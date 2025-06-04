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    4 июня 2025, 17:10 • В мире

    Атака на «мягкую силу» России захлебывается в Германии

    Атака на «мягкую силу» России захлебывается в Германии
    @ Игорь Зарембо/РИА Новости

    Tекст: Станислав Лещенко

    «Выслать российских агентов и дипломатов» и закрыть «Русский дом» в Берлине потребовал один из немецких политиков. Он явно оглядывается на то, как ведут себя с российской собственностью и гуманитарным сотрудничеством в странах Прибалтики. Однако, во-первых, в других уголках мира «Русские дома» встречают с радостью, а во-вторых, и в Германии для русофобов не все так просто.

    Влиятельный политик германского Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер, человек, хорошо известный своей русофобией, потребовал выслать из ФРГ еще оставшихся в этой стране российских работников дипломатических структур и культуры – в том числе сотрудников «Русского дома» в Берлине. По мнению Кизеветтера, «Русский дом» на протяжении многих лет ведет деятельность по координации сети «агентов влияния», а потому «целесообразно» было бы его закрыть.

    Кизеветтер напомнил, что Россотрудничество, управляющее «Русским домом», находится в санкционном списке Евросоюза. «Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов», – заявил он в интервью газете Handelsblatt. При этом стоит напомнить, что в Москве продолжает спокойно работать Институт Гете – культурное учреждение германского правительства. Российские власти, невзирая на ухудшение отношений с ФРГ последних лет, не выказывали намерения его закрыть.

    Политик также предложил реализовать дополнительные меры по сдерживанию «иностранного влияния и дезинформации», включая визовый запрет для российских туристов и отключение «пропагандистских порталов». А еще Кизеветтер посоветовал создать приложение для предупреждения населения о «дезинформационных кампаниях» России и сформировать специальное агентство по выявлению и противодействию «дезинформации».

    Впрочем, в числе врагов он называет не только Россию, но и Китай. «Назрела необходимость демонтажа китайских компонентов из устройств, связанных с нашей безопасностью и критической инфраструктурой», – настаивает немецкий ястреб.

    Инициатива Кизеветтера последовала вскоре после известий о борьбе со структурами Россотрудничества и в других странах. Так, ранее и молдавские власти объявили о планах по закрытию «Русского дома» в Кишиневе. Как известно, у власти в Молдавии в настоящее время находятся прозападные силы, но они отнюдь не представляют мнения всех молдаван. Оппозиционный блок «Победа» считает, что данная инициатива правительства не соответствует интересам граждан страны и выражает интересы лишь ограниченного круга политиков, ориентированных на Брюссель.

    В апреле закрылся «Русский дом» в Баку, работавший там с 1997 года, – на этот шаг пришлось пойти по требованию властей Азербайджана. Официальным поводом стало отсутствие у учреждения юридической регистрации. Процедура регистрации была закреплена в межправительственном соглашении от 1997 года. Однако получить официальный статус «Русский дом» за все годы работы так и не смог. Как рассказал глава Россотрудничества Евгений Примаков, РФ неоднократно обращалась в азербайджанские ведомства с просьбой помочь с регистрацией, но не получала ответа. Он подчеркнул, что культурный центр занимался исключительно гуманитарным сотрудничеством и не касался политики.

    Однако пример всем вышеуказанным первыми подали прибалты. В 2023 году латвийские власти насильственно прекратили деятельность «Дома Москвы» в Риге, работавшего там с 2004 года, – учреждение, где проводились кинопоказы, устраивались театральные постановки, работали детские кружки, объявили «гнездом шпионажа». Здание «Дома Москвы» конфисковали и решили пустить с молотка, а вырученные деньги передать киевскому режиму.

    Однако вот уже более двух лет здание никак не могут продать. Желающих купить украденную собственность так и не нашлось, никто не захотел «помочь Украине». Каждый бизнесмен прекрасно понимает: если купить недвижимость, незаконно отобранную у Москвы, то можно заработать серьезные неприятности с российским государством, которое обязательно подаст в международный суд на подобного приобретателя.

    Русские рижане, разъяренные на власти, лишившие их любимого культурного центра, злорадно ухмыляются и отпускают шутки по поводу политиков, так позорно севших в лужу с этой конфискацией. 26 мая стало известно, что провалился уже шестой аукцион.

    Похожая история разворачивается в Вильнюсе. В 2008 году власти российской столицы договорились с вильнюсским самоуправлением о строительстве «Дома Москвы» и там. К 2016 году здание было почти полностью возведено, осталось доделать лишь небольшой объем работ. Но в 2015 году мэром города был выбран член либеральной «Партии свободы» Ремигиюс Шимашюс. Он взъелся на «Дом Москвы», объявил ему войну и сорвал завершение проекта.

    Сначала новоиспеченный мэр жаловался прессе, что проект здания утвержден, дескать, «неправильно» и якобы не вписывается по своей высоте в принятые в Вильнюсе нормы строительства. Потом Шимашюс стал говорить, что «этот объект – оружие кремлевской пропаганды, он представляет угрозу национальной безопасности Литвы». В 2018 году Департамент госбезопасности выдал документ, где указывалось, что «функция этого проекта является угрозой».

    В октябре 2024-го вильнюсские власти объявили тендер на проведение работ по сносу дома. «Мы наконец-то освободимся от оставшегося символа российской пропаганды», – торжествующе сказал литовский министр окружающей среды Симонас Гентвилас. Однако в мае 2025-го стало известно, что снос «Дома Москвы» в Вильнюсе вновь откладывается из-за жалоб на нечестное проведение конкурса.

    Ситуация с зарубежными структурами Россотрудничества отражает нынешние геополитические реалии. Россия сворачивает свое присутствие в странах Запада и в западных сателлитах, но зато укрепляет свое сотрудничество с государствами Глобального Юга.

    Так, в марте были подписаны соглашения на открытие «Русских домов» в шести странах, среди которых Бразилия и Мадагаскар. Для Бразилии и Мадагаскара это станет первым опытом сотрудничества с Россией в таком формате, тогда как другие страны продлили существующие договоры. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подчеркивает, что создание «Русских домов» очень важно для укрепления культурных, образовательных и гуманитарных связей РФ с тем или иным государством.

    Уже намечены разные форматы культурной работы. Так, соглашение с Бразилией включает в себя открытие в штате Рио-де-Жанейро кафедры железнодорожной инженерии, издание учебника по шахматам, проведение недели русского кино и организацию в фавелах лекций о русской культуре.

    На Мадагаскаре запланированы круглые столы по продвижению русского языка, встречи с депутатами группы «Дружба Мадагаскар – Россия» и посещения школ Антананариву, где русский язык изучается как факультативный предмет. Российская «мягкая сила» способствует миру и взаимопониманию. Посещая «Русские дома», жители других стран включаются в процесс диалога и взаимообмена, знакомятся с нашими культурными и научными традициями, учатся понимать россиян.

    Остается добавить, что атака на «Русский дом» в Германии – в отличие от Прибалтики – пока не поддержана официально. Это пока лишь мнение одного радикально настроенного политика.

    У Германии по понятным причинам особая история отношения к русским (советским) культурным объектам и памятникам. Стоит монумент «Алеша» в Трептов-парке. В любой момент можно увидеть надписи советских солдат на Рейхстаге.  Сохраняются советские орудия и танки на мемориале в центре Берлина. На высказанное еще два года назад предложение их снести городской парламент ответил, что «речь идет о памяти погибших во Второй мировой войне, в которой на стороне Красной армии боролись с нацистским режимом и погибали солдаты многих национальностей Советского Союза, в том числе русские и украинцы».

    Официальный пересмотр такого подхода будет де-факто означать пересмотр всех итогов Второй мировой войны – это для ФРГ невозможно и при текущих геополитических обстоятельствах. И русофобский пример стран Прибалтики здесь, с высокой вероятностью, останется ли предметом реакции для политических маргиналов.

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