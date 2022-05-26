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26 мая, четверг | Последнее обновление — 14:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Кремль: Москва ждет от Киева принятия требований России
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Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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В Минтруда назвали средний размер пенсии после индексации
Повышенные после индексации пенсии получат 35 млн человек, ее средний размер достигнет 19 360 рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, средняя прибавка составит 1760 рублей, а средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Безусловно, добавил Котяков, «размер прибавки будет рассчитан персонально для каждого гражданина, для каждого пенсионера», передает РИА «Новости».
«Но средние цифры на сегодняшний день таковы, это значительная прибавка», – отметил министр.
Ранее министр труда пообещал, что пенсионный фонд России начнет доставлять проиндексированные на 10% пенсии, начиная с 3 июня.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня
Президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня, кроме того, он предложил увеличить на 10% МРОТ и прожиточный минимум.
«Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства», – заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета, передает ТАСС.
Также Путин заявил, что с 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей.
Кроме того, президент предложил проводить в России политику опережающего роста зарплат относительно расходов.
Ранее правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%.
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Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за рубежом и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, который «скукоживается», заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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Кудрин объяснил нынешнее укрепление рубля
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Укрепление рубля сегодня связано в том числе с отменой бюджетного правила на этот год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.
«На этот год, 2022-й, бюджетное правило отменено, я разделяю и полностью поддерживаю это решение. Нынешнее укрепление национальной валюты связано в том числе с этим, что вся валюта, которая приходит, она тут же идет на рынок и выкупается», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Кудрина, «даже сейчас Центральный банк последние дни вынужден снижать ограничения на продажу валюты – все это влияет на курсовую политику страны».
«Основным инструментом для создания бюджетного правила является очень изменчивые, конъюнктурные доходы от нефти, у нас они могут различаться от 120 – доходило до 147 долларов за баррель – и падения до 30-36 долларов в течение полугода», – сказал Кудрин.
«Таким образом, мы не можем всегда строить свою политику только от этих конъюнктурных доходов. Поэтому, когда цена на нефть высокая и приток валюты большой, у нас национальная валюта укрепляется, а когда цена на нефть падает, у нас национальная валюта падает. Когда национальная валюта укрепляется, то весь импорт становится намного дешевле», – объяснил глава Счетной палаты.
«Вот, для того чтобы эти изменения и конъюнктурные особенности снизить, создано бюджетное правило, оно разделяется ключевыми ведущими экономистами, оно утверждено в составе законодательства, в том числе бюджетного кодекса, я считаю его целесообразным. Оно стабилизирует экономическую ситуацию в стране», – заключил Кудрин.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что усиление рубля к доллару постоянно обсуждается на совещаниях у президента и в правительстве.
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В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Кудрин: Отказ США принимать оплату Россией госдолга нельзя считать дефолтом
Россия располагает ресурсами для оплаты внешнего госдолга, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.
«У Российской Федерации есть все ресурсы для оплаты государственного долга. В этом смысле все заемщики, которые работают с Российской Федерацией, могли бы быть уверены, что Россия желает и готова расплачиваться», – цитирует ТАСС Кудрина.
По мнению Кудрина, сложившуюся ситуацию «формально нельзя отнести к объявлению дефолта».
Ранее Минфин России сообщал, что Россия продолжит исполнять обязательства по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание, выплаты будут производиться в рублях.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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Эксперт: Большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ
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«Решение Путина ставит точку в дискуссии о том, уйдет ли Россия из Херсонской области. Нет – не уйдет, что президент и подтвердил своим указом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
«Такая процедура уже действует для граждан Украины, которые проживают в Донбассе, – в ДНР и ЛНР. Тогда почему она не действует для территорий, которые с точки зрения Русского мира мало чем отличаются от Донбасса?» – риторически спрашивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.
«Такой была несправедливость 2014 года – ДНР и ЛНР получили независимость, пусть и на ограниченной территории, а Одесская, Херсонская, Харьковская области не получили. Восстания на этих территориях были подавлены. Но эти восточные области – тоже часть Русского мира. Русский мир внимательно относится к своим соотечественникам, к людям, которые близки ему по культуре и духу», – напоминает политолог.
Комментируя предположение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что российское гражданство на освобожденных территориях захотят получить не менее 70% жителей, Баширов расценил эту оценку как правдоподобную. «Правда, для части желающих будет трудно физически получить паспорт России. Когда началась специальная военная операция, часть жителей Херсонской и Запорожской областей уехали вглубь территории, которую контролирует Киев. Этим людям сейчас трудно попасть в Россию или вернуться в свою область. Этой категории людей придется подождать. А из тех, кто остались в регионах, думаю, даже не 70% пойдут за российскими паспортами, а гораздо больше», – предположил Баширов.
В среду президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. При этотм заместитель военно-гражданской администрации соседней Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонцы уже активно оформляют российское гражданство. «Уже около 5–7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», – цитирует Стремоусова ТАСС.
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 11% годовых
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Банк России на внеочередном заседании совета директоров снизил ключевую ставку до 11% с 14% годовых, следует из сообщения регулятора.
«Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая 2022 года на 300 б. п., до 11,00% годовых. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Ослаблению инфляционного давления способствуют динамика обменного курса рубля наряду с заметным снижением инфляционных ожиданий населения и бизнеса», — указано на сайте регулятора.
В сообщении также отмечено, что Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Ранее сообщалось, что Банк России вернулся к закупкам валюты для удержания рубля от неконтролируемого укрепления. Главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев предположил, что Центробанк дает банкам, которые не находятся под санкциями, поручения на закупку валюты, в обмен предоставляя им ликвидность.
Equinor отдала «Роснефти» доли в совместных предприятиях
Норвежское нефтегазовое предприятие Equinor (бывшая Statoil) передало «Роснефти» доли в совместных проектах и подписало соглашение о выходе из Харьягинского соглашения о разделе продукции (СРП), заявили в компании.
«Equinor в настоящее время передала свои доли участия в четырех российских совместных предприятиях «Роснефти», освободившись от будущих обязательств. Также подписано соглашение о выходе из Харьягинского проекта», – цитирует сообщение ТАСС.
Выход из совместных проектов завершился в соответствии с санкционными законами Норвегии и ЕС против России.
Equinor работала в России более 30 лет. Норвежская компания владела 49% в СП с Роснефтью «Красгеонац», такая же доля была у Equinor в проекте с «Роснефтью» по разработке доманиковых отложений в Самарской области, 33,33% — в проекте «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения в Западной Сибири. Кроме того, компания владела 30% в СРП по разработке Харьягинского месторождения в Тимано-Печоре.
Напомним, в феврале Equinor приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.
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Минфин заявил о намерении продолжать платить по внешнему долгу в рублях
Россия будет производить выплаты по внешнему долгу в рублях, сообщила пресс-служба министерства финансов после отказа Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.
«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств. Принимая во внимание, что отказ в продлении указанной лицензии делает невозможным продолжение обслуживания государственного внешнего долга в долларах США, выплаты будут осуществляться в валюте Российской Федерации с возможностью их последующей конвертации в оригинальную валюту обязательства через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Минфине подчеркнули, что отказ в продлении лицензии ущемляет права иностранных инвесторов и подрывает доверие к западной финансовой инфраструктуре.
«Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует. На качестве жизни россиян эта искусственно созданная недружественной страной ситуация не отразится», – отметил глава ведомства Антон Силуанов.
Напомним, Минфин США сообщил, что срок действия американской генеральной лицензии, позволяющей России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга, решено не продлевать после 25 мая.
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Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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Путин назвал блестящей работу десантников в ходе спецоперации
Российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.
«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пообщался с лечащимися в госпитале после ранений военнослужащими, он поговорил с военными об их здоровье и службе.
У некоторых президент спросил, планируют ли те служить дальше, и получил утвердительные ответы. Один из военнослужащих на вопрос о том, как настроение у них, сказал, что «позитивное, все настроены работать».
«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», – добавил другой военный.
«Не спеши, спешить не надо», – сказал ему Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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