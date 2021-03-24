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24 марта, среда  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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    Разведка стран Прибалтики нашла еще одного врага вдобавок к России

    Российская «мягкая сила» рассматривается как угроза в странах Прибалтики    24 марта 2021, 17:00
    Фото: vdd.gov.lv
    Текст: Евгений Крутиков

    Эстония наконец осознала, что Россия не представляет для нее военной угрозы. Это не единственный сюрприз, который содержится в недавних докладах разведок стран Прибалтики. Почему один из этих докладов вызвал возмущение Китая и какие именно проявления «русского мира» беспокоят спецслужбы Литвы и Латвии?

    Каждый год в начале весны спецслужбы трех прибалтийских государств (Латвии, Литвы и Эстонии) почти синхронно публикуют отчеты о своей деятельности за прошедший год. Как правило, более половины объема этих обширных текстов посвящено России как главному «недружественному государству».

    Есть, конечно, нюансы, связанные с национальным менталитетом и некоторыми тактическими деталями, но в целом эти документы – «тройняшки», у всех трех прибалтийских государств в одном инкубаторе выращенные. Вплоть до иногда дословно совпадающих выражений и формулировок. Нельзя утверждать, что и Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы, и Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии, и Эстонская служба внешней разведки (ЭСВР) как-то кооперируются между собой при написании этих отчетов, но по крайней мере, между ними существует региональный договор о сотрудничестве.

    Дизайн документов также примерно одинаков. Это симпатичные брошюрки в среднем 50-страничной толщины. В этом году отличились латыши, доклад которых изобилует цветными фотографиями, в том числе и многочисленными портретами тех россиян, которых они обвиняют во «вмешательстве» и «пропаганде», графиками и прочими иллюстрациями. Литовцы традиционно обходятся без большого объема иллюстраций, а эстонцы, как истинные северяне, ограничиваются темно-холодными тонами своего национального флага и черно-белыми фотографиями.

    Атака на Китай

    Сейчас эстонцы вообще отличились особо. С некоторым опозданием до Таллина дошло, что Россия нападать на них в ближайшем будущем не собирается. Эта новая реальность была впервые в письменном виде закреплена в докладе эстонской разведки, что, скажем прямо, революционно. «Прямой военной угрозы со стороны России нет», вероятность вооруженного конфликта оценивается как «незначительная». Но в результате этого вывода у Эстонии появился новый главный враг – Китай, что привело к серьезному дипломатическому скандалу.

    Эстония считается наиболее технологически продвинутой страной региона. Она в свое время сделала ставку на информационные технологии, в результате чего избежала тех проблем в экономике и демографии, которые накрыли Латвию и Литву. И сейчас эта тема подробно отражена в докладе эстонской разведки. Там самыми черными словами, которые доступны для государственного и публичного использования, поливается Китай за «технологическую экспансию». «Более широкой задачей Китая является установление взглядов и стандартов своего мира и формирование через это более удобной для себя международной среды», – сообщается в отчете. Эстонская разведка также заявляет, что КНР использует свои экономические инвестиции для создания технологической зависимости других стран. «Растущая внешнеполитическая активность Китая в 2020 году выразилась, в частности, в организации митингов в защиту официальной позиции государства, а также в критике в адрес местных СМИ за необъективность», – говорится в докладе.

    С некоторых пор Пекин очень жестко реагирует на подобного рода демарши.

    Китайское посольство не просто выступило с «осуждением» или «недоумением», как это принято в дипломатической практике. Оно потребовало ни много ни мало, а внести изменения в уже опубликованный доклад эстонской разведки. «Часть, которая касается Китая, характеризуется невежеством, предрассудками, а также мышлением времен холодной войны. Независимо от предполагаемых текущих отношений между Китаем и Эстонией, она представляет Китай как так называемую страну угроз из-за безответственных историй, искаженных фактов или злонамеренных нападок. Это непрофессионально и безответственно», – говорится в заявлении посольства КНР.

    Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ответил в том духе, что они менять ничего не будут, поскольку всё это «экспертная оценка» разведки, но традиционно позвал на помощь старших братьев. По его словам, страны Европы должны консолидироваться против Китая. «Я считаю, что чем более единым будет ЕС в отношениях с Китаем, тем это разумнее», - подчеркнул глава МИД Эстонии. Некоторые эстонские политики, включая депутатов Европарламента, прямо утверждают, что «надо сделать всё, чтобы Huawei не пустило корни в Европе».

    Китай также занимает серьёзное место в аналогичных докладах латвийской и литовской спецслужб, причём с почти такими же формулировками. Просто в эстонском исполнении антикитайская риторика приняла особо резкую и концентрированную кислотную форму, что и вызвало такую ответную реакцию китайской стороны. И речь идёт чуть ли не о крупном дипломатическом конфликте вплоть до возможного отзыва китайского посла из Таллина.

    Борьба с «русским миром»

    В латвийском докладе тоже есть обычные мотивы: кибербезопасность, терроризм и экстремизм, экономическая безопасность (отмывание денег и финансовые пирамиды), но всё-таки большая часть текста по старинке посвящена «подрывной деятельности» РФ на территории Латвии. Она традиционно связана с российским «вмешательством» и «пропагандой». В докладе подробно перечислены несколько мероприятий, которые были организованы в Латвии по линии местного отделения «Россотрудничества». Этот раздел снабжён специфически подобранными фотографиями руководителей «Россотрудничества» (включая Евгения Примакова), а также журналистов и аналитиков «Sputnik-Latvija», RT, «RuBaltic» и некоторых других СМИ, как российских, так и местных. Частично это было необходимо для оправдания закрытия нескольких телеканалов и репрессий в Латвии против журналистов, что вызвало резкую реакцию не только в Москве, но и на общеевропейском уровне.

    Эти СМИ, по версии СГБ Латвии, «распространяли дезинформацию», а также «стремились повлиять на общественное мнение в соответствии с задачами Кремля». «Послания Кремля были адаптированы под такие темы, как пандемия коронавируса, присутствие в Прибалтике НАТО и проводимых учений, латвийское противодействие влиянию России и реформы в системе образования», - говорится в документе.

    В СГБ утверждают, что российские эксперты, а также авторы публикаций «не стеснялись искажать сказанное или вырывать слова из контекста». «В результате была составлена и распространена версия о Латвии как о неудачном, находящемся на грани распада государстве, существование которого якобы зависит только от Вашингтона и Брюсселя, с русофобски настроенными властями. В котором НАТО якобы устроило военный плацдарм и планирует вооружённое нападение в отношении России. Следует отметить, что России создан светлый образ, который пытается создать у людей представление, что сотрудничество с РФ является единственной альтернативой и возможным выходом из мнимого тупика, в который пришёл Западный мир и в том числе Латвия», - отмечается в докладе СГБ.

    СГБ считает, что в прошлом году российские власти продолжали целенаправленные попытки вовлечь молодых людей в выполнение задач политики «русского мира». Анализ службы говорит о том, что российский дипломатический корпус давно пытается найти подходящих лидеров «русского мира» среди молодёжи, чтобы обеспечить преемственность защиты интересов Кремля. «Однако подавляющее большинство живущих в Латвии молодых русских по оценке СГБ чувствуют принадлежность Западным ценностям», - указали в службе, отметив, что попытки Кремля их переманить были безуспешными.

    В качестве доказательства приводится ссылка на ровно одно мероприятие: дискуссионный молодёжный клуб, в котором участвовала и русскоязычная молодёжь. Утверждение, что русскоязычная молодёжь Латвии «чувствует принадлежность к западным ценностям», требует верификации, но отнестись к нему необходимо со всем вниманием. СГБ Латвии представляет свой годовой отчёт в том числе и как элемент самопиара, но всё-таки там проглядывают и вполне реальные оценки. Латвия как государство три десятилетия потратило на то, чтобы действительно переманить на свою сторону уже два поколения местного русскоязычного населения. И надо признать, во многом в этом преуспело.

    «Историческая» война

    Позиция Вильнюса, изложенная в докладе ДГБ, скорее наступательная, в чём её принципиальное отличие о сестёр по Прибалтике. Да, литовцы тоже много говорят о Китае, кибербезопасности, коронавирусе и прочих общих позициях. Но центральное место в их докладе занимает Белоруссия. Причём не только в контексте антилукашенковского движения, но, например, вопрос БелАЭС, которая в Литве обозначается как угроза национальной безопасности (хотя в реальности это вопрос экономической конкуренции).

    В литовском докладе есть один важный поведенческий нюанс, который отсутствует в Эстонии, а в Латвии представлен чуть в меньшем объёме, чем в Литве. Речь идёт об «исторических войнах». В докладах ДГБ после общей риторики об «агрессивной политике России», «изоляционизме» и всё тому подобное утверждается, что Москва ведёт «исторические войны» против стран Восточной Европы.

    Литва более, чем Эстония и Латвия озабочена формированием собственной исторической мифологии.

    Это связано и с тяжёлыми для литовцев обстоятельствами выяснений деталей Холокоста времён Второй мировой войны, и с подробностями распада СССР. В частности, в Вильнюсе были серьёзно обеспокоены возбуждением в России уголовных дел против литовских судей, выносивших заведомо неправосудные приговоры по так называемым «делам января 1991 года». Кроме того, в Москве предупредили, что против тех литовских чиновников, которые участвуют в разрушении военного наследия, в том числе кладбищ и памятников советским солдатам, также будут возбуждаться уголовные дела и их, как и судей, объявят в международный розыск. Всё это в Литве считают угрозой национальной безопасности, как и чисто академические дискуссии экспертов на тему Холокоста и военных преступлений. Также в Литве приняты специфические законы, по которым отрицание официальной версии событий 1991 года влечёт за собой уголовное преследование.

    Литва - единственное прибалтийское государство, в докладе разведки которого большое место уделено «российской военной угрозе» (якобы исходящей от группировки ВС РФ в Калининградской области). Ещё одно специфическое свойство литовского доклада - утверждение, что местные организаторы протестов так называемых «ковиддиссидентов» находятся под контролем Москвы. Это как минимум странно, как максимум - полностью бездоказательно.

    * * *

    В целом все три доклада в этом году порадовали. Эстонцы - неожиданным появлением чувства реальности, латыши - дизайном, литовцы - великокняжеским упорством в своём преставлении о том, что они до сих живут во времена Гедиминаса. Конечно, это специфическое чтение, но и из него необходимо извлекать уроки.

    Например, было бы неверным полагать, что Рига так уж боится работы российских СМИ или местных русскоязычных НКО и «Россотрудничества». Просто СГБ более агрессивно себя ведёт на этом направлении, отсюда и такой перекос. А вот в Литве действительно остерегаются неожиданно жёсткой позиции, которую заняла Москва, возбуждая уголовные дела против литовских чиновников. Что касается эстонцев - пожалуй, стоит подождать их новых докладов. Возможно, они обнаружат в России еще что-нибудь новое.


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