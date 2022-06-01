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1 июня, среда | Последнее обновление — 08:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Власти США испугались последствий конфискации российских активов
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Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.
По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.
Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.
В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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В Киеве пообещали «устроить истерику» в случае отказа США от поставки РСЗО
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин Live» предупредил, что в случае отказа США от поставок реактивных систем залпового огня Украина устроит «образцово-показательную истерику».
Украина может устроить «образцово-показательную истерику», если США откажутся поставлять реактивные системы залпового огня (РСЗО), – передает РБК его слова.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
До этого СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Пушков указал на четыре ошибки в «доктрине Сороса»
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В статье американского предпринимателя Джорджа Сороса, в которой говорится о возможном «подрыве» мощи Запада из-за спецоперации России на Украине, есть четыре основные ошибки, заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Самая опасная позиция в современном мире – либеральный фундаментализм, который исповедуют такие фигуры, как Джордж Сорос. Это тот случай, когда радикальная идеология мозги застит. По Соросу, главное содержание глобального развития – это схватка двух диаметрально противоположных систем государственного управления: «открытого общества» и «закрытого общества», – написал Пушков в Telegram.
Он отметил, что Сорос возрождает худший вариант западной доктрины «холодной войны», ставя во главу угла мирового развития «не задачу выживания и развития человечества, а «схватку двух противоположных систем».
Сенатор подчеркнул, что такой подход «в силу черно-белого примитивизма» не выдерживает критики. «Во-первых, ни Россия, ни Китай, хотя и не являются репликами западной либеральной демократии, не являются «закрытыми обществами», а представляют собой разные и гораздо более сложные системы», – говорится в сообщении.
Во-вторых, по его словам, в России и Китае экономика строится в соответствии с рыночными принципам, «чего Сорос ради цельности своей надуманной доктрины предпочитает не замечать».
Также Пушков отметил, что в отличие от США ни Россия, ни Китай не ставят задачу распространения своих политических моделей, идеологий и систем ценностей на другие государства, ограничиваясь защитой своих геополитических интересов.
Кроме того, действия России на Украине не станут «прологом» к Третьей мировой войне, если только западный альянс не развернет ход событий в эту сторону, указал сенатор.
«Россия решает на Украине проблему обеспечения своей стратегической безопасности, которую отказалась гарантировать НАТО (о чем, кстати, на днях напомнил экс-премьер Японии Синдзо Абэ). Не более того. Эти действия не несут угрозы ни безопасности США, ни безопасности Европы. Речь идет о региональном конфликте, который не имеет потенциала стать глобальным, если его не превратят в таковой Соединенные Штаты», – отметил он.
Ранее Джордж Сорос опубликовал статью, где заявил о том, что спецоперация России на Украине может подорвать мощь Запада и стать началом Третьей мировой войны. «И наша цивилизация может ее не пережить», – полагает бизнесмен.
Он также отметил, что сотрудничество между Россией и Китаем «представляет самую большую угрозу» так называемым «открытым обществам». Из-за этого, как полагает Сорос, даже борьба с изменениями климата «должна отойти на второй план».
«Мы должны мобилизовать все наши ресурсы для скорейшего прекращения войны. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию – победить Путина», – убежден Сорос.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Медведев назвал последствия поставок Украине американских ракет для ударов по России
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Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, достигающие российской территории, и назвал такое решение разумным.
«Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо», – написал Медведем в своем Telegram.
В субботу СМИ со ссылкой на источники сообщили, что администрация президента США Джо Байдена одобрила отправку на Украину реактивных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.
Позже президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО).
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Эксперт объяснил отказ Вашингтона поставлять Киеву способные бить по России ракеты
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«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США пообещал не вооружать Украину ракетами, способными бить вглубь территории России.
«Если республиканцы и «ястребиное» крыло демократов в Сенате скажут, что администрация Байдена сдает Украину, то американским избирателям в своей массе это будет неинтересно. Поэтому особых рисков для Байдена такое решение не несет», – пояснил американист Малек Дудаков.
«Вашингтон все сильнее боится эскалации этого конфликта. Поэтому и возникла нынешняя заминка с поставками на Украину более серьезного оружия, чем поставлялось раньше. А именно – ракетных систем HIMARS, которые могут стрелять на расстояние до 500 километров, то есть бить уже вглубь российской территории, если бы украинцы на это осмелились. В итоге, как мы видим, на поставку Киеву HIMARS в Вашингтоне все же не решились», – говорит эксперт.
«Киев на это решение отреагирует резко негативно. Там сперва возмущались, что им долгое время не поставляли гаубиц. Когда поставка гаубиц все же началась, Киев стал возмущаться тем, что гаубиц всего 60–70 штук, а украинские генералы хотели бы сотню», – напомнил эксперт.
«Весь последний месяц Украина требовала от США поставок ракетных систем, но эти просьбы, как видим, оказались тщетными. Теперь Киев все более активно будет винить Запад в том, что на фронте в целом сложилась патовая ситуация, а в Донбассе ВСУ попросту отступают», – предположил Дудаков. «Но свой гнев Киев по этому поводу вынужден будет выражать в каких-то рамках, чтобы окончательно не испортить свои отношения с Западом, – сказал политолог. – Просто все чаще и чаще будет звучать этот момент: мол, «нам не поставили оружия, поэтому мы проигрываем».
При этом тема Украины сейчас уже далеко не в центре повестки дня американского общества, отмечает он. «Для американцев теперь куда более актуальны внутренние проблемы США, резюмирует эксперт.
«Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – заявил в понедельник президент США Джо Байден. Обещание прозвучало на фоне слухов о предстоящей поставке Киеву американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). Новый пакет военной помощи, как писали ведущие издания США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
«Разумно!» – так оценил решение Байдена зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений, – написал он в своем Telegram-канале. – Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо...»
Как напоминает РИА «Новости», 21 мая Байден подписал закон о предоставлении Киеву военной, экономической и гуманитарной помощи. Президент изначально запрашивал у конгресса 33 миллиарда долларов, но парламентарии увеличили сумму до почти 40 миллиардов. Немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существует «неформальная» договоренность не поставлять Украине «некоторые системы» вооружений.
В минувшие выходные президент Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации.
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Экс-помощник Рейгана оценил шанс Киева на «победу»
Выход Киева победителем из украинского кризиса практически невозможен, написал в статье для журнала American Conservative бывший специальный помощник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.
По его мнению, США переоценивают возможности украинской власти в противостоянии российской военной спецоперации.
«Победа Украины вызывает сомнения. По-видимому, это маловероятно. Скорее всего, это даже невозможно», – передает РИА «Новости» текст статьи американского политика.
Экс-помощник Рейгана считает, что Вашингтону следует добиться от Украины возвращения к урегулированию ситуации дипломатическим путем.
«США должны настаивать на переговорах, предлагая поддержку Киеву в заключении мира и ослабляя санкции в отношении Москвы, если она сделает то же самое», – заключил Бэндоу.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Байден: США не поставят Киеву ракеты, способные бить по России
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Президент США Джо Байден заявил, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России.
По данным агентства Reuters, заявление главы государства прозвучало на фоне сообщений о готовящейся отправке на Украину американских ракетных систем залпового огня (РСЗО). «Мы не станем отправлять на Украину ракетные системы, которые позволяют наносить удары по территории России», – приводит РИА «Новости» слова Байдена.
Новый пакет военной помощи, как писали ранее ведущие СМИ США, может быть объявлен уже на текущей неделе.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США одобрили поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине.
Позже немецкое агентство DPA сообщило, что между странами НАТО существуют «неформальные» договоренности о воздержании от поставок на Украину некоторых систем вооружений. Эту «военную тайну» раскрыли в Германии.
Президент России Владимир Путин в ходе беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном заострил вопрос об опасном характере поставок вооружений украинским властям, предупредив о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса.
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Германия и США осудили задержание Ираном греческих танкеров
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Соединенные Штаты и Германия раскритиковали захват двух греческих танкеров иранскими силовиками в Персидском заливе и назвали произошедшее «тяжелым нарушением международных правил».
«Нападения на суда, продолжаемые Ираном, представляют угрозу для безопасности морского сообщения и мировой экономики», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) заявление госсекретаря США Энтони Блинкена после разговора с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Кроме того, МИД Германии распространил заявление, осуждающее захват греческих танкеров силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). «Действия Ирана – это ничем не оправданная атака на гражданское судоходство, что представляет собой тяжелое нарушение международных правил», – отмечается в документе.
Греция, США и Германия потребовали от властей в Тегеране немедленно выпустить захваченные суда.
Ранее греческая сторона осудила захват иранскими военными двух судов в Персидском заливе, заявила пресс-служба греческого внешнеполитического ведомства.
Отметим, что в апреле Греция задержала российский танкер Lana (Pegas) с иранской нефтью, которую решила передать США.
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Эксперт спрогнозировал последствия разрыва Основополагающего акта Россия – НАТО
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«Кто первым нарушил условия Основополагающего акта – вопрос открытый. Но взаимодействия между НАТО и Россией нет уже много лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее зам генсека Североатлантической альянса обвинил Москву в несоблюдении Основополагающего акта Россия – НАТО.
«Обе стороны имеют претензии друг к другу. И они касаются не только текста Основополагающего акта, но и созданного на его базе Совета Россия – НАТО. Если говорить о нарушениях, то не будем забывать, что согласно акту – в спорных случаях консультации предполагались при возникновении кризисных ситуаций в Европе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
Однако, по словам собеседника, в момент острой необходимости Совет Россия – НАТО фактически был заморожен. «В 1998 году во время конфликта на Северном Кавказе НАТО в одностороннем порядке остановило работу объединения. Хотя это было действительно необходимо», – пояснил эксперт.
«Ну и говоря о взаимодействии, не стоит забывать, что с 2014 года так и не удалось восстановить полноценные контакты по линии военных. Осталось общение только на высоком уровне, да и оно стало сугубо формальным. То есть фактически Россия и НАТО давно не взаимодействуют на том уровне, который изначально планировался», – сказал Кортунов.
Эксперт также обратил внимание на возможные последствия разрыва Основополагающего акта. «У сторон больше не будет ограничений по размещению своих вооруженных сил на линии соприкосновения. Но это не означает, что НАТО сразу же разместит там бригады или дивизии. Хотя такая возможность у них теперь появится. При этом и у России также есть возможность укрепить свои позиции», – рассуждает собеседник.
В основном Москве придется усилить оборону «в районе Мурманской и Калининградской областей, а также на границах со странами Балтии», уверен Кортунов. «Но, как мне кажется, еще остается шанс вернуться к диалогу. Хотя это будет уже после принятия новой стратегии НАТО», – сказал эксперт.
«В новой стратегии Россия наверняка будет представлена как основной или один из основных вызовов. И, как мне кажется, мы увидим приблизительно те же термины, которые звучат в СМИ, а также были указаны в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Вот только формулировки будут жестче, поскольку они учтут ситуацию на Украине», – подчеркнул собеседник.
«В этой связи о Китае пока сказать что-либо сложно, поскольку внутри блока есть разногласия насчет этой страны. Одни говорят, что Китай – это одна из главных стратегических угроз, другие настаивают на том, что Китай – далек от НАТО и им нужно заниматься в рамках других альянсов и объединений», – заключил Кортунов.
Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».
По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.
В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал. Об этом сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.
«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – сказал Тало.
По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий. «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
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Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
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Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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Захарова: Байдена прогибают с помощью киевских клоунов
После отказа США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня президента Джо Байдена «прогнут свои же, используя киевских клоунов», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Первым начал истерить «дипломат» Макфол: «Это ошибка. Настоящие лидеры умеют пересматривать решения. Надеюсь, он это сделает». Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же – группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов», – написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, власти США рассматривают возможность поставок Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), но без ракет дальнего радиуса действия.
Итоговое решение пока не принято, сообщает американское СМИ. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по российской территории.
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Постпред США в ООН: Америка не передает Киеву позволяющее атаковать РФ оружие
США не предоставляют Украине вооружения, которые позволяют атаковать российскую территорию, Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта. Об этом заявила во вторник постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
«С первого дня мы четко дали понять, что мы предоставляем Украине вооружения для обороны от российской агрессии, для защиты в пределах своей территории», – цитирует ее ТАСС.
По словам Томас-Гринфилд, «мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент [США Джо] Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности».
Напомним, Вашингтон собирается передать Киеву реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью полета свыше 60 километров, сообщила газета Wall Street Journal.
В Пентагоне предсказали финал украинского кризиса
Несмотря на сложные прогнозы по поводу украинского кризиса, в Пентагоне заявили, что считают его логичным завершением именно мирные переговоры, сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
По его словам, Пентагон рассматривает разные варианты развития событий на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
«Какими будут варианты итогов, станет ясно в течение нескольких недель. Все может затянуться, может закончиться победой одной из сторон либо прийти к мирным переговорам. Альтернатив очень много, я не уверен сейчас ни в одном из вариантов», – объяснил он.
Как отметил Милли, он видит возможный диалог между Москвой и Киевом, в том числе по инициативе Зеленского.
«Мне кажется, развязка ситуации посредством переговоров была бы логичным выбором, обе стороны могут прийти к такому выводу», – заявил он.
Ранее в Пентагоне заявили, что США не собираются воевать на Украине ни на суше, ни на море.
Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
«[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».
Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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США открестились от причастности к ударам Украины по территории России
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Администрация Соединенных Штатов не призывает Украину наносить удары по территории России и не пытается затянуть боевые действия путем поставок вооружений, заявил представитель администрации США высокого ранга.
По словам сотрудника администрации, США «не стремятся к войне между Россией и НАТО». «Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя войска на Украину или атакуя российские силы», – приводит слова ТАСС высокопоставленного представителя администрации США.
Как уточнили на брифинге, власти США намерены «предоставить украинцам военную помощь сверх той, что уже им направлена для содействия в защите страны». «Мы в связи с этим не поощряем Украину и не предоставляем ей возможность наносить удары за пределами ее границ, – утверждал представитель администрации. – Мы не пытаемся затянуть войну, чтобы просто нанести ущерб России».
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Минфин Украины признал, что бюджет на две трети зависит от международной помощи
Бюджет Украины только на одну треть финансируется из собственных доходов, остальные две трети поступают через международные гранты и кредиты, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко на местном телевидении.
«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – передает «Коммерсант» его слова.
Утром во вторник Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) сообщили о намерении выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.
В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.
Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.
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