Почему Прибалтике мешает дешевое российское электричество

Прибалтийские страны намерены обложить российское электричество дополнительной пошлиной. А все из-за того, что низкая цена электроэнергии из России достигнута с помощью «нечестной конкуренции». В чем именно заключается эта «нечестность» - и почему в борьбе с российским электричеством Прибалтика сама уничтожает свою энергетическую независимость?

Сам механизм введения пошлины на импорт электроэнергии из России хорошо демонстрирует степень самостоятельности Эстонии в сфере экономической политики. Как пояснил порталу ERR.ее вице-канцлер отдела энергетики Министерства экономики Эстонии Тимо Татар, ввести прямую таможенную защиту не получится – такие решения находятся в компетенции Европейского союза и Еврокомиссии.

Поэтому эстонские власти пошли на обходной маневр – договорились с соседней Латвией о введении тарифа за использование инфраструктуры, то есть сетей передачи электроэнергии. Предположительно, это произойдет осенью – параллельно с запуском Белорусской АЭС, после которого российская электроэнергия будет поступать в Прибалтику через Латвию в связи с ультимативной позицией Литвы в отношении белорусско-российского атомного проекта.

За несколько дней до того, как стало известно об этих планах, эстонский энергохолдинг Eesti Energia опубликовал отчетность за первый квартал. Из этого документа становятся понятны истинные причины решения обложить российскую электроэнергию дополнительной пошлиной.

Несмотря на рекордный доход от продаж, зафиксированный Eesti Energia за три месяца этого года (282,6 млн евро, плюс 24% к первому кварталу прошлого года), чистая прибыль холдинга сократилась сразу на 77%, до 9,5 млн евро. Для сравнения, за весь прошлый год концерн заработал 106 млн евро чистой прибыли. Главным из факторов, которые резко снизили прибыль, оказался почти трехкратный рост цены на квоты по выбросу углекислого газа. В среднем за квартал рыночная цена тонны CO2 составила 22 евро, что и определяет почти двукратную разницу между стоимостью электроэнергии, производимой в Эстонии, и российской электроэнергии, не обремененной «зеленой» надбавкой.

В прошлом году средняя рыночная цена на электричество в Эстонии подскочила на 42%, до 47,1 евро за мегаватт-час. «Из-за дерегулирования рынка электричества его рыночная цена никогда не была в Эстонии столь высокой», - констатировал председатель совета директоров Eesti Energia Хандо Суттер. В результате производство электроэнергии у Eesti Energia сократилось за год на 20%, до 2,2 тераватт-часов, и в первом квартале 2019 года впервые за многие десятилетия Эстония стала страной-импортером электроэнергии. «Для эстонского государства это означает структурные изменения в экономике: если раньше мы зарабатывали на продаже электроэнергии на экспорт, то теперь сами должны электроэнергию закупать», – подвел неутешительные итоги первого квартала финансовый директор Eesti Energia Андри Авила. По сравнению с первым кварталом прошлого года импорт электроэнергии из России в Эстонию увеличился почти в полтора раза.

Казалось бы, вот он – наглядный пример свободной конкуренции на энергетическом рынке. Однако в Эстонии считают, что конкуренция с дешевой российской электроэнергией не свободная, а недобросовестная. «Это серьезным образом ставит под удар находящееся в ЕС производство электроэнергии, потому что сложно конкурировать на одном рынке с другими электропроизводителями, для которых себестоимость электроэнергии благодаря неуплате за квоты CO2 примерно на 20 евро за мегаватт-час ниже», – заявил Андри Авила.

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Впрочем, эстонцы жалуются не только на Россию, но и на Евросоюз. Андри Авила посетовал, что в Европе большая доля электроэнергии по-прежнему производится из ископаемых видов топлива, несмотря на то, что цель политики Евросоюза заключается поддержке производства энергии из возобновляемых источников. И пока такая ситуация будет сохраняться, увеличение цены на CO2 будет оказывать значительное влияние на рост рыночной цены на электроэнергию.

А вот прямая речь Хандо Суттера из последнего годового отчета Eesti Energia: «Парадоксальным образом на скандинавском и прибалтийском рынках повышение цены на квоты по эмиссии СО2 создали нечестное преимущество для российской электроэнергии, которая производится без приобретения квот. На протяжении ряда лет это было проблемой, которая до сих пор не решена. На границе нам приходится работать с двумя ценовыми системами: с одной стороны, рыночные игроки борются против климатических изменений, а с другой, они делают прагматичный бизнес, который никоим образом не соответствует правилам, оговоренным внутри Евросоюза. Мы надеемся, что лица, ответственные за принятие решений, вскоре устранят эту аномалию».

Отсюда становится понятна логика эстонских властей. Раз Россия не закладывает в стоимость своей электроэнергии евросоюзовские надбавки на выбросы углекислого газа, то «докрутить» цену до нужного уровня можно уже на территории Эстонии, переложив все дополнительные расходы на конечного потребителя.

При этом в Эстонии ссылаются на то, что подобные пошлины уже действуют при импорте российской электроэнергии в Финляндию. Однако это весьма лукавый аргумент, учитывая, мягко говоря, несопоставимый экономический потенциал двух стран и более чем двукратный разрыв в уровне ВВП на душу населения (на 2017 год, по данным МВФ, 46 тысяч долларов в Финляндии и около 20 тысяч долларов в Эстонии).

А главное, никакой заботой о «добросовестной конкуренции» невозможно объяснить населению, почему стоимость электроэнергии растет такими темпами, подтягивая за собой остальные цены. Еще в середине прошлого года эстонский экономист Леонид Цингиссер в интервью порталу Baltnews.ee констатировал: «Цены достигли такого предела, что дальше расти им некуда».

Сланец на выход

В нынешнем году эстонскую энергетику ожидают новые вызовы. В рамках исполнения Директивы Евросоюза о промышленных выбросах в 2019 году истекает срок работы самых старых энергоблоков Нарвских электростанций, которые эксплуатируются около 50 лет. Эти станции (Балтийская и Эстонская) до сих пор являются крупнейшими в мире энергообъектами, работающими на горючих сланцах. Именно благодаря этим станциям Эстония способна обеспечивать для себя энергетическую независимость. В то же время сланцы являются основным источником загрязнения окружающей среды, в связи с чем в Эстонии давно обсуждается отказ от этого источника энергии.

Доля сланцев в энергобалансе Эстонии снижается: если в середине прошлого десятилетия Нарвские электростанции вырабатывали порядка 95% всей электроэнергии в стране, то теперь доля возобновляемых и альтернативных источников электроэнергии достигла 25%. Однако до заявленной Eesti Energia стратегической цели – добиться к 2022 году показателя в 40% - еще далеко, а серьезное сокращение сланцевых мощностей уже практически на носу. Вследствие закрытия старых блоков Нарвских электростанций с рынка исчезнет порядка 600 МВт мощности. Для сравнения, на начало этого года общая мощность ветряных электростанций в Эстонии составляла 310 МВт, а солнечных – всего 107 МВт. После закрытие старых блоков суммарная мощность производственных мощностей, расположенных вблизи Нарвы, составит порядка 1500 МВт.

Частично выпадающий объем предполагается компенсировать за счет мощностей новой электростанции «Аувере» (300 МВт), которую с большим трудом достроили в прошлом году. Станция стоимостью 610 млн евро была начата совместно с французской компанией Alstom еще в 2011 году и способна использовать не только горючие сланцы, но и биомассу, торф и сланцевый газ. Однако «Аувере», рассчитанная более чем на четверть ежегодного энергопотребления Эстонии (2,2 тераватт-час из 8 тераватт-час), скорее всего, будет последним проектом в своем классе – в дальнейшем Eesti Energia планирует ориентироваться на возобновляемые и альтернативные источники, а также расширять производство сланцевого масла.

Кроме того, в сланцевом сегменте эстонской энергетики остаются блоки Нарвских электростанций общей мощностью 425 Мвт, которые были модернизированы в прошлом десятилетии, и четыре старых блока на 760 Мвт, снабженных системами по улавливанию азота и серы. Их судьба была предрешена еще в 2011 году, когда начали действовать новые требовани ЕС о промышленных выбросах. Согласно директиве, старым блокам позволено работать до истечения 17500 часов, или до 2023 года.

Иными словами, Эстония полным ходом движется в направлении, противоположном энергетической независимости, доставшейся ей в наследство от СССР. Помимо того, что в результате Эстония утратит даже видимость самостоятельных решений в области энергетики, это будет сопряжено с серьезными социальными проблемами. По подсчетам эстонских профсоюзов, полная остановка Нарвских электростанций ударит по 6000 человек, связанных с отраслью.

Пилят сук, на котором сидят

Еще сложнее ситуация в энергетике Латвии, которая даже при наличии каскада Даугавских ГЭС, нескольких ТЭС и «альтернативных» электростанций испытывает хронический энергодефицит. Здесь в прошлом году потребители также столкнулись с резким скачком цен на электроэнергию.

Два года назад Латвия вместе с Эстонией и Литвой приняла решение о выходе из энергетического кольца БРЭЛЛ, в которое, помимо трех прибалтийских стран, входят Россия и Белоруссия. Однако решение поскорее присоединиться к энергосистеме Евросоюза (выход Прибалтики из БРЭЛЛ запланирован на 2025 год) лишь акцентировало существующие проблемы.

Летом прошлого года эксперты латвийской комиссии по энергобезопасности представили президенту страны Раймонду Вейонису с неутешительным выводом: долгосрочная стратегия развития энергетики в Латвии отсутствует. Как сообщил председатель комиссии Юрис Озолиньш, Латвия зависит от внешних поставок электроэнергии по меньшей мере на 50%, при этом будучи экспортером энергии, полученной из возобновляемых источников (ВИЭ). Еще в 2013 году доля этого сегмента в конечном потреблении энергии достигла 37% (больше электричества из ВИЭ в Европе производит только Швеция), но решить проблему энергодефицита за счет «зеленых» источников так и не удалось.

Наконец, для Литвы вопрос о ликвидации энергодефицита после закрытия и демонтажа Игналинской АЭС и вовсе выглядит нерешаемым. В настоящее время Литва вырабатывает лишь около 20% необходимой ей электроэнергии, и никакое развитие альтернативных источников «дыру» в ее энергобалансе компенсировать не сможет даже в очень долгосрочной перспективе. В итоге Литва оказалась в энергозависимости от соседей, в том числе от стран Скандинавии с их богатыми гидроэнергоресурсами. Поэтому в середине прошлого года, когда из-за жары уровень воды в скандинавских реках снизился, цены на электричество резко подскочили. С апреля по сентябрь электроэнергия в Литве подорожала на 47%, а в конце прошлого года еще примерно на 10%, причем на 2019 год было объявлено о новом увеличении цен.

Очевидным выходом для Литвы было бы закупать электроэнергию в Белоруссии, благо новая АЭС находится в нескольких километрах от литовской границы, однако позиция литовских властей по этому вопросу непререкаема. Накануне президент Литвы Даля Грибаускайте заявила о намерении отказаться от сотрудничества с Белоруссией в форме совместных институтов, поскольку, по ее словам, это будет считаться легитимацией АЭС.