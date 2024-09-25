Украденная российская собственность опозорила Латвию

Tекст: Никита Демьянов

Большой «Дом Москвы», располагавшийся в самом центре Риги (по адресу: улица Марияс, 7), был прекрасно известен всем рижанам. Инициаторами создания этого учреждения в 2001 году выступили тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков и посол РФ в Латвии Александр Удальцов.

Латвийская сторона согласилась продать правительству Москвы здание постройки 1976 года в центре Риги, которое на российские средства капитально отремонтировали. И в мае 2004 года «Дом Москвы», право собственности на здание которого было закреплено за московским департаментом городского имущества, распахнул свои двери перед первыми посетителями.

Скоро здесь стало очень оживленно. В течение многих лет учреждение выступало в качестве культурного центра: здесь проводились фестивали российского кино, театральные постановки, открылись кружки для детей. В 2007 году тут побывал патриарх Алексий II. Также здесь проходили заседания латвийских организаций русских зарубежных соотечественников и ветеранов войны. Проходили и совместные российско-латвийские деловые конференции с участием высокопоставленных политиков (в том числе мэров Риги) и представителей бизнеса двух стран – на них обсуждались меры по активизации экономического взаимодействия.

С 2014 года большинство латвийских политиков стали воздерживаться от посещения этого учреждения, а с марта 2022 года обыденная жизнь «Дома Москвы» окончательно завершилась. Учреждению заблокировали счета, там провела обыск латвийская Служба безопасности.

Затем был принят закон об экспроприации здания. Нашелся и предлог. Депутат от праворадикальной партии «Национальный блок» Янис Домбрава заявлял, что в «Доме Москвы» «концентрируются враждебные, вредительские, опасные для латвийского государства политические идеи и деятельность». «Дом Москвы» был конфискован у законного собственника – правительства Москвы – в пользу Латвийской Республики. Латышская пресса хвалилась, что Латвия, дескать, создала прецедент по изъятию имущества «государства-агрессора».

Но как же поступить с конфискованным зданием? На этот счет был выдвинут целый ряд идей. Так, министерство культуры Латвии предложило сделать «Дом Москвы» «пространством для развития творчества во всех отраслях культуры и искусства, где реализовывались бы экспериментальные идеи и междисциплинарные проекты в сфере театра, визуального искусства, танца, музыки и литературы, в том числе оказывали бы поддержку сотрудничеству латвийских и украинских художников». А партия «Национальный блок» предложила открыть в здании музей, где будет рассказываться о «российской агрессии» и «вооруженном и духовном сопротивлении оккупации».

Однако в конечном итоге здание оказалось выставлено на аукцион. А кабмин Латвии постановил, что полученные средства будут переданы «на поддержку Украины».

С самого начала многие предрекли, что желающих приобрести объект не найдется. Российский историк Александр Дюков задался вопросом: «Сами ли латвийские власти до этого додумались или кто подсказал, чтобы поставить эксперимент на чем не жалко? С тем, чтобы посмотреть на результаты с прикидкой на конфискацию больших активов.

В результате Латвия получила объект собственности с дурной репутацией (вот кто захочет покупать или даже арендовать объект, захваченный рейдерским способом, фактически сворованный?). А его, этот дом, надо содержать. Отапливать, охранять. А назад уже не отдашь без потери лица и никому не сплавишь. Вывод – прежде чем что-то у кого-то отнять, надо хорошо подумать, а куда это что-то потом девать».

На аукцион бывший «Дом Москвы» оказался выставлен по начальной стоимости в 3,57 млн евро – не очень большая цена для огромного роскошного здания, располагающегося в самом центре Риги. Казалось бы, претендентов на покупку могло бы объявиться достаточно.

Но все пошло не так, как предполагали латвийские власти. Скорее ровно наоборот – по сценарию, о котором предупреждали в Москве.

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заранее предупредила, что деяниям лиц, причастных к незаконному изъятию российской недвижимости в Латвии может быть дана уголовно-правовая оценка в соответствии с законодательством нашей страны. Захарова подчеркнула, что здание «Дома Москвы» по-прежнему по праву принадлежит российской столице и без согласия РФ не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам. «Подобные действия будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем», – заключила она.

В российском посольстве в Латвии отметили, что латвийская сторона «создала крайне опасный прецедент». Дипломаты констатировали: «Осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции».

Посольство предостерегло потенциальных участников стартовавшего 20 августа аукциона: «Вне зависимости от хода торгов российская сторона будет использовать имеющийся в ее распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной».

В итоге предупреждения подействовали. Торги завершились ничем. В течение месяца проведения аукциона рижские чиновники так и не нашли претендентов на приобретение украденного российского имущества. Никто из предпринимателей, ни местных, ни иностранных не решился купить ворованное. «Очевидно, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности», – отмечают по этому поводу в рижском посольстве РФ.

Теперь Латвия планирует снизить начальную цену на 700 с лишним тыс. евро. Ожидается, что повторный аукцион будет объявлен 1 октября. Однако вряд ли это поможет избавиться от здания, враз превратившегося в огромный неликвид.

«Анонсированный Ригой второй раунд торгов, а также снижение стартовой цены недвижимости вряд ли сподвигнут предпринимателей пойти на неоправданные риски...

Бремя по покрытию расходов на содержание здания «Дома Москвы» неизбежно ложится на латвийских налогоплательщиков. Представляется, что эти немалые средства могли быть направлены в полезное русло на благо жителей страны», – подводят итог российские дипломаты.

Гораздо более эмоционально происходящее прокомментировал оппозиционный политик, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор: «Претендентов на приобретение не нашлось. Однако здание стоит, его нужно обслуживать, оплачивать его содержание и охрану – и платим мы, налогоплательщики. По факту наши правители, стремясь нагадить России и русским, сами оказались в дерьме. И тянут в это дерьмо весь латвийский народ. Ибо народ вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения».

«Кто б сомневался. Сбыт и приобретение краденного имущества карается законом. Кому под статью охота?», – иронизируют в интернете русские рижане. Подтверждая тем самым, что даже в столь русофобски настроенной стране НАТО, как Латвия, воровство российской собственности не останется безнаказанным.