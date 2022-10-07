Спецоперация вывела на чистую воду «русских политиков» Латвии

Полным крахом закончилось в итоге существование в Латвии партии «Согласие», которая провозглашала «защиту русского избирателя». После проигрыша на выборах подал в отставку ее глава Янис Урбанович. Еще недавно это была одна из ведущих политических сил страны, а ее проигрыш уже называют «ценой предательства русских Латвии».

Выборы в Сейм Латвии октября 2022 года принесли немало неожиданностей. И главным их сюрпризом стало разгромное поражение «Согласия», «Русского союза Латвии» и «Суверенной власти» – партий, за которые голосовали русскоязычные избиратели.

Особенно впечатляющей стала неудача «Согласия», по итогам предыдущих выборов 2018 года создавшего крупнейшую фракцию в Сейме. Еще в сентябре 2022-го аналитики сходились на том, что, по крайней мере, пятипроцентный барьер «Согласие» переползет. Русских жителей Латвии призывали голосовать за «Согласие» по принципу меньшего из зол – дескать, хоть и толку от них немного, но, по крайней мере, отданный за них голос точно не пропадет. Мол, уж лучше в Сейме будет больше представлена бесхребетная оппозиция, чем радикальные националисты.

Главный сюрприз выборов

По итогам подсчета голосов «Согласие» набрало 4,6%. Для того чтобы пройти в Сейм, ему не хватило каких-то нескольких сотен голосов. Однако, когда известие о поражении этой партии стало всеобщим достоянием, радость по этому поводу выразили не только латышские националисты, но и некоторые представители русской общины Латвии.

«Искренне надеюсь, что это правда. Верю, что «великие умы» (вроде Николая Кабанова, Игоря Пименова или Янки Урбановича) данной, прости господи, политической силы однажды издадут обучающую брошюру «Как предать русских и за четыре года из партии-победительницы выборов превратиться в дерьмо». С удовольствием, как политолог, изучу данное пособие, ведь в современной истории страны таких стремительных падений еще не было», – издевательски написал в своем Telegram-канале московский журналист Марат Касем, некогда сам состоявший в «Согласии», но со скандалом из него ушедший.

Руководство «Согласия» пыталось делать хорошую мину при плохой игре. «Своим товарищам по партии, активистам «Согласия», всем тем, кто участвовал в предвыборной кампании, я хочу сказать: не стыдно проигрывать... если ты искал равновесие ради интересов общества, а не подзуживал на политические авантюры», – заявил глава партии Янис Урбанович.

Но в голосах его сподвижников проскальзывают нотки отчаяния. «Страна погрузилась во тьму. И этим воспользовались. Самые разные силы. Этот Сейм будет, к сожалению, намного хуже», – написал в соцсети глава депутатской фракции «Согласия» в горсовете Риги Константин Чекушин.

В оправдание этой неудачи самый яркий политик «Согласия», бывший мэр Риги Нил Ушаков заявил, что партия проиграла, потому что в начале этого года осознанно пошла на принцип. Ушаков с гордостью напомнил, что «Согласие» не пошло на поводу у своего прежнего избирателя, с симпатией относящегося к России: «В феврале у нас был выбор: действовать на национальном уровне или сохранить свой электорат. Мы решили действовать по-государственному – открыто осудить войну, начатую Россией на Украине».

Избиратель отшатнулся

Политолог Александр Носович тоже отмечает, что «Согласие» начало стремительно терять популярность с того момента, когда предало своего избирателя. А список этих предательств довольно внушителен.

Когда в 2017 году правительство Латвии заявило о намерении добить русские школы, «Согласие» фактически самоустранилось от их активной защиты – в тщетной надежде, что латышские партии возьмут его в правящую коалицию. «Согласие» почти ничего не сделало для защиты в массовом порядке сносимых в Латвии памятников советским солдатам, хотя отдельные члены партии и выражали негодование по этому поводу.

Наконец, «Согласие» отказалось от активной защиты русских людей, репрессируемых в Латвии по политическому признаку, – журналистов и правозащитников.

Все это переполнило чашу терпения русского избирателя, ранее привыкшего отдавать свои голоса за «Согласие», позиционировавшее себя в качестве влиятельной, «респектабельной» партии, которая вот-вот выйдет на выгодные для своего электората «договорняки» и с правящими латышами, и все определяющими в Латвии американцами. Выяснилось, что все это – лишь пустые похвальбы, а вот сдача интересов избирателей – вполне реальна. Очень тревожным звонком стали для партии выборы лета 2020-го в Риге, по итогам которых «Согласие» потеряло власть в латвийской столице, где правило с 2009 года.

Весной этого года «Согласие», доселе возглавлявшее в Латвии рейтинг избирательских симпатий, переместилось на четвертое место. Официозный политолог Юрис Розенвалдс тогда объяснил это резкими оскорблениями, высказанными вожаками «согласистов» в адрес России с началом спецоперации на Украине.

«Снижение рейтинга означает, что те, кто втихомолку одобрял действия России или находился под влиянием кремлевской пропаганды – вот они от «Согласия» ушли. И не только к «Русскому союзу Латвии», чей рейтинг подрос с 2,4 до 3,2%, но и к «Стабильности!» (где Алексей Росликов и иже с ним)», – заявил Розенвалдс.

Упомянутая им партия «Стабильности!» была основана в 2021 году Алексеем Росликовым – некогда депутатом горсовета Риги от «Согласия». Росликов со скандалом ушел из «Согласия» летом 2019 года и организовал собственную политическую силу. И именно «Стабильности!» оказалась единственной из условно «русских» партий, сумевших пробиться в новый Сейм.

А вот судьба «Согласия» незавидна. «Да, прогнозы были катастрофические, но все же это были 6%, 7%… Такого провала даже я не ожидал. На трех предыдущих выборах подряд «Согласие» занимало безоговорочное первое место. Партии Нила Ушакова принадлежит абсолютный рекорд латвийской политической истории: 28% голосов и 31 мандат на выборах в 11-й Сейм 2011 года», – напоминает Александр Носович. Нынешний проигрыш «Согласия» он назвал «ценой предательства русских Латвии, которых Нил Ушаков со товарищи сдали латышским националистам в тщетной надежде тусоваться с ними в Брюсселе красиво».

Многие высказались еще более резко. Так, авторитетный журналист русской общины Латвии Юрий Алексеев саркастично пишет, что когда в Сейме проходили голосования по важным для русскоязычных жителей государства вопросам, депутаты от партии «Согласие» предпочитали отсиживаться в парламентском туалете.

Алексеев отмечает, что наиболее болезненный удар русские Латвии получили в августе этого года, когда в Риге демонтировали монумент Освободителям, у которого люди в течение многих лет собирались отмечать 9 Мая. Однако «Согласие» никак не пыталось этому противодействовать, а Урбанович призвал русских жителей Латвии смириться с уничтожением дорогих для них памятников. Более того, старейший депутат Сейма от «Согласия» Борис Цилевич, рассуждая о традиции празднования Дня Победы, позволил себе употребить словцо «победобесие», чем возмутил многих. «С огнем играли, задрыги», – отмечает журналист.

Очистил свое место

Однако масштаб проигрыша «Согласия» стал для Алексеева неожиданностью. «Чтобы даже не пересечь пятипроцентный барьер! Чтобы вообще не попасть в Сейм! Это оглушительный «успех»! Они к нему шли двадцать лет. И вот, наконец, пришли… Вместо них в Сейм зашла партия «Стабильности!» с главным генератором этой партии молодым Алексеем Росликовым. Вот так вот, недооценили вы, «согласисты», шустрого своего партийца. А он вам по морщинистым носам нащелкал…» – отмечает публицист. Он призвал русских Латвии дать Росликову со товарищи шанс, но и особо не обольщаться на их счет, чтобы не повторить прежней ошибки.

Латвийский блогер Алексей Гуленко, накануне выборов запустивший в Сети флешмоб «Голосуй», призвал Яниса Урбановича уйти в отставку. Гуленко негодовал: «Эпик-фейл «Согласия». Хочется покрыть всех матом, конечно – и партии, и неголосовальщиков, и соседей, и себя.

Остановлюсь лишь на одной личности, которую считаю виновной в провале «Согласия». Не ответственной, а именно виновной. Янис Урбанович. Целенаправленно, год за годом уничтожал не только проект «Согласие», но и жизни людей, которые надеялись на защиту партии от произвола властей. Русский язык, русское образование, памятник Освободителям – были слиты «великим стратегом». Теперь слито все... По-хорошему, любой уважающий себя мужик немедленно ушел бы в отставку. Но это мужик. А не Урбанович...»

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Впрочем, вскоре ему пришлось взять слова назад – Урбанович 7 октября ушел со своего поста. Но, судя по его словам, полностью он причин поражения «Согласия» не осознал – или не захотел признавать их публично. Политик сказал, что берет на себя ответственность за поражение, так как «действительно чувствует вину за то, что не сделал». Но в чем именно, с его точки зрения, заключается эта «вина»? В качестве причин разгрома Урбанович назвал неумение работать в «новых форматах», включая социальные сети, и использовать современные технологические возможности.

По уставу «Согласия», в этом году правление партии должно быть переизбрано. Также на съезде будут анализироваться ошибки, допущенные в ходе избирательной кампании. Урбанович надеется, что «в правлении и руководстве «Согласия» произойдет смена поколений». Он не назвал человека, которого хотел бы видеть руководителем партии вместо себя, отметив, что таковых несколько. Некоторые уже высказали желание, чтобы преемником стал мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш – единственный политик от «Согласия», по-настоящему пытающийся спасти от сноса памятники советским солдатам. Впрочем, надежда оказалась тщетной – в пятницу Элкниньш заявил о своем выходе из «Согласия».