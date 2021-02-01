Русофобия разорила железные дороги Латвии

Взгляд
1 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 20:59  |  vz.ru
Разделы

Финляндия готова променять энергию России на ветер

Финляндия является крупнейшим покупателем российской электроэнергии Золотарев Юрий/ТАСС
Вслед за Прибалтикой, которая мечтает избавиться от импорта российской электроэнергии, такой план вынашивает и Финляндия. Финны решили заменить дешевую российскую электроэнергию за счет ветряных и солнечных станций. По крайней мере, такой план озвучила местная госкомпания. Зачем финны ввязываются в эту авантюру и получится ли у них отказаться от российского электричества? Подробности...
Перейти в раздел…

«Ельцин был боец, а из него слепили образ пьяницы»

Сергей Филатов (слева) три года руководил администрацией президента Бориса Ельцина Сенцов Александр/ТАСС
«Главное, что удалось сделать Борису Николаевичу – это втолкнуть нас в новую эпоху, в рыночную экономику, а также и в «социальное государство». Гайдар, кстати, был против внесения этого понятия в Конституцию, но Ельцин настоял», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший руководитель кремлевской администрации Сергей Филатов, комментируя 90-летие со дня рождения Бориса Ельцина. Подробности...
Перейти в раздел…

Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
Перейти в раздел…

Переворот в Мьянме открывает для России новые возможности в Азии

Власть в Мьянме перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аунг Хлайна, который хорошо знаком с Сергеем Шойгу Министерство обороны РФ
В одной из ключевых стран Юго-Восточной Азии – Мьянме – произошел государственный переворот. Президент и глава МИД страны задержаны военными, а вся полнота власти перешла в руки генерала Мин Аунг Хлайна, симпатизирующего Москве. Почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России? Подробности...
Перейти в раздел…

Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
Перейти в раздел…

США повторяют роковую ошибку СССР

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Схожие в своей наивности убеждения советского руководства в отношении советского же общества обернулись национальной катастрофой на шестой части суши. Есть какая-то вселенская справедливость в том, что Штаты, снявшие главные сливки с той трагедии, заразились подобной же заразой. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

Дарья Верясова
Дарья Верясова, писатель, историк
Загвоздка в том, что нынешних сценаристов натаскивают не на реальную историю, а на круто рассказанную. Если есть деньги, снимать можно всё, вплоть до такого слабого кино, как, например, вышедшая в прокат интерпретация подвига Зои Космодемьянской. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Ельцина надо простить и забыть

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Если все это лишь «ошибки» Ельцина, как утверждают сегодня его «адвокаты», то тогда кто же такой сам Борис Николаевич? Может, Ельцина было несколько? Но нет, это был один человек. Прошедший путь от крепкого советского хозяйственника – к позорному образу «Борьки-пьяницы». Подробности...
Обсуждение: 143 комментария
Перейти в раздел…

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 36 комментариев

Главу Киргизии ревнуют к Китаю

Главой Госдепа стал критик России

Перейти в раздел…

Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
Подробности...

Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
Подробности...

Ми-8 в Красноярском крае винтами порубил аэродромные постройки

В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
Подробности...
Перейти в раздел…
17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?
  • Да, за немедленное вхождение

  • Да, за вхождение в перспективе

  • Нет

  • Пока не могу определиться
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь соцсетями
В России пора ослаблять введенные из-за пандемии ограничительные меры?
  • Да, пора ослаблять

  • Нет, оставить как есть

  • Меры надо ужесточить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Пентагон пообещал защитить базы НАСА на Луне от России и Китая
    Полиция задержала подозреваемого в инциденте с отрезанной головой в Тулоне Чехия решила изучить опыт использования Венгрией «Спутника V» В южном Ливане сбили израильский беспилотник Суд вернул прокуратуре дело сестер Хачатурян
    Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID Украина возобновила импорт электроэнергии из России Россиян предупредили об угрозе «третьей волны» COVID В Ростове закрылся делавший из импортного виноматериала шампанское завод
    В ФРГ заявили о неизменности позиции Берлина по «Северному потоку – 2» Израиль завершил испытания модернизированного «Железного купола» В Брюсселе на пассажиров метро напал мужчина с ножом Украина запретила въезд солисту группы «Песняры»

    «10-20 млн долларов»


    Опубликована запись разговора соратника Навального с предполагаемым агентом MI6

    «как Британская империя»


    Упадок США будет проходить медленно и мучительно для всего мира

    выдающиеся способности


    Компания Маска научила чипированную обезьяну играть в видеоигры

    Видео

    «затухание» протеста


    Почему Россия избежала «белорусского сценария»

    крупнейший покупатель


    Финляндия готова променять энергию России на ветер

    220 лет назад


    Как Россия спасла грузин от полного уничтожения

    игры в политику


    Как спасти детей из ловушки сетевых манипуляторов

    форум в Донецке


    Семь целей русского Донбасса

    день рождения


    Андрей Самохин: Ельцина надо простить и забыть

    фильмы о войне


    Дарья Верясова: Отныне нам в любой роли защитника Отечества показывают Брюса Уиллиса

    народные деньги


    Ирина Алкснис: США повторяют роковую ошибку СССР

    на ваш взгляд


    Вы поддерживаете идею вхождения Донбасса в состав России?

    Русофобия разорила железные дороги Латвии

    «Латвийская железная дорога» некогда высокодоходная компания, но теперь у нее огромные проблемы    1 февраля 2021, 20:45
    Фото: Leung Cho Pan/YAY/ТАСС
    Текст: Валентин Жуков

    «Латвийская железная дорога» продаст на аукционе 4300 тонн металлолома, включая рельсы различной длины. Ранее с молотка ушли локомотивы и вагоны, была уволена четверть персонала. Причина – жесточайший кризис в отрасли, вызванный новой транспортной логистикой России. В Совете Федерации предлагают считать это наказанием за русофобскую политику Латвии.

    О том, что «Латвийская железная дорога» (ЛЖД) – некогда высокодоходное предприятие, испытывает огромные проблемы, латыши впервые узнали на исходе 2019 года. Тогда директор Государственной железнодорожной администрации Юрис Иесалниекс заявил, что крупнейшие российские грузоотправители подписали с правительством РФ график сокращения грузопотоков через латвийские порты. Вследствие этого, по его словам, ЛЖД получила от Министерства сообщения задание пересмотреть свои расходы и запросила из бюджета 25 млн. евро «для обеспечения финансового равновесия».

    Уже в январе 2020-го председатель правления ЛЖД Марис Клейнбергс сообщил, что в ближайшие месяцы ему придется уволить 1500 работников. А в июле были опубликованы по-настоящему шокирующие цифры: по сравнению с первым полугодием 2019-го, объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился на 47,2% и составил около 11,5 млн тонн.

    Основную часть грузопотока формируют партнеры из РФ – 70,4% всех перевозок. Правительство неоднократно требовало от ЛЖД, чтобы там искали себе новых перевозчиков, с «враждебной» Россией не связанных. Но в силу географического положения Латвии, это оказалось трудным делом.

    Железнодорожной компании пришлось срочно избавляться от активов, в частности на торги выставили 13 тепловозов с общей стартовой ценой в 879 тысяч евро, 200 грузовых вагонов, 48 автомобилей и дом отдыха железнодорожников города Елгава.

    Минувшим летом руководство ЛЖД представило новую бизнес-модель, которая предусматривает расширение спектра выполняемых работ путем за счет морских и автомобильных экспедиторских услуг, а также услуг терминалов и складов.

    «У нас был выбор между двумя направлениями – одним из вариантов был полный отказ от железнодорожных перевозок и переквалификация в инфраструктурную компанию. Второй вариант – создание компании, ориентированной на бизнес и развитие. Мы выбрали второй», – пояснил Клейнбергс.

    Звучит красиво, но это план не имеет отношения к спасению железной дороги как таковой, потому что спасти пытаются лишь конкретную компанию – ЛЖД.

    К тому же при разработке этой модели, видимо, не учли латвийских правовых норм, накладывающих ряд ограничений на бизнес-планы госкомпаний в тех случаях, когда их деятельность может прямо или косвенно повлиять на конкурентоспособность частного сектора. На этот нюанс обратили внимание в государственном Совете по конкуренции, посоветовав ЛЖД заново провести оценку новой стратегии.

    В октябре статистика продолжила удручать Латвию. За девять месяцев 2020-го через порты прошло 33,2 млн тонн грузов, что почти на 30% меньше, чем в тот же период 2019-го. При этом портовиков и транзитчиков особенно напугало снижение поставок угля на главный терминал, возведенный на острове Криеву в Риге: вместо запланированных 118 вагонов в сутки принимали всего 39.

    А буквально на днях стало известно, что ЛЖД планирует продать на аукционах примерно 4300 тонн металлолома. Это рельсы, крепления, части стрелок, детали подвижного состава, вагонные замедлители и другие элементы инфраструктуры. Начальная цена аукциона составляет 230 евро за тонну, то есть в итоге оператор железных дорог Латвии планирует выручить как минимум 989 тысяч евро.

    Для компании, которая находится в столь тяжелом финансовом положении, это солидная сумма. В ЛЖД, судя по всему, уже не рассчитывают, что сумеют поправить дела, занимаясь своей основной деятельностью.

    Русофобия имеет цену

    Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркивает, что в 2020 году российский железнодорожный транзит через Латвию сократился на 60%, а в ноябре не было пропущено ни одного вагона с углем:

    «Это связано прежде всего с тем, что у нас появились наши собственные мощности. Но и политика Латвии здесь сыграла немаловажную роль: зачем нам сохранять транзит через враждебную нам страну, если у нас появились собственные мощности?»

    Он напомнил, что минсообщения Латвии обращалось в российское Министерство транспорта с письмом, в котором содержалась просьба сохранить определенный объем транзита через латвийские порты. «Они вынуждены увольнять людей, в бедственном положении находятся латвийские грузовые железные дороги, прежде всего потому, что через них перестали идти грузы из России. Но в условиях, когда правительство Латвии проводит такую политику по отношению к России, мы не должны позитивно отвечать на такие просьбы», – считает сенатор.

    Отметим, что многие политики Латвии раскритиковали эту «унизительную для страны просьбу». Но министр иностранных дел Эдгар Ринкевич призвал отделять политическую вражду с Россией от торговли с ней.

    «На мой взгляд, не следует поощрять такие порочные концепции. Если Латвия хочет с нами враждовать, она должна платить за это цену. Поэтому я являюсь противником сохранения латвийского транзита в какой бы то ни было форме, пока Латвия не изменит свою политику. Если она настаивает на политике враждебности по отношению к России, а она на этом настаивает, то тогда пусть ищет загрузку для своих портов где-нибудь в Аргентине, в Катаре, Индии или Индонезии. Может быть, глава МИД Латвии Ринкевич там найдет партнеров, которые загрузят латвийские порты. Но я в этом очень сильно сомневаюсь», – говорит Алексей Пушков.

    Впрочем, в Прибалтике считают, что есть и другой образ светлого будущего, в которое уходят рельсы. Это Rail Baltica.

    Стратегический проект Прибалтики

    Более девяти лет назад правительства Латвии, Литвы и Эстонии договорились учредить совместное предприятие трех государств RB Rail. Главная цель проекта – «восстановление прямой связи стран Балтии с европейской железнодорожной сетью и продвижение региональной интеграции за счет соединения Хельсинки через Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву с Берлином – с возможностью продления маршрута до Венеции».

    Предполагаемые затраты оценивались в сумму от 3,6 до 5,8 млрд евро, но они могут достигнуть и 7 млрд, когда у населения придется выкупать земли под трассу.

    ЕС выразил готовность предоставить 4,635 млрд евро, правительства Прибалтики взяли на себя 1,154 млрд. Строительство началось в Литве, и в августе 2015 года впервые за 76 лет в Каунас прибыл поезд из Польши.

    Всего по Rail Baltica планируется пускать по девять пар международных пассажирских поездов в сутки. Потенциальная цена билета для путешествия от Таллина до Риги составит 38 евро (длительность поездки – 1 час 55 минут), от Вильнюса до Риги – столько же (2 часа 1 минута), а от Таллина до Вильнюса – 76 евро (4 часа 5 минут).

    Хотя, казалось бы, все уже решено, в странах Балтии до сих пор остается немало недовольных этим проектом. Например, латвийский экономист, докторант Балтийской международной академии Ольга Питерина сделала вывод, что вместо 16 млрд евро дохода Rail Baltica принесет 4 млрд убытков.

    В начале 2020 года латвийский портал «Ре-Балтика» опубликовал просто-таки убийственный анализ ситуации, из которого следует, что проект застопорился и работы не выполняются в срок. «Все обвиняют друг друга», – сетуют местные журналисты. 

    В конце января 2021-го стало известно, что Литва, Латвия и Эстония намерены обеспечить финансирование Rail Baltica любой ценой и теперь угрожают заблокировать Фонд восстановления Евросоюза. Дело в том, что депутаты Европарламента выступили против выделения проекту 1,4 млрд евро, о чем прежде договорились лидеры стран Евросоюза.

    Калининградский политолог Александр Носович считает, что строительство этой железной дороги является для Европы не инвестицией, а зарыванием денег в землю в прямом и переносном смысле. «Смысл Rail Baltica в том, чтобы ее строили бесконечно, как можно дольше перечисляя на строительство деньги в Прибалтику. Если есть у этого проекта деловая составляющая, то она только в этом. Потому что экономистами и специалистами по логистике тысячекратно доказано, что поезда по этому маршруту будут ходить пустыми. И грузовые, и пассажирские», – подчеркивает он.  

    Все это, конечно, так. Но в условиях усыхания доходов от транзита российских грузов, проект Rail Baltica остается для стран Балтии единственной возможностью заработать на железнодорожной отрасли.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •