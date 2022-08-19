«Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

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19 августа, пятница  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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США тоже оказались на грани энергетического кризиса

В США низкие запасы газа и снижается добыча Cliff Owen/AP/ТАСС
Разрываемая от газового кризиса Европа может оказаться в одной лодке с США. Там эксперты тоже увидели риски для возникновения энергетического кризиса этой зимой. Однако у Вашингтона, в отличие от Европы, есть возможность спасти свой внутренний рынок от коллапса. Причем ценой усугубления кризиса в ЕС. Подробности...
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Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
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Британия ищет щели российской обороны в Арктике

Даже союзники по НАТО не пускают шпиона RC-135W через свое небо к границам России raf.mod.uk
Все более запутанной становится история с британским самолетом-шпионом RC-135W, вторгшимся два дня назад в небо у Мурманска. Самолет вступил в переговоры с гражданскими диспетчерами, хотя те никогда не общаются с военными бортами, тем более из враждебных стран. А еще Лондон официально направил запрос на пролет разведчика над Россией. Зачем Британии понадобились все эти уловки и что ее самолеты делают в небе над Арктикой? Подробности...
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Генсек ООН тайно помогает России

Президент Турции, президент Украины и генсек ООН во время встречи во Львове REUTERS/Gleb Garanich
Визит генсека ООН и президента Турции во Львов оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, Антониу Гуттериш потребовал от России невозможного – «демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС». С другой, однако, роль генсека ООН в текущих событиях для России скорее выгодна, если не сказать больше. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
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Владимир Можегов, публицист
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Александр Разуваев, независимый фондовый аналитик
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    «Рыночные реформы» ввергают Литву в разорение электричеством

    Цены на электричество разоряют жителей Прибалтики
    		   19 августа 2022, 17:30
    Фото: REUTERS/Ints Kalnins
    Текст: Станислав Лещенко

    «Биржевые механизмы», введенные не так давно Литвой в электроэнергетике, подняли в этой стране цены на электричество до невиданных ранее высот. Сотни тысяч граждан страны были обмануты поставщиками электроэнергии. В итоге даже магазины отключают холодильники и освещение, холодное пиво становится дефицитом. Как же все это произошло и что думают об этом сами литовские жители?

    На этой неделе Литве пришлось пережить «самый страшный день» в истории своей электроэнергетики – по крайней мере, так считает министр энергетики Дайнюс Крейвис. Из-за нехватки в стране электроэнергии литовскому оператору энергосистем Litgrid пришлось задействовать свои резервы – были запущены термофикационная электростанция в городе Паневежис и ТЭЦ в населенном пункте Электренай.

    «Ситуация близка к чрезвычайной»

    В среду на литовском рынке электроэнергии был установлен ценовой рекорд – 4000 евро за МВт (4 евро за кВт/ч). Это почти в два раза выше, чем в середине июля. Во вторник цена на бирже Nord Pool в зонах для Латвии и Литвы колебалась между 460–1500 евро, а в 18–19 ч. подскочила до 4000 евро (эта цена, которая действовала в среду). Такой же пик наблюдался и в Эстонии – впрочем, эстонцы утешаются тем, что у их соседей по региону ситуация сложилась еще хуже, чем у них.

    Затем цена снизилась, но такие скачки увеличили стоимость в республике до 824 евро за МВт (сутками ранее цена была – 488 евро). Представитель компании Ignitis Лаура Беганскене сказала, что такая цена – результат ограничений пропускной способности электролиний со стороны Швеции, Финляндии, Эстонии и Польши, обусловленных высокой температурой.

    Представитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига растерянно объяснил: «Мы и сами не ожидали такого роста. Никак иначе это невозможно объяснить, как только комплексом причин... Это снижение предложений в регионе, жаркая и сухая погода, недостаток воды в резервуарах, дорогой газ, рост цен на экологические разрешения, война, начатая Россией и связанные с ней последствия, недостаток "зеленых" мощностей"».

    Президент конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис добавил: «В этом мы рекордсмены в Европе. Очевидно, что все эти рыночные, биржевые механизмы, соединения и т.д., которые создавали, чтобы сделать электричество дешевле – не работают. По бирже живет весь бизнес, и, вероятно, общественные услуги. По тому, какие устанавливаются цены, ситуация близка к чрезвычайной».

    Потребители в гневе

    Но и это не все сюрпризы, затронувшие цены на электроэнергию и потребителей в Литве. На днях выяснилось, что один из частных литовских поставщиков электроэнергии попытался обмануть почти 200 тысяч человек. Это стало возможным как раз благодаря объявленной властями Литвы «либерализации» сферы электроснабжения – этот рынок отдали частным предпринимателям.

    После того как 26 июля истек поставленный государством перед рядовыми потребителями срок выбора независимого поставщика электроэнергии, 85,7% пользователей (634 тысячи человек) подписали договоры с разными фирмами. Большинство из них избрали компанию Ignitis, с которой на данный момент заключено 786,6 тысячи договоров. В свою очередь, с Perlas energija заключено 178,5 тысячи договоров, с Elektrum Lietuva – 98,6 тысячи, с Enefit – 96 тысяч.

    Однако едва жители успели подписать договоры с Perlas energija, как та преподнесла им неприятный сюрприз. Клиентов, выбравших тарифные планы с фиксированной ценой, перевели на тарифный план «Биржа» с плавающей стоимостью. А это значит, что в какие-то моменты тарифы на электричество могут резко повышаться.

    По словам руководства компании, такое решение было принято из-за резкого роста цен на энергоносители. Жители, оказавшиеся в ценовой ловушке, естественно, подняли скандал.

    Премьер-министр Ингрида Шимоните сказала, что ситуация «жалкая, но не нерешаемая». По ее словам, потребители не обязаны соглашаться с изменившимся предложением, а решить вопрос, дескать, можно несколькими способами. «Один из способов – поиск другого поставщика», – сказала премьер. Шимоните дала понять, что она не видит ответственности правительства за сложившуюся ситуацию. «Не правительство включило этих участников в процесс. Есть порядок выдачи разрешений, регламентированный законом», – отметила Шимоните.

    Общественность подобными объяснениями недовольна. Преподаватель технологического университета в Каунасе Айнис Лашас заявил, что премьер могла бы взять на себя хотя бы часть ответственности. «Условия для всей этой либерализации создавало правительство. И то, что на рынок пришли игроки, у которых, по сути, не было ничего общего с энергетикой или у которых не было достаточно ресурсов, средств, опыта, чтобы справиться даже с минимальными рисками... Это уже ответственность правительства и властей», – сказал Лашас.

    Он уверен, что избиратели учтут данный момент на следующих выборах. «Общий нарратив: правительство не решает вопроса инфляции, роста цен... Не позаботилось и об этом. Людей беспокоит многое, люди раздражены, чувствительны, поскольку ситуация становится сложнее. Они чувствуют, что денег становится меньше», – отметил Лашас.

    С ним согласен профессор университета им. Витовта Великого Миндаугас Юркинас. «Допущенные правящими ошибки, ухудшение положения домашних хозяйств точно не повышает популярность правительства. Многие исследования показывают, что, когда наступает кризис, у правительств меньше шансов переизбрания на второй срок», – сказал Юркинас.

    Дорожает не только электричество

    Помимо электричества, литовцы вынуждены нести бремя и других расходов. Так, во втором квартале этого года по сравнению с первым цены на продукты в Литве выросли на 25%. Еще одна болезненная тема – отопление. Вице-президент бизнес-конфедерации Литвы Марюс Дубниковас предупредил, что рост соответствующих тарифов окажется очень чувствительным. Тем более, что Литва одной из первых отказалась от поставок «Газпрома» и сейчас всецело рассчитывает на свой терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. 

    По словам Дубниковаса, нынешняя ситуация с ценами на газ на оптимистический лад не настраивают. «На самом деле, ничего хорошего это не обещает, цена колеблется в пределах 2,3–2,5 евро за куб. м газа, я только могу напомнить, в прошлом году, кто отапливался газом, платил 51 цент за куб. м. Сейчас в 4–5 раз больше», – сказал он. 

    На вопрос о том, какими будут цены, например, в Вильнюсе, который до сих пор отапливается газом, экономист ответил, что подорожание может быть очень серьезным. «Этот отопительный сезон может быть в два раза дороже прошлого», – предположил аналитик. По его словам, особенно пугает положение частных домов. Эксперт предлагает литовцам потерпеть – дескать, через какое-то время все наладится.

    «Мы платим рыночную цену. Сейчас цены, наверное, самые высокие, поскольку россияне закрыли вентили, и мы живем в мире, в котором российского газа нет. Эти временные передряги и вызвали рост цен. Но после окончания этой зимы, мы, скорее всего, увидим стабилизацию – поскольку немцам нужно время на решение проблемы, а деньги и возможности у них точно есть», – не сомневается Дубниковас.

    А пока он предлагает литовцам утешаться тем, что скоро россиянам, по мнению Дубниковаса, придется еще хуже, чем жителям ЕС. Литовский эксперт уверен, что без прежних доходов от продажи газа странам ЕС российскую экономику ожидает коллапс.

    Однако пока что признаки проблем в экономике налицо прямо в литовских супермаркетах. Торговые сети Литвы перешли в режим жесткой экономии электричества. Так, сеть Maxima (одна из крупнейших розничных компаний в Литве) уменьшила освещение в своих магазинах на 30%, выключив световую рекламу в ночное время.

    В свою очередь, сеть магазинов Aibe ограничила охлаждение напитков в морозильных камерах, уменьшила освещение. В сети супермаркетов Lidl в нерабочее время автоматически отключается освещение, а сеть Iki отказалась от газового отопления в некоторых из своих магазинов и пытается развивать проекты солнечной энергетики.

    Литовские покупатели пишут в соцсетях, что купить охлажденное пиво в магазинах удается уже не всегда. В условиях шокирующего роста цен на электроэнергию литовцы как никогда раньше сожалеют об Игналинской АЭС, оставленной Литве в наследство Советским Союзом и выключенной по настоянию ЕС в 2009 году.

    Стоило бы добавить, что очень кстати для Литвы оказалась бы и дешевая электроэнергия с АЭС, построенной Белоруссией в Островце, неподалеку от литовской границы. Но Вильнюс объявил эту АЭС «грязной и неэкологичной» – и сделал все возможное, чтобы отгородиться от производимой там энергии.


     
     
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