддержки. В случае, если установление «потолка цен» будет признано необходимым, Латвия согласует свои действия с Еврокомиссией, которая уже предложила применить сходные меры на общеевропейском уровне. В частности, об этом говорила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

А тем временем люди в Латвии учатся выживать за счет экономии.

Когда 24 августа с 18 до 19 часов электричество в Прибалтике стоило на бирже 4000 евро за мегаватт-час (4 евро за киловатт-час), люди заранее были об этом предупреждены через СМИ. Многие в этот вечер выключили электроприборы, в том числе компьютеры и телевизоры – и провели вечер по старинке, за чтением книг. Правда, большинство из них вырубали пробки напрасно, так как подавляющее число домохозяйств платит по выровненному тарифу, в котором скачки стоимости «размазаны» в счетах по всему году. Биржевой тариф, который отражает стоимость электричества в реальном времени, частные лица используют редко, это прерогатива бизнеса. Впрочем, экономить в нынешних условиях полезно в любое время дня и ночи, хуже не будет.

При этом некоторые стали подозревать власти в наличии злого умысла. «Большая часть электроэнергии в Латвии вырабатывается гидроэлектростанциями Latvenergo (в первом квартале 2022 года ее удельный вес составил 62%). Гидроэнергия является одной из самых дешевых, внешние факторы на издержки ее производства не влияют. Даже если биржевая цена на электричество растет, то издержки производства гидроэнергии должны остаться неизменными, зато прибыль предприятия должна увеличиться.

Финансовая отчетность эту версию подтверждает. Так, за первые три месяца 2022 года прибыль Latvenergo составила 81,8 млн евро – это на 46,3 млн евро больше, чем в предыдущем году. И это самая большая прибыль за последние пять лет. Ну а годовая прибыль должна быть еще больше. Так что внутренние резервы на сдерживание тарифов у Latvenergo есть. Предполагаю, что нужно только политическое решение правительства для того, чтобы распорядиться этими резервами наилучшим способом. Но пока мы слышим не о таком решении, а только о повышении цен...» – недоумевает экономист Дмитрий Смирнов.

Рост цен на электричество идет в стране параллельно с повышением тарифов на отопление. В связи с чем все больше латвийцев присматриваются к печкам-буржуйкам.

А бывший вице-мэр городка Кекавы, депутат местного самоуправления Юрис Ерумс внес инновационное предложение. Он рассудил – если топливо такое дорогое, то почему бы не топить чем-нибудь более дешевым, например, зерном? Кекавский край – место, где тариф на отопление намного выше, чем где-либо в Латвии. За нынешние полгода он увеличился в восемь раз! Неудивительно, что народ усиленно ищет альтернативу. «Если сейчас цена на зерно ~350 евро/т, то выгодно топить зерном вместо пеллет (~500+ евро/т). Сорный ячмень идет в чистом виде, пшеничный – надо смешивать ~50/50», – советует Ерумс в соцсети. Многие его идеей заинтересовались...