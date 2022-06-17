Как Латвия будет воровать российскую собственность

В пятницу, 17 июня, в Латвии должны представить законопроект о конфискации в стране российской и белорусской собственности. О каких именно объектах идет речь, чем они знамениты, как оказались принадлежащими российскому государству – и какие юридические уловки придумала Латвия, чтобы украсть их?

Министр юстиции Латвии Янис Борданс еще несколько дней назад заявил, что в стране разрабатывается законопроект о конфискации расположенного в стране имущества, принадлежащего России и Белоруссии. «Обе страны несут прямую ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, о чем также говорится в заявлениях Сейма и Евросовета. В Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого возможна конфискация имущества в ходе уголовного процесса», – отметил политик.

Он написал в своем Twitter, что закон о конфискации активов важно принять «до годовщины вхождения русских оккупантов в Ригу». Имеется в виду дата 17 июня 1940 года, когда в Латвию на основании подписанного в 1939 году главами МИД Вильгельмом Мунтерсом и Вячеславом Молотовым соглашения вошли войска СССР.

Речь о санаториях «Белоруссия» и «Янтарный берег» в Юрмале, а также Доме Москвы в центре Риги. «Янтарный берег» числится на балансе управления президента РФ, а Дом Москвы – в управлении департамента культуры столицы РФ. Счета этих организаций Латвией давно заблокированы, а вот теперь речь зашла и об изъятии их недвижимости. Конфискованные объекты недвижимости предполагается использовать для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и нужд информационного центра.

Данная инициатива Борданса вполне объяснима. В октябре в Латвии состоятся очередные парламентские выборы, участие в которых примет и возглавляемая Бордансом партия «Консервативные». К этим выборам Латвия подойдет с очень плохой социальной обстановкой – инфляция, рост цен, обнищание населения. Это те проблемы, вызванные экономическим кризисом в ЕС, которые власти отдельно взятой республики решить не в состоянии. Остается состязаться на поле «национального патриотизма», показывая твердость в борьбе с «государством-агрессором» и его местной «пятой колонной».

Пока что в этом соревновании за голоса патриотического электората вперед вырвалась партия «Национальный блок», продавившая решение о сносе советского монумента Освободителям в Риге. «Консервативным», если они не хотят остаться в аутсайдерах, тоже нужно как-то себя проявлять.

В качестве обоснования конфискации латвийский Минюст приводит заключение Службы государственной безопасности Латвии о том, что Москва использовала конфискуемые объекты для продвижения «мягкой силы» России. «Согласно полученной информации на территории санатория "Янтарный берег" проводилось не только лечение, но и мероприятия влияния России, способствующие формированию позитивного образа этой страны, осуществлялось лоббирование экономических интересов Москвы. Там популяризировалась выгодная Кремлю так называемая народная дипломатия», – заявили в СГБ.

Что конкретно представляет собой конфискуемая собственность? Юрмальский санаторий «Янтарный берег» (Dzintarkrasts) расположен на берегу Рижского залива на территории национального парка «Кемери». Общая его площадь составляет 19 га, большую часть территории занимает сосновый лесопарк. Он находится в 37 км от аэропорта, в 45 км от железнодорожного вокзала Риги. Объект числится на балансе управления делами президента Российской Федерации.

В 2018 году было решено передать его одному из филиалов данного учреждения – «Детскому медицинскому центру». Как объяснила руководитель санатория Светлана Шурыгина, сделано это было ради детей – чтобы использовать уникальные природные условия Юрмалы и возможности современной медицины для восстановления и реабилитации тех, кто больше всего в этом нуждается.

Этот лечебно-оздоровительный комплекс был сдан в эксплуатацию 25 декабря 1972 года и до распада СССР находился на балансе Совмина РСФСР. По воспоминаниям бывшего депутата Верховного совета Латвийской Республики Владлена Дозорцева, в 1991 году он в составе делегации этого государства встречался в Москве с президентом Борисом Ельциным и другими руководителями РСФСР. «Когда мы договаривались о принципах признания двух независимых государств и дальнейших взаимоотношениях, Борис Николаевич предложил логичный подход: то, что на нашей территории – наше, то, что на вашей – ваше. После этого тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев добавил, что Россия хотела бы унаследовать единственный находившийся в собственности РСФСР санаторий "Янтарный берег". Латвийская делегация с этим согласилась. На том и порешили», – рассказывал Дозорцев.

С тех пор Россия фактически вступила в права собственности на здание санатория. Земля же осталась в собственности Латвийской Республики, и за ее использование Россия исправно платила налог. Однако в силу различных обстоятельств статус объекта четко определен не был – и борьба за него началась нешуточная.

Вопрос о принадлежности санатория много лет пытались решить в суде. И в 2012 году стороны уже почти вышли на соглашение о том, что Латвия в обмен на юрмальский санаторий получает старинный особняк площадью более 600 кв. м в центре Москвы в Большом Афанасьевском переулке (бывшая усадьба Урусовых – Радищева 1825 года, являющаяся объектом культурного наследия федерального значения). Также Россия обязалась в знак доброй воли установить символическую плату в размере одного рубля в год за аренду на 49 лет земельного участка, прилегающего к зданию. Помимо этого, Латвия получила льготу на аренду здания генерального консульства в Санкт-Петербурге.

Однако по разным причинам эта сделка не состоялась – стороны не договорились о нюансах. Латвия особняк в Москве (который, впрочем, латвийская сторона собиралась продать; его стоимость оценивалась в 6 млн долларов) не получила.

Стороны вернулись к рассмотрению данного вопроса в январе 2022 года. Тогда комиссия Сейма Латвии по иностранным делам рассмотрела в первом чтении проект «Закона о протоколе», исправляющего двустороннее соглашение от 30 января 2012 года о правилах передачи объектов недвижимого имущества в Юрмале и Москве. По словам представителя латвийского МИДа Атиса Лотса, необходимо было уточнить технические параметры площади московского особняка – ее увеличили в пользу Латвии на 81 квадратный метр. К тому же к зданию прирезали еще 683 кв. м нового участка, облегчающего (на правах 49-летней аренды) доступ к зданию.

Председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс тогда поинтересовался: а что будет с российским объектом в Юрмале, если его собственники попадут под международные санкции? Лотс сообщил, что на тот момент никаких санкций в отношении этих юридических лиц введено не было – в случае же их наступления придется как-то решать проблему. Единогласно проголосовав за, комиссия Сейма по иностранным делам отправила законопроект на дальнейшее принятие. Однако произвести официальный размен участками в Риге и Юрмале стороны так и не успели – началась российская военная спецоперация на Украине, после которой отношения РФ и Латвии, и раньше очень плохие, ухнули в яму окончательно. Поскольку особняка в Большом Афанасьевском Латвии теперь точно не видать, ее власти решили наложить лапу на юрмальский санаторий.

Санаторий «Белоруссия» тоже находится в Юрмале – он принадлежит управлению делами президента одноименной страны. Ранее он ежегодно принимал большое количество детей, а также пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Помимо детей, в санаторий приезжали и ветераны. Санаторий пользовался спросом и среди иностранцев, в том числе и латышей. Однако в апреле он прекратил прием и размещение у себя отдыхающих. Такое решение было принято администрацией из-за санкционных ограничений, которые были введены властями Латвии в отношении этого санатория – заморозили его счета. «Насколько мы поняли, управление делами президента приняло решение временно закрыть санаторий, так как невозможно работать в созданных условиях ограничений», – пояснили в здравнице.

Дом Москвы, который располагается по адресу: улица Марияс, 7, хорошо известен всем рижанам. Создание и содержание этого учреждения культуры и бизнеса финансировала мэрия Москвы. Инициаторами данного проекта выступили в 2001 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и посол России в Латвии Александр Удальцов.

Рижский журналист Владимир Дорофеев пишет, что открытие Дома Москвы 28 мая 2004 года в Риге стало более чем заметным событием для местной русской общины. «Вы не поверите, в плане культуры даже дышать легче стало. С первого же года наметился новый культурный центр, место, где хотя бы несколько раз в год прилично побывать человеку, для которого что-то значит русская культура. Сюда устремились и театралы, и разного рода народные кружки, да и для ветеранов этот дом сразу же стал своим, близким», – свидетельствует Дорофеев. Рижская публика привыкла к проводившимся в Доме Москвы фестивалям российского кино, которые посещали именитые режиссеры и актеры, к театральным постановкам, к расположенному там роскошному книжному магазину.

До того, как отношения двух государств катастрофически испортились в 2014 году, в Доме Москвы часто проходили и совместные российско-латвийские деловые конференции с участием политиков и представителей бизнеса двух стран – на них обсуждались меры по активизации экономического взаимодействия.

«Жизнь у нас кипит постоянно: молодежь бежит на репетиции музыкальных и танцевальных ансамблей, в театральную студию и в кружки по интересам, учителя русского языка повышают свою квалификацию и проводят открытые уроки, читатели захаживают в библиотеку за интересными книгами, ценители искусства – на выставки, деловые люди налаживают бизнес-контакты, ветераны ВОВ проводят свои заседания. А когда к нам в Дом Москвы приезжают известные российские звезды сцены, музыканты, писатели, поэты, творческие коллективы, оркестры, когда проходит фестиваль российского кино – и вовсе не протолкнуться. Мы занимаем свое особое место в культурной и деловой жизни столицы, стараясь согревать сердца и радовать рижан и гостей столицы интересными встречами», – говорили работники учреждения.

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Дом Москвы стал еще одной жертвой падения в пропасть российско-латвийских отношений. Счета рижского Дома Москвы заморозили еще в марте. Руководитель учреждения Эдуард Цеховал сказал, что активы были заморожены только потому, что деньги учреждению поступали через посредничество российского частного «Альфа-банка». Совладельцы «Альфа-банка» – российские миллиардеры Петр Авен и Михаил Фридман, угодившие под санкции ЕС.

Власти Латвии знают, что «зеркально ответить» на конфискацию ее собственности России просто нечем. Единственное латвийское госучреждение, сохранившее свое присутствие в РФ на настоящий момент – это МИД. Правда, Россия уже закрыла латвийские консульства в Санкт-Петербурге и Пскове (в ответ на закрытие латышами российских консульств в Даугавпилсе и Лиепае). Кроме того, Латвия постановила закрыть канцелярию своего посольства, находящуюся в Калининграде. Остаются посольства двух стран в Москве и Риге – но закрывать их ни Россия, ни Латвия пока не собираются.

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