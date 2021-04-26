В Прибалтике возник запрос на примирение с Россией

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НОВОСТЬ ЧАСА

Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице

26 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 19:49  |  vz.ru
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Центробанк начинает управлять ожиданиями

Российский регулятор обещает действовать больше без сюрпризов Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский Центробанк снова удивил рынок: он повысил ключевую ставку быстрее ожиданий. Однако больше подобных сюрпризов от Банка России не будет. Теперь решения по ставке будут спрогнозированы на несколько лет вперед, как у Федеральной резервной системы (ФРС) США. Что изменится в денежно-кредитной политике ЦБР и как это повлияет на экономику страны? Подробности...
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Эсеры провели учения по синтезу социализма и православия

Руководящий триумвират «Справедливой России» опроверг слухи о борьбе за лидерство пресс-служба партии "Справедливая Россия — За правду"
«Справедливая Россия» стилизовала свою предвыборную программу под военную кампанию, организовав «стратегические штабные учения». В ходе мероприятия Сергей Миронов призвал партийцев добиться второго места на выборах в Госдуму и вместе с другими лидерами эсеров опроверг слухи о борьбе за главенство в партии. При этом ранее анонсированный альянс с КПРФ так и остался благим пожеланием.  Подробности...
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Как Чернобыль изменил к лучшему российскую ядерную энергетику

Так выглядела Чернобыльская АЭС сразу после катастрофы Игорь Костин/РИА «Новости»
26 апреля исполняется 35 лет со дня одной из самых страшных техногенных катастроф в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС. В чем схожесть и различие этого события с тем, что произошло на японской АЭС «Фукусима», возможен ли новый Чернобыль в России сегодня и какие важные уроки были извлечены российскими атомщиками из этой трагедии? Подробности...
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Почему Германия не поддержала Чехию в ссоре с Россией

Похоже, правительство Германии осознало, что попытки давления на Россию – это путь в никуда KAI PFAFFENBACH/REUTERS
Германия предостерегла другие страны от «конфронтационной шумихи» вокруг России и высказалась за развитие добрососедских отношений с Москвой. Такое заявление серьезно контрастирует с поведением поляков, прибалтов, словаков и румын, которые вслед за Чехией выслали российских дипломатов. Почему же Берлин не стал подыгрывать восточным европейцам в конфликте с Москвой? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Майские праздники как русская скрепа

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Любой человек, который отрицает «майские шашлыки», в моих глазах выглядит подозрительно. Это – демонстративное отречение от нормальности, от общечеловеческих ценностей в самом исходном смысле этого понятия. Подробности...
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Балтийский гиперлуп строят ради «Абрамсов»

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Единая европейская железнодорожная колея от Варшавы до Таллина пригодится только для быстрой переброски тяжелой военной техники и личного состава войск НАТО вдоль российской границы. От Варшавы до Таллина и наоборот. Подробности...
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Британия рвется в лидеры

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Масштаб изменений, которые запланированы в ВС Великобритании, производит впечатление и должен привлечь самое пристальное внимание как руководства Вооруженных Сил, так и разведывательных структур России, да и других стран. В то же время эксперты высказывают сомнения в отношении соответствия британских амбиций их возможностям. Подробности...
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Иранцы нагрубили Лаврову и России

Донбасс берет защиту русских на себя

Русофобия ведет к обнищанию

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Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
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В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

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Как вы планируете провести 10-дневные майские выходные?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Чешские сенаторы решили обвинить Земана в госизмене в связи с делом о Врбетице
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    В Прибалтике возник запрос на примирение с Россией

    Вячеслав Домбровский, Айнар Шлесерс, Алдис Гобземс (слева направо) – три латвийских политика, желающих наладить отношения с Россией    26 апреля 2021, 18:30
    Фото: flickr.com/saeima
    Текст: Валентин Жуков

    В одной из самых русофобских стран Прибалтики – Латвии – внезапно осознали, что многие местные избиратели хотят дружить с Россией, а вовсе не ссориться с ней. Сразу три местных политика организовали партии и движения, в чьих программах заложено налаживание отношений с нашей страной. Кто эти люди, каковы их мотивы и есть ли у них шанс прийти к власти?

    Позиции оголтелого антироссийского национализма разделяет не весь народ Латвии. Во-первых, до 35% населения сами являются русскоязычными (правда, значительная их часть пребывает в статусе неграждан и потому лишена права голоса). Во-вторых, многие здравомыслящие латыши прекрасно видят, что конфронтация больно бьет по экономике Латвии. Так как РФ вынуждена рассматривать Латвию в качестве недружественного государства, то выводит из нее свой транзит – из-за чего Латвийская железная дорога в последнее время вынуждена проводить крупные сокращения своего персонала, распродавать локомотивы, вагоны и даже рельсы. А гибель транзита больно бьет и по другим отраслям – в Латвии на железную дорогу завязано многое.

    Запрос на прагматиков

    Известный в Латвии оппозиционный политик Вячеслав Домбровский считает, что темпы вывода российского транзита могли бы оказаться куда более медленными, будь политика Риги другой. «Но если всё, что мы видим, это то, что наше правительство, конкретно министр иностранных дел, весьма активно продвигает антироссийскую риторику… Ясно, что это только подливает масло в огонь, в желание еще больше переориентировать грузы», – отмечает Домбровский. По его словам, если б Россия не выводила транзит, грузооборот в Латвии был бы как минимум в два раза больше, чем сейчас. «Если было бы доверие между нашими странами, Латвия могла зарабатывать и обслуживать эти грузовые потоки, люди бы не теряли рабочие места. Наоборот, было бы больше рабочих мест, выше доходы бюджета», – сокрушается политик.

    В прошлом та часть латвийского электората, что ратовала за добрососедство с Россией, голосовала за партию «Согласие», возглавляемую Янисом Урбановичем и Нилом Ушаковым. Но «Согласие» себя серьезно дискредитировало, устроило, по сути, «самослив» – чем оттолкнула от себя значительную часть сторонников.

    Ушаков, еще будучи мэром Риги, старался показательно дистанцироваться от РФ, торжественно встречал в рижском порту американские танки, набивался в друзья к сенатору Джону Маккейну и отказался поддержать борцов за русские школы, приговоренные властями к ликвидации. А потом людей из окружения Ушакова поймали на коррупции – после чего его отстранили от должности мэра. Нил Ушаков сбежал в Европарламент. С тех пор он сидит там тихо, послушно голосуя за антироссийские инициативы.

    Итогом разочарования избирателя в «Согласии» стала потеря партией в 2020 году власти в Риге – значительная часть традиционного «согласистского» электората на выборы попросту не явилась. Но спрос на конструктивных и прагматичных политиков, далеких от русофобии, остался. И эту нишу сейчас пытается заполнить вышеупомянутый Вячеслав Домбровский. Известный в Латвии экономист, глава аналитического агентства Certus, он начинал свою политическую карьеру в 2011 году, будучи избран в Сейм от Партии реформ, созданной экс-президентом страны Валдисом Затлерсом. Партия делегировала Домбровского в кресло сначала министра экономики, а потом и министра образования. И на том и на другом посту он показал себя вполне толковым управленцем.

    Однако в целом обещанные Затлерсом «реформы» как-то не задались, партия развалилась – и через какое-то время Домбровский всплыл в рядах «Согласия». Но там он вступил в конфликт с Ушаковым и Урбановичем, обвиняя их в «стагнации» и отсутствии свежих идей. По итогам этого конфликта Домбровскому пришлось «Согласие» покинуть. Но в начале нынешнего года он объявил, что в ближайшее время учредит новую «партию профессионалов», в которую войдут эксперты из различных сфер.

    «Мы будем работать на объединение»

    Учредительный манифест новой политической организации «Республика 2030» был обнародован 29 марта. По словам Вячеслава Домбровского, главным приоритетом государства должно быть экономическое развитие, а не рабское обслуживание чужих геополитических интересов. По его словам, «Республика 2030» в случае прихода к власти намерена добиваться роста экспорта латвийских товаров и услуг – как минимум на 50% к 2026 году.

    Также Домбровский со товарищи намереваются привлечь крупные иностранные (в том числе российские) инвестиции в региональные промышленные зоны и создать местный «кластер передового опыта высшего образования», чтобы в 2030 году в Латвии училось 50 тысяч иностранных студентов. А для этого необходимо отменить введенные в 2018-м драконовские запреты на русский язык в частных вузах – ведь раньше в Латвию ехало много студентов из стран бывшего СССР, желавших выучиться там на русском и получить «европейский диплом». 

    Что важно, «Республика 2030» обещает придерживаться принципов этнического равноправия.

    «Мы будем искать то, что объединяет общество, а не разделяет его. Мы должны создать партию, в которой и латыши, и нелатыши будут работать наравне. Все жители Латвии – наши, независимо от национальности, происхождения, пола или религиозной принадлежности», – указывает Вячеслав Домбровский. Во внешней же политике Домбровский и Ко, не оспаривая членство Латвии в ЕС и НАТО, намерены нормализовать отношения с Россией, отказаться от каждодневных плевков в сторону Москвы. 

    Чтобы зарегистрировать бренд как политическую партию и участвовать в парламентских выборах, новоявленным «республиканцам» потребуется привлечь в свои ряды не менее 500 граждан Латвии старше восемнадцати лет и заручиться их подписями. Сделать это нужно в ближайшее время: очередные выборы в парламент намечены на октябрь 2022-го, а по местным законам претендовать на депутатские мандаты смогут только те партии, которые созданы хотя бы за год до дня голосования.

    Каковы же перспективы «республиканцев»? «В обществе никогда не бывает спроса на какую-либо конкретную партию, но избиратель прекрасно способен оценить предложение политиков», – отмечает социолог Айгар Фрейманис. По мнению эксперта, Вячеслав Домбровский теоретически может надеяться на распадающийся электорат «Согласия». Однако этот электорат, как отмечает социолог, достаточно консервативен – и придется приложить немало усилий, чтобы его переориентировать.

    Против гей-пропаганды

    «Республика 2030» – не единственный новый политический проект, который готовится к старту. В конце февраля другой независимый депутат Сейма Алдис Гобземс зарегистрировал свою партию «Закон и порядок». Его сподвижниками стали депутаты Юлия Степаненко и Любовь Швецова, которые в разное время также баллотировались от партии «Согласие». В качестве своих ценностей партия называет крепкую семью, народ и государство, традиционные христианские ценности, а также «упорный труд за справедливое вознаграждение».

    Юрист Гобземс – персонаж крайне интересный и весьма в Латвии популярный, он пользуется славой «борца с властями за справедливость». Но особым маркером является присутствие матери четверых детей Юлии Степаненко, имеющей репутацию страстного борца за традиционные семейные ценности и против развращения детей гей-пропагандой.

    Из-за этого латвийская организация Re:Baltica, специализирующаяся на поиске и публичных доносах на «врагов народа», зачислила Степаненко в список «детей Путина».

    В ходе учредительного собрания «Закона и порядка» прозвучало, что Латвия должна соблюдать свои собственные интересы, «а не слепо следовать указаниям ЕС и НАТО». Было подчеркнуто, что основными принципами партии будет «крепкая семья, крепкий народ и сильное государство», живущее на основе христианских ценностей. Притом, как неоднократно заявлял Алдис Гобземс, он намерен объединить народ Латвии, «не разделяя его на латышей, русских, украинцев, литовцев и другие национальности». По его словам, партия открыта для всех жителей страны, граждан и неграждан, разделяющих ее принципы, и готова к диалогу с представителями любых национальностей.

    «Создадим в Латвии новую Кремниевую долину!»

    Третий политический проект под выборы обещает запустить бывший министр сообщения Латвии, влиятельный бизнесмен Айнар Шлесерс (неофициальная кличка – Бульдозер). По словам опытного политика, успевшего за последние двадцать лет сменить не менее пяти партий, он ищет сотрудничества с людьми, верящими в христианские и семейные ценности, желающими, чтобы Латвия «стала новой Кремниевой долиной Европы». Среди других озвученных им приоритетов: создать в Латвии «сильный банк национального развития» и, не покидая ЕС и НАТО, наладить прагматичные отношения с соседними странами – подразумевая в первую очередь Россию.

    К слову, на протяжении прошлой политической карьеры Шлесерса неоднократно обвиняли в том, что он является «агентом влияния Москвы».

    Но, думается, тут дело проще – возглавляя Минсообщения, Шлесерс прекрасно понимал, насколько экономика Латвии зависит от транзита, а следовательно, и от добрых отношений с Россией. Он и сам не упускал случая пококетничать перед русскоязычной частью электората, напоминая, что «очень часто латыши говорили, что Шлесерс ведет прокремлевскую-промосковскую-пророссийскую политику – хотя я всего лишь отстаивал интересы Латвии!»

    То, что власти всерьез восприняли планы Шлесерса, доказывается тем фактом, что в марте 2021 года ему вручили подозрения в «мошенничестве» и «возможной легализации преступно нажитых средств». Шлесерс обвинения в свой адрес отрицает. Он сам обвиняет нынешнее правительство в том, что кроме «умной болтовни», оно ничего не производит. «Совсем недавно премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил Сейму, что транзитная отрасль – это прошлое, Латвии она больше не нужна, теперь нужно сосредоточиться на умном производстве. Где же оно есть?!» – вопрошает Шлесерс. Он добавляет: «Многие предприниматели жалуются, что в правительстве не с кем говорить о проблемах бизнеса. Я постараюсь привлечь людей из всех слоев общества, людей с опытом».  

    Уже понятно, что Бульдозеру предстоит выдержать тяжкую борьбу. Нынешняя власть постарается утопить его, прежде чем тот успеет сколотить новую партию и вывести ее на выборы. Ну а сторонники Шлесерса указывают, что в бурные 90-е и в начале 2000-х усердно гребли в свой карман практически все, кто имел доступ к государственным ресурсам. Однако преследованию сейчас подвергаются, главным образом, те люди, которые предлагают скорректировать геополитический курс государства. И сейчас такие обвинения скорее способны сыграть на популярность Айнара Шлесерса.


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