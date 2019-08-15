Литва проиграла атомный спор с Россией и Белоруссией

Важнейший экономический и в конечном итоге политический конфликт разрешен в пользу России – и Белоруссии. Речь идет о продаже электроэнергии с атомной электростанции, которую строит в Белоруссии Росатом. Несмотря на все протесты Литвы, ее соседка Латвия решила закупать электричество с АЭС в Белоруссии. Это значит, что проект начнет приносить деньги.

Политические игры Вильнюса вокруг строящейся в Островце белорусской АЭС закончились. Ближайшая соседка Литвы по ЕС и НАТО – Латвия официально заявила, что готова покупать и продавать той же Литве дешевую белорусскую электроэнергию. Энергия эта начнет поступать на рынок уже в конце 2019 года, с вводом в эксплуатацию Островецкой АЭС (которую строит российский Росатом). Соответствующее решение принято на уровне правительства Латвии. Мотивация сугубо экономическая – чтобы, как сказано в постановлении кабмина, «смягчить риск вероятного уменьшения потока электроэнергии или негативных колебаний тарифов».

Именно Литва была самым ярым противником строительства АЭС в Белоруссии, и вот уже несколько лет пытается убедить всех, что станция в Островце якобы небезопасна (несмотря на прямо противоположные заявления МАГАТЭ).

C началом строительства Белорусской и временно замороженной Балтийской АЭС на всех уровнях Литва стала призывать ЕС и ближайших соседей – Латвию, Эстонию и Польшу, бойкотировать атомные проекты Минска и Москвы. Мотивировала тем, что Островецкая атомная станция возводится в опасной близости от литовской границы (20 км) и столицы Литвы – Вильнюса (50 км). В Вильнюсе заявляли, что стране и всей Европе грозит «второй Чернобыль». А своим жителям раздавали инструкции «куда бежать и что делать» при взрыве Островецкого реактора. Был разработан и утвержден правительством план учений на случай ядерной катастрофы, закуплены несколько миллионов йодосодержащих таблеток.

Более того – в апреле 2017 года в Литве был принят закон «О необходимых мерах против угроз небезопасных АЭС третьих стран». Причиной его принятия как раз и послужила Белорусская АЭС, возводимая Росатомом. Этим законом Литва запретила правительству и частным компаниям в будущем покупать дешевую электроэнергию не только из Белоруссии, но и временно замороженной Балтийской АЭС в Калининградской области России.

Об опасности Островецкой АЭС МИД Литвы Линас Линкявичюс рассказывал и американскому конгрессмену, демократу от Иллинойса Майку Куигли совсем недавно, во время встречи 14 августа.

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В этот же день, во время визита в Берлин, о страхах Вильнюса поведал канцлеру Германии Ангеле Меркель президент Литвы Гитанас Науседа. Глава Германии с сочувствием отнеслась к беспокойству Литвы. Но лишь посоветовала не игнорировать атомный проект Белоруссии на всех уровнях, а принять участие в контроле за качеством строительства БелАЭС.

«Германия поддерживает Литву, чтобы соблюдались более высокие критерии безопасности. ЕС должен наблюдать, чтобы эта станция в Островце соответствовала всем стандартам безопасности и не представляла угрозы», – сказала канцлер Германии на совместной пресс-конференции с президентом Литвы.

Сами же белорусские власти не раз предлагали литовцам чаще посещать строительную площадку в Островце, чтобы развеять свои страхи. Предлагали даже принять долевое участие в проекте. Но литовцы категорически отвергли эти предложения. А своим ученным-атомщикам, которые ранее работали на Игналинской АЭС, запретили выступать консультантами белорусского проекта.

Теперь Литве осталось лишь признать неизбежное.

«Остановить одними экономическими рычагами электростанцию, которая построена уже на 90%, пожалуй, было несколько наивно <...> Останавливать надо было в 2011–2012 годах, когда мы подписывали коммюнике о сотрудничестве с Белоруссией в сфере атомной энергетики. Во всяком случае, я мог бы показать оригинал этого коммюнике», – заявил в среду президент Литвы Гитанас Науседа. Тем самым он обвинил в этом поражении правительство консерваторов-либералов, которые на тот момент находилось у власти в Литве.

Сама же Литва в 2009 году закрыла на тот момент единственную в регионе Игналинскую атомную станцию. Закрытие ИАЭС было один из главных условий вступления Литвы в ЕС. А по оценкам специалистов, ИАЭС могла еще лет двадцать вырабатывать дешевое электричество.

Именно после остановки двух реакторов Игналинской АЭС Литва из поставщика дешевой электроэнергии превратилась в потребителя. Оставшихся энергомощностей ТЭС и Круонисской ГАЭС стало не хватать. На региональном рынке образовался дефицит электроэнергии. Сегодня его покрывают закупками у России через электросети Белоруссии. Попытка Литвы построить новую Висагинскую АЭС с участием японской компании «Хитачи» провалилась еще на стадии заключения договора.

Всемирный договор «по климату», предполагающий закрытие тепловых электростанций, работающих на угле и нефтепродуктах, заставляет снова вспомнить об атомной энергетике. Ведь

ветерогенераторы и солнечные батареи не могут составить достойную конкуренцию АЭС.

Вот и Польша задумалась над этим вопросом. Вместо закрываемых экологически вредных ТЭС, работающих на местном угле, Варшава вместе с США планирует в течение 20 лет построить шесть блоков АЭС общей мощностью от 6 до 9 ГВт. В июне этого года уже был подписан соответствующий протокол о взаимопонимании по вопросам кооперации в использовании атомной энергии. Будет ли какой-то из этих реакторов размещен у литовско-польской границы? Об этом пока не сообщается.

Сейчас торговля электроэнергией между государствами Балтии и третьими странами осуществляется только через литовско-белорусскую границу по энергокольцу БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Латвия – Литва). В 2025 году страны Балтии собираются отключиться от БРЭЛЛ и синхронизировать свои сети с Западной Европой через электромост Литва– Польша. Соответствующий проект и его финансирование утверждены Еврокомиссией. Самыми активными протеже этого проекта выступают Вильнюс и Варшава, которые в будущем, после отключения от БРЭЛЛ, надеются диктовать цены на электричество для Латвии и Эстонии.

Но своим последним заявлением Латвия ставит под вопрос и свое участие в этом общеевропейском проекте. Ведь в случае полного отключения от энергосистем Белоруссии и России, и синхронизации с сетями Европы покупать электроэнергию из Островца будет невозможно.

Свое официальное слово по вопросу будущей закупки дешевой электроэнергии из БелАЭС еще не сказала и Польша. В случае положительного решения Варшава и Рига уже в следующем году получат дешевую электроэнергию из белорусского атомного реактора, возводимого Росатомом. А Вильнюс вынужден будет покупать ее у соседей уже дороже. При этом оглядываясь на свою закрытую Игналинскую АЭС.