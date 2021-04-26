В Прибалтике возник запрос на примирение с Россией

В одной из самых русофобских стран Прибалтики – Латвии – внезапно осознали, что многие местные избиратели хотят дружить с Россией, а вовсе не ссориться с ней. Сразу три местных политика организовали партии и движения, в чьих программах заложено налаживание отношений с нашей страной. Кто эти люди, каковы их мотивы и есть ли у них шанс прийти к власти?

Позиции оголтелого антироссийского национализма разделяет не весь народ Латвии. Во-первых, до 35% населения сами являются русскоязычными (правда, значительная их часть пребывает в статусе неграждан и потому лишена права голоса). Во-вторых, многие здравомыслящие латыши прекрасно видят, что конфронтация больно бьет по экономике Латвии. Так как РФ вынуждена рассматривать Латвию в качестве недружественного государства, то выводит из нее свой транзит – из-за чего Латвийская железная дорога в последнее время вынуждена проводить крупные сокращения своего персонала, распродавать локомотивы, вагоны и даже рельсы. А гибель транзита больно бьет и по другим отраслям – в Латвии на железную дорогу завязано многое.

Запрос на прагматиков

Известный в Латвии оппозиционный политик Вячеслав Домбровский считает, что темпы вывода российского транзита могли бы оказаться куда более медленными, будь политика Риги другой. «Но если всё, что мы видим, это то, что наше правительство, конкретно министр иностранных дел, весьма активно продвигает антироссийскую риторику… Ясно, что это только подливает масло в огонь, в желание еще больше переориентировать грузы», – отмечает Домбровский. По его словам, если б Россия не выводила транзит, грузооборот в Латвии был бы как минимум в два раза больше, чем сейчас. «Если было бы доверие между нашими странами, Латвия могла зарабатывать и обслуживать эти грузовые потоки, люди бы не теряли рабочие места. Наоборот, было бы больше рабочих мест, выше доходы бюджета», – сокрушается политик.

В прошлом та часть латвийского электората, что ратовала за добрососедство с Россией, голосовала за партию «Согласие», возглавляемую Янисом Урбановичем и Нилом Ушаковым. Но «Согласие» себя серьезно дискредитировало, устроило, по сути, «самослив» – чем оттолкнула от себя значительную часть сторонников.

Ушаков, еще будучи мэром Риги, старался показательно дистанцироваться от РФ, торжественно встречал в рижском порту американские танки, набивался в друзья к сенатору Джону Маккейну и отказался поддержать борцов за русские школы, приговоренные властями к ликвидации. А потом людей из окружения Ушакова поймали на коррупции – после чего его отстранили от должности мэра. Нил Ушаков сбежал в Европарламент. С тех пор он сидит там тихо, послушно голосуя за антироссийские инициативы.

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Итогом разочарования избирателя в «Согласии» стала потеря партией в 2020 году власти в Риге – значительная часть традиционного «согласистского» электората на выборы попросту не явилась . Но спрос на конструктивных и прагматичных политиков, далеких от русофобии, остался. И эту нишу сейчас пытается заполнить вышеупомянутый Вячеслав Домбровский. Известный в Латвии экономист, глава аналитического агентства Certus, он начинал свою политическую карьеру в 2011 году, будучи избран в Сейм от Партии реформ, созданной экс-президентом страны Валдисом Затлерсом. Партия делегировала Домбровского в кресло сначала министра экономики, а потом и министра образования. И на том и на другом посту он показал себя вполне толковым управленцем.

Однако в целом обещанные Затлерсом «реформы» как-то не задались, партия развалилась – и через какое-то время Домбровский всплыл в рядах «Согласия». Но там он вступил в конфликт с Ушаковым и Урбановичем, обвиняя их в «стагнации» и отсутствии свежих идей. По итогам этого конфликта Домбровскому пришлось «Согласие» покинуть. Но в начале нынешнего года он объявил, что в ближайшее время учредит новую «партию профессионалов», в которую войдут эксперты из различных сфер.

«Мы будем работать на объединение»

Учредительный манифест новой политической организации «Республика 2030» был обнародован 29 марта. По словам Вячеслава Домбровского, главным приоритетом государства должно быть экономическое развитие, а не рабское обслуживание чужих геополитических интересов. По его словам, «Республика 2030» в случае прихода к власти намерена добиваться роста экспорта латвийских товаров и услуг – как минимум на 50% к 2026 году.

Также Домбровский со товарищи намереваются привлечь крупные иностранные (в том числе российские) инвестиции в региональные промышленные зоны и создать местный «кластер передового опыта высшего образования», чтобы в 2030 году в Латвии училось 50 тысяч иностранных студентов. А для этого необходимо отменить введенные в 2018-м драконовские запреты на русский язык в частных вузах – ведь раньше в Латвию ехало много студентов из стран бывшего СССР, желавших выучиться там на русском и получить «европейский диплом».

Что важно, «Республика 2030» обещает придерживаться принципов этнического равноправия.

«Мы будем искать то, что объединяет общество, а не разделяет его. Мы должны создать партию, в которой и латыши, и нелатыши будут работать наравне. Все жители Латвии – наши, независимо от национальности, происхождения, пола или религиозной принадлежности», – указывает Вячеслав Домбровский. Во внешней же политике Домбровский и Ко, не оспаривая членство Латвии в ЕС и НАТО, намерены нормализовать отношения с Россией, отказаться от каждодневных плевков в сторону Москвы.

Чтобы зарегистрировать бренд как политическую партию и участвовать в парламентских выборах, новоявленным «республиканцам» потребуется привлечь в свои ряды не менее 500 граждан Латвии старше восемнадцати лет и заручиться их подписями. Сделать это нужно в ближайшее время: очередные выборы в парламент намечены на октябрь 2022-го, а по местным законам претендовать на депутатские мандаты смогут только те партии, которые созданы хотя бы за год до дня голосования.

Каковы же перспективы «республиканцев»? «В обществе никогда не бывает спроса на какую-либо конкретную партию, но избиратель прекрасно способен оценить предложение политиков», – отмечает социолог Айгар Фрейманис. По мнению эксперта, Вячеслав Домбровский теоретически может надеяться на распадающийся электорат «Согласия». Однако этот электорат, как отмечает социолог, достаточно консервативен – и придется приложить немало усилий, чтобы его переориентировать.

Против гей-пропаганды

«Республика 2030» – не единственный новый политический проект, который готовится к старту. В конце февраля другой независимый депутат Сейма Алдис Гобземс зарегистрировал свою партию «Закон и порядок». Его сподвижниками стали депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова, которые в разное время также баллотировались от партии «Согласие». В качестве своих ценностей партия называет крепкую семью, народ и государство, традиционные христианские ценности, а также «упорный труд за справедливое вознаграждение».

Юрист Гобземс – персонаж крайне интересный и весьма в Латвии популярный, он пользуется славой «борца с властями за справедливость». Но особым маркером является присутствие матери четверых детей Юлии Степаненко, имеющей репутацию страстного борца за традиционные семейные ценности и против развращения детей гей-пропагандой.

Из-за этого латвийская организация Re:Baltica, специализирующаяся на поиске и публичных доносах на «врагов народа», зачислила Степаненко в список «детей Путина».

В ходе учредительного собрания «Закона и порядка» прозвучало, что Латвия должна соблюдать свои собственные интересы, «а не слепо следовать указаниям ЕС и НАТО». Было подчеркнуто, что основными принципами партии будет «крепкая семья, крепкий народ и сильное государство», живущее на основе христианских ценностей. Притом, как неоднократно заявлял Алдис Гобземс, он намерен объединить народ Латвии, «не разделяя его на латышей, русских, украинцев, литовцев и другие национальности». По его словам, партия открыта для всех жителей страны, граждан и неграждан, разделяющих ее принципы, и готова к диалогу с представителями любых национальностей.

«Создадим в Латвии новую Кремниевую долину!»

Третий политический проект под выборы обещает запустить бывший министр сообщения Латвии, влиятельный бизнесмен Айнар Шлесерс (неофициальная кличка – Бульдозер). По словам опытного политика, успевшего за последние двадцать лет сменить не менее пяти партий, он ищет сотрудничества с людьми, верящими в христианские и семейные ценности, желающими, чтобы Латвия «стала новой Кремниевой долиной Европы». Среди других озвученных им приоритетов: создать в Латвии «сильный банк национального развития» и, не покидая ЕС и НАТО, наладить прагматичные отношения с соседними странами – подразумевая в первую очередь Россию.

К слову, на протяжении прошлой политической карьеры Шлесерса неоднократно обвиняли в том, что он является «агентом влияния Москвы».

Но, думается, тут дело проще – возглавляя Минсообщения, Шлесерс прекрасно понимал, насколько экономика Латвии зависит от транзита, а следовательно, и от добрых отношений с Россией. Он и сам не упускал случая пококетничать перед русскоязычной частью электората, напоминая, что «очень часто латыши говорили, что Шлесерс ведет прокремлевскую-промосковскую-пророссийскую политику – хотя я всего лишь отстаивал интересы Латвии!»

То, что власти всерьез восприняли планы Шлесерса, доказывается тем фактом, что в марте 2021 года ему вручили подозрения в «мошенничестве» и «возможной легализации преступно нажитых средств». Шлесерс обвинения в свой адрес отрицает. Он сам обвиняет нынешнее правительство в том, что кроме «умной болтовни», оно ничего не производит. «Совсем недавно премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил Сейму, что транзитная отрасль – это прошлое, Латвии она больше не нужна, теперь нужно сосредоточиться на умном производстве. Где же оно есть?!» – вопрошает Шлесерс. Он добавляет: «Многие предприниматели жалуются, что в правительстве не с кем говорить о проблемах бизнеса. Я постараюсь привлечь людей из всех слоев общества, людей с опытом».

Уже понятно, что Бульдозеру предстоит выдержать тяжкую борьбу. Нынешняя власть постарается утопить его, прежде чем тот успеет сколотить новую партию и вывести ее на выборы. Ну а сторонники Шлесерса указывают, что в бурные 90-е и в начале 2000-х усердно гребли в свой карман практически все, кто имел доступ к государственным ресурсам. Однако преследованию сейчас подвергаются, главным образом, те люди, которые предлагают скорректировать геополитический курс государства. И сейчас такие обвинения скорее способны сыграть на популярность Айнара Шлесерса.