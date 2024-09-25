  • Новость часаРоссийские войска освободили Острое и Григоровку в ДНР
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    Боррель призвал не допустить превращения Украины во «вторую Белоруссию»
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    На улицах Угледара начались бои
    В порту Южное Одесской области произошел мощный взрыв
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    Конгрессмены США запросили расследование визита Зеленского в Вашингтон
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли крупные суммы наличных
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Пришло время настоящих героев

    Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия не может не влиять на мир

    Один из мотивов современной европейской русофобии – элементарная зависть. В то время как западные империи развалились, эти русские упорно не хотят следовать их примеру. Хочется привести Россию к общему знаменателю – вот и весь «порядок, основанный на правилах».

    2 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Исход иноагентов напоминает бегство англичан из колоний

    Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.

    41 комментарий
    25 сентября 2024, 13:06 • В мире

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Украденная российская собственность опозорила Латвию
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Никита Демьянов

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь?

    Большой «Дом Москвы», располагавшийся в самом центре Риги (по адресу: улица Марияс, 7), был прекрасно известен всем рижанам. Инициаторами создания этого учреждения в 2001 году выступили тогдашний мэр российской столицы Юрий Лужков и посол РФ в Латвии Александр Удальцов.

    Латвийская сторона согласилась продать правительству Москвы здание постройки 1976 года в центре Риги, которое на российские средства капитально отремонтировали. И в мае 2004 года «Дом Москвы», право собственности на здание которого было закреплено за московским департаментом городского имущества, распахнул свои двери перед первыми посетителями.

    Скоро здесь стало очень оживленно. В течение многих лет учреждение выступало в качестве культурного центра: здесь проводились фестивали российского кино, театральные постановки, открылись кружки для детей. В 2007 году тут побывал патриарх Алексий II. Также здесь проходили заседания латвийских организаций русских зарубежных соотечественников и ветеранов войны. Проходили и совместные российско-латвийские деловые конференции с участием высокопоставленных политиков (в том числе мэров Риги) и представителей бизнеса двух стран – на них обсуждались меры по активизации экономического взаимодействия.

    С 2014 года большинство латвийских политиков стали воздерживаться от посещения этого учреждения, а с марта 2022 года обыденная жизнь «Дома Москвы» окончательно завершилась. Учреждению заблокировали счета, там провела обыск латвийская Служба безопасности.

    Затем был принят закон об экспроприации здания. Нашелся и предлог. Депутат от праворадикальной партии «Национальный блок» Янис Домбрава заявлял, что в «Доме Москвы» «концентрируются враждебные, вредительские, опасные для латвийского государства политические идеи и деятельность». «Дом Москвы» был конфискован у законного собственника – правительства Москвы – в пользу Латвийской Республики. Латышская пресса хвалилась, что Латвия, дескать, создала прецедент по изъятию имущества «государства-агрессора».

    Но как же поступить с конфискованным зданием? На этот счет был выдвинут целый ряд идей. Так, министерство культуры Латвии предложило сделать «Дом Москвы» «пространством для развития творчества во всех отраслях культуры и искусства, где реализовывались бы экспериментальные идеи и междисциплинарные проекты в сфере театра, визуального искусства, танца, музыки и литературы, в том числе оказывали бы поддержку сотрудничеству латвийских и украинских художников». А партия «Национальный блок» предложила открыть в здании музей, где будет рассказываться о «российской агрессии» и «вооруженном и духовном сопротивлении оккупации».

    Однако в конечном итоге здание оказалось выставлено на аукцион. А кабмин Латвии постановил, что полученные средства будут переданы «на поддержку Украины».

    С самого начала многие предрекли, что желающих приобрести объект не найдется. Российский историк Александр Дюков задался вопросом: «Сами ли латвийские власти до этого додумались или кто подсказал, чтобы поставить эксперимент на чем не жалко? С тем, чтобы посмотреть на результаты с прикидкой на конфискацию больших активов.

    В результате Латвия получила объект собственности с дурной репутацией (вот кто захочет покупать или даже арендовать объект, захваченный рейдерским способом, фактически сворованный?). А его, этот дом, надо содержать. Отапливать, охранять. А назад уже не отдашь без потери лица и никому не сплавишь. Вывод – прежде чем что-то у кого-то отнять, надо хорошо подумать, а куда это что-то потом девать».

    На аукцион бывший «Дом Москвы» оказался выставлен по начальной стоимости в 3,57 млн евро – не очень большая цена для огромного роскошного здания, располагающегося в самом центре Риги. Казалось бы, претендентов на покупку могло бы объявиться достаточно.

    Но все пошло не так, как предполагали латвийские власти. Скорее ровно наоборот – по сценарию, о котором предупреждали в Москве.

    Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заранее предупредила, что деяниям лиц, причастных к незаконному изъятию российской недвижимости в Латвии может быть дана уголовно-правовая оценка в соответствии с законодательством нашей страны. Захарова подчеркнула, что здание «Дома Москвы» по-прежнему по праву принадлежит российской столице и без согласия РФ не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам. «Подобные действия будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем», – заключила она.

    В российском посольстве в Латвии отметили, что латвийская сторона «создала крайне опасный прецедент». Дипломаты констатировали: «Осуществив рейдерский захват иностранной собственности, местные чиновники послали недвусмысленный сигнал зарубежным инвесторам, что их активы и имущество в этой стране не защищены ни международным правом, ни национальным законодательством и в любой момент могут быть отчуждены Ригой без веских юридических оснований или решения судебной инстанции».

    Посольство предостерегло потенциальных участников стартовавшего 20 августа аукциона: «Вне зависимости от хода торгов российская сторона будет использовать имеющийся в ее распоряжении международно-правовой инструментарий для отстаивания своих прав на недвижимость, которая была незаконно присвоена латвийской стороной».

    В итоге предупреждения подействовали. Торги завершились ничем. В течение месяца проведения аукциона рижские чиновники так и не нашли претендентов на приобретение украденного российского имущества. Никто из предпринимателей, ни местных, ни иностранных не решился купить ворованное. «Очевидно, что потенциальные покупатели в полной мере осознали неминуемые риски судебных тяжб, а также репутационных потерь в случае приобретения принадлежащей России собственности», – отмечают по этому поводу в рижском посольстве РФ.

    Теперь Латвия планирует снизить начальную цену на 700 с лишним тыс. евро. Ожидается, что повторный аукцион будет объявлен 1 октября. Однако вряд ли это поможет избавиться от здания, враз превратившегося в огромный неликвид.

    «Анонсированный Ригой второй раунд торгов, а также снижение стартовой цены недвижимости вряд ли сподвигнут предпринимателей пойти на неоправданные риски...

    Бремя по покрытию расходов на содержание здания «Дома Москвы» неизбежно ложится на латвийских налогоплательщиков. Представляется, что эти немалые средства могли быть направлены в полезное русло на благо жителей страны», – подводят итог российские дипломаты.

    Гораздо более эмоционально происходящее прокомментировал оппозиционный политик, сопредседатель партии «Русский союз Латвии» Андрей Пагор: «Претендентов на приобретение не нашлось. Однако здание стоит, его нужно обслуживать, оплачивать его содержание и охрану – и платим мы, налогоплательщики. По факту наши правители, стремясь нагадить России и русским, сами оказались в дерьме. И тянут в это дерьмо весь латвийский народ. Ибо народ вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения».

    «Кто б сомневался. Сбыт и приобретение краденного имущества карается законом. Кому под статью охота?», – иронизируют в интернете русские рижане. Подтверждая тем самым, что даже в столь русофобски настроенной стране НАТО, как Латвия, воровство российской собственности не останется безнаказанным.

    Главное
    Песков заявил о невозможности «принудить Россию к миру»
    Ракетный удар по «Запорожстали» уничтожил западную технику ВСУ
    В ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского
    Все руководство партии «зеленых» в ФРГ ушло в отставку после выборов
    Байден отказался принимать премьер-министра Грузии
    Китайские бронеавтомобили Hushi замечены в зоне спецоперации
    АвтоВАЗ объявил стоимость электромобиля Lada e-Largus

    Главный торговый партнер России начал спасать свою экономику

    Центральный банк Китая объявил о беспрецедентных мерах поддержки своей экономики. Этот день войдет в историю, считают китайские экономисты. Почему страна с почти самыми высокими в мире темпами роста ВВП начала спасать свою экономику? И почему для России это тоже очень важно? Подробности

    Перейти в раздел

    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

    Перейти в раздел

    Прорыв у Угледара влияет на всю линию фронта в зоне спецоперации

    В последние несколько суток серьезно изменилась ситуация на нескольких ключевых участках линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, но особенно в районе Угледара. Как российские войска достигают успехов на данном направлении и какое значение события под Угледаром имеют для фронта в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Украденная российская собственность опозорила Латвию

    Латвийский народ «вынужден расплачиваться за принимаемые дебильные политические решения». Такими словами оппозиционные политики Латвии комментируют политический и коммерческий провал, с которым столкнулись власти страны. А все из-за того, что они решили продать украденную у России собственность. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

    • Кто заменит Шольца во главе Германии

      Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

    • Почему в Америке брезгуют Зеленским

      Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............