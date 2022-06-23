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Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

Литва бьет по простым гражданам России Михаил Голенков/РИА Новости
Калининградский регион оказался в ловушке из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия? Подробности...
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Британия решила разрушить европейскую безопасность

Россия стояла у истоков ОБСЕ Алексей Витвицкий/РИА Новости
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В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
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    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    Литва бьет по простым гражданам России
    		   23 июня 2022, 08:30
    Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Калининградский регион оказался в ловушке из-за действий Литвы. Она остановила транзит простых потребительских товаров из России в Калининград, в том числе автомобилей. Неофициально уже заговорили о перекрытии Литвой поставок газа в российский эксклав. Чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия?

    Литва в своем антироссийском рвении зашла слишком далеко. Она запретила российский транзит товаров через Литву в Калининград. Более того, Литва вскоре может перекрыть и поставки газа в Калининградскую область, которые проходят по трубопроводу «Минск – Вильнюс – Каунас – Калининград», пишут хорватские СМИ со ссылкой на источники. Литва выставляет ситуацию как исполнение санкций ЕС, однако Москва видит в этом намеренное введение более жестких ограничений для России.

    Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. Поэтому Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет не дипломатическим, пообещала официальный представитель МИД Мария Захарова, а практической плоскости. Ответные меры уже прорабатываются ведомствами.

    «Полноценная сухопутная блокада Калининграда может существенно осложнить жизнь простых жителей. В первую очередь могут возникнуть проблемы с доставкой простых потребительских товаров, в том числе продуктов питания и продовольственных товаров. Во-вторых, с обеспечением вывоза в Россию продукции калининградских предприятий, которые сильно завязаны на общероссийский рынок», – говорит замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

    Например, проблемы возникают с транспортировкой автомобилей с калининградского завода «Автотор» по железной дороге через Литву в Россию. Если рестрикции не будут отменены, то автомобили придется поставлять морем, например, с помощью паромной линии Балтийск – Усть-Луга.

    Это потребует от правительства принять меры по субсидированию перевозок по морю и доставки товаров по российской территории из-за отсутствия сухопутного транзита, которые экономически было выгодней использовать.

    А вот энергетическую блокаду, риски которой серьезно выросли, Калининград переживет довольно легко. В этом нет ничего удивительного – Россия в последние годы много для этого сделала, подготовилась. У Калининграда есть большой набор опций, чтобы в случае блокады энергоснабжение «острова» не было нарушено.

    «Если транзит газа по газопроводу через Литву в калининградский регион будет остановлен, то, во-первых, будут оперативно налажены поставки российского СПГ из Ленобласти в Калининград. Во-вторых, за последние семь-восемь лет в регионе были введены большие угольные электростанции как резервные мощности на случай, если каким-то образом будут ограничены и поставки СПГ»,

    – рассказывает Кондратьев.

    Доставлять уголь морем в Калининград – совсем не проблема. В прошлом году угольные электростанции практически не работали в регионе, потому что в них не было необходимости. «Внутреннее потребление полностью покрывалось Калининградской ТЭЦ-2 и другими газовыми мощностями. С точки зрения экономики, газовая генерация, конечно, выгодней, но это в нормальных условиях. Когда встает вопрос безопасности, то вполне нормально жечь уголь», – говорит Кондратьев.

    Любопытно, что если Литва решится перекрыть газопровод, по которому российский газ идет транзитом в Калининград, то это будет первый уникальный случай, отмечает эксперт. Еще ни разу страна-транзитер сама не останавливала транзит газа по своей же территории, на чем она, собственно, зарабатывает (получает деньги за прокачку), где работают ее собственные работники и т. д. Остановка транзита газа в Европу по трубе происходила за последние двадцать лет раза три и была связана с Белоруссией и Украиной. Тогда транзит останавливал поставщик газа из-за незаконного отбора транзитером «чужого» газа.

    Россия не только подготовила резервную инфраструктуру для энергетической безопасности Калининграда, но и проводила всевозможные учения и тестирования этих новых систем. Например, зимой 2021 года по инициативе Газпрома прекращались поставки газа по трубопроводу в Калининград.

    До сих пор Россия сохраняла достаточно доброжелательный настрой по отношению к Литве. Например, литовская продукция остается на российских прилавках. «Однако если Россия заинтересована в том, чтобы Литва отменила запрет, и ситуация с транзитом нормализовалась, тогда ответные санкции России должны быть не дипломатическими, а иметь ощутимый эффект для литовской экономики и бюджета», – считает Кондратьев.

    В этом плане показателен опыт Китая. «Когда Литва стала налаживать более тесные контакты с Тайванем, Китай счел это недружественным шагом и сразу отказался от закупки литовских товаров и вычеркнул литовские транспортные компании из проекта «Один пояс – один путь». Этот опыт показал, что литовское руководство готово воспринимать и идти на какие-то переговоры только после таких вот жестких действий», – отмечает эксперт Института энергетики и финансов.

    Поэтому первое, что может сделать Россия в качестве ответа, – это отказаться от покупки литовских товаров и запретить их реэкспорт через другие страны ЕС, чтобы литовские товары не могли попасть на российский рынок через соседнюю Латвию, например. То есть должен быть введен запрет на экспорт не по стране-поставщику, а по происхождению товара.

    Во-вторых, Россия может запретить поставки из России чувствительных для Литвы товаров.

    «Москва может ввести санкции против литовских энергетических компаний по примеру того, как она ответила на польские санкции против Газпрома и Новатэка. Чтобы Литва уже сейчас задумалась о том, что когда зимой ей потребуется российская помощь, она не сможет ее получить из-за санкций против литовских энергетических компаний. И даже если российские компании захотят поставить Литве электроэнергию, газ или нефть, то им потребуется для этого разрешение российского правительства», – говорит Кондратьев.

    Однако России стоит действовать осторожно в отношении приграничной торговли и связей, чтобы граждане соседних регионов могли приезжать друг к другу, потому что Литва и Польша уже и так усложнили простым людям жизнь.

    Понятно, что для всей России потеря торговли с Литвой не критична, но вот для жителей Калининградской области это может стать проблемой. Поэтому России стоит попытаться минимизировать их.

    В случае с Китаем Литва несколько раз предпринимала попытки разморозить контакты. Этот же расчет и у России. Конечно, рассчитывать на то, что Литва тут же пойдет на попятную и отменит ограничения, не приходится. Однако шансы этого, во-первых, возрастут. Во-вторых, жесткий ответ охладит пыл Литвы предпринимать новые санкции против России. Более того,

    слабый ответ России в такой ситуации может спровоцировать появление большего числа желающих в Восточной Европе ввести подобные ограничения для России, считает Кондратьев.

    «Положительный пример есть. В мае Польша ввела санкции против Газпрома и Новатэка, никак это не мотивировав. Достаточно жесткая реакция российского правительства против польских компаний заставила Польшу отказаться от попыток придумать опережающие европейские национальные санкции», – напоминает собеседник.

    Почему с Литвой ответные санкции России могут сработать лучше, чем ответные санкции против всего ЕС? Потому что от ухудшения отношений с Россией в большей степени страдают именно страны Прибалтики из-за того, что их экономики по-прежнему во многом завязаны на Россию, и потому, что это одни из самых слабых экономик ЕС. 

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