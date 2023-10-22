Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

Дом Москвы в Риге назван «угрожающим безопасности Латвии»

Tекст: Станислав Лещенко

Комиссия Сейма Латвии по национальной безопасности внесла на рассмотрение законопроект о передаче здания Дома Москвы в Риге в собственность государства. Цель этого закона, по словам его автора, заключается в том, чтобы «гарантировать безопасность латвийского государства», в том числе «не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю». Указывается, что передача здания в собственность Латвии обеспечит «прекращение политической активности, угрожающей национальной безопасности, происходящей под прикрытием культурных мероприятий и образования по интересам в Доме Москвы». Также Дом Москвы перестанет существовать как символ российской политики соотечественников.



Акт экспроприации



Дом Москвы, который располагается в самом центре Риги по адресу: улица Марияс, 7, хорошо известен всем рижанам. Создание и содержание этого учреждения культуры и бизнеса финансировала мэрия Москвы. Инициаторами данного проекта выступили в 2001 году тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков и посол России в Латвии Александр Удальцов.

В течение многих лет учреждение выступало в качестве культурного центра: здесь проводились фестивали российского кино, которые посещали именитые режиссеры и актеры, устраивались театральные постановки, открылись многочисленные кружки для детей. Кроме того, в Доме Москвы разместилась огромная библиотека имени Николая и Михаила Задорновых. Эту библиотеку в свое время открыл уроженец Риги, популярнейший сатирик Михаил Задорнов и назвал ее в честь своего отца – известного писателя. После смерти Михаила Николаевича в 2017 году библиотека стала носить и его имя.





До того, как отношения двух государств катастрофически испортились в 2014 году, в Доме Москвы часто проходили и совместные российско-латвийские деловые конференции с участием политиков (в том числе мэров Риги) и представителей бизнеса двух стран – на них обсуждались меры по активизации экономического взаимодействия. Однако деятельность учреждения фактически закончилась в марте 2022-го – латвийские власти заморозили счета Дома Москвы, что сделало его дальнейшую работу невозможной. А в начале августа руководитель учреждения Эдуард Цеховал самоуправно распорядился демонтировать надпись Maskavas nams (Дом Москвы) на фасаде учреждения. «Я считаю невозможным существование названия "Дом Москвы" в центре Риги. Я беру на себя полную ответственность за свое решение и за его последствия для себя лично», – заявил Цеховал. Однако он был уволен, а назначенная ему на смену Светлана Зайцева распорядилась вернуть надпись на прежнее место.

Факт нахождения в центре Риги здания с надписью «Дом Москвы» приводит латышских националистов в ярость. К тому же, как установила Служба госбезопасности Латвии, после 24 февраля 2022 года помещения Дома Москвы по-прежнему сдаются в аренду лицам, в деятельности которых усматриваются «признаки поддержки агрессивной внешней политики России» – речь идет о нескольких уцелевших пока детских кружках.

Поэтому и появился законопроект об экспроприации здания. Документ разработан по инициативе депутата от праворадикальной партии «Национальный блок» Яниса Домбравы. Он считает, что в Доме Москвы «концентрируются враждебные, вредительские, опасные для латвийского государства политические идеи и деятельность».

В ходе заседания Сейма Домбраве пытался апеллировать глава партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс. «Зачем отбирать имущество? А если представители этих нежелательных организаций будут собираться в каких-то помещениях в Плявниеках, Пурвциемсе, Болдерае (районы Риги – прим. ВЗГЛЯД)? Что тогда? Мы следующий дом конфискуем? Это очень опасный прецедент!» – заявил Шлесерс.

Однако большинство депутатов с ним не согласились – семьюдесятью двумя голосами «за» документ был передан на рассмотрение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам. Скорее всего, он успешно пройдет все необходимые стадии утверждения.

Латвийский прецедент



Право собственности на здание Дома Москвы закреплено за московским департаментом городского имущества. «Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы АО "Московский культурно-деловой центр Московский дом", с 10 марта 2020 года – представительство Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества", за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы», – говорится в аннотации к законопроекту.



Департамент городского имущества Москвы – подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. «Фактическим же владельцем Московского центра международного сотрудничества считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами США и Евросоюза», – пишут авторы законопроекта.

В парламентской комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы. Предлагается закрепить право собственности на здание на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание. Законопроект также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, обязаны будут в течение семи дней вывезти его из помещений, а оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству.

При этом предлагается «рассмотреть возможности использования здания для оказания помощи Украине и украинцам – с учетом того, что у Латвии нет цели обогатиться или получить какую-либо выгоду от этой недвижимости».

Латвийский журналист Эдуард Эльдаров отмечает, что ровно тридцать лет назад дипломаты двух государств приступили к подготовке договора о порядке окончательного вывода с территории Латвии российских войск и передаче имущества. «Договор был подписан в апреле уже 1994 года – и тогда впервые произошло перенятие латвийским государством российского имущества: зданий и сооружений, которые занимали войска РФ. Важно подчеркнуть: имущество перенималось в строгом соответствии с межгосударственным договором и с разработанным механизмом компенсации.

Спустя тридцать лет латвийские власти тоже готовятся перенять российское имущество – принадлежащий правительству российской столицы Дом Москвы в Риге. Только на сей раз это будет происходить не на основе межгосударственных или иных соглашений, а в результате односторонних действий ЛР – по существу, на основании политического закона. Если это произойдет, то Латвия станет первой страной ЕС, которая, не дождавшись какого-то общего правового регулирования, реально конфисковала российскую государственную собственность, оказавшуюся под санкциями Евросоюза», – подчеркивает Эльдаров.

Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис («Новое Единство») заявил: «Дому Москвы, как инструменту агрессивной внешней политики и пропаганды России, нет места в центре нашей столицы. С помощью этого закона мы не только ликвидируем пункт поддержки реализуемых Россией мероприятий влияния против интересов Латвии, но и четко определим, что никому и никогда не позволим выступать против Латвии как демократического и правового государства и отрицать его существование». В связи с этим Эльдаров отмечает, что

Дом Москвы не имеет дипломатического статуса, и «насколько можно понять из публичной информации и из афиш, сцена и другие помещения Дома Москвы нынче используются для проведения детских спектаклей, утренников, других культурных мероприятий, включая организацию встреч Нового года для школьников и воспитанников детских садов».

По мнению Эльдарова, создается интересный прецедент. «Представим, что эти люди, которые собирались в Доме Москвы, после его конфискации будут собираться в другом месте – в каком-нибудь клубе, в кафе, на квартире в конце концов. Следуя этой логике, нужно конфисковывать в пользу государства любой объект недвижимости, в котором на тайную вечерю собрались "враги народа"!» – иронизирует журналист.

Искоренить все, связанное с русским языком



В свою очередь бывшая многолетняя руководительница социальных и культурных программ Дома Москвы в Риге Лариса Ткаченко вопрошает: «В чем же заключается эта угроза? В том, что в танцевальных, театральных и музыкальных кружках при Доме Москвы занимается свыше пятисот детей, которые завоевывают призы на международных соревнованиях, прославляя Латвию?! Или что все восемнадцать лет Дом платил налоги латвийскому государству, что гостями Дома были два латвийских президента – Вайра Вике-Фрейберга и Андрис Берзиньш, что Домом было организовано пять международных медицинских конференций с участием ведущих специалистов, руководителей медицинских учреждений и врачей Латвии и России? Кстати, лекции московских профессоров и академиков прослушали около 4000 латвийских врачей. Периодически собирались и представители бизнеса и деловых кругов».



Ткаченко напоминает, что Дом Москвы был значим не только для латвийских русских, но и для латышей. «На проводимых Домом кинофестивалях на многих фильмах половину зала занимали латыши, а на некоторых фильмах, например, Сокурова, Тарковского, они составляли и две трети зала. Латвийские режиссеры, продюсеры неоднократно представляли свои новые и ретроспективу старых фильмов. Играли свои спектакли Ивар Калныньш, Арнис Лицитис и Мартиньш Вилсонс. Неоднократно бывал в гостях и с концертом маэстро Раймонд Паулс. Постоянно организовывались выставки латвийских художников, в том числе из хранилищ Третьяковской галереи и Латвийского Художественного музея. Латвийская молодежь принимала участие в ежегодно организованных Домом международных соревнованиях», – отмечает бывшая сотрудница Дома Москвы.

Она добавляет, что в значительной степени деятельность Дома Москвы была направлена на детей.

«Сколько радости доставляли латвийским мальчишкам и девчонкам из детских и социальных домов, приютов и детских больниц новогодние подарки, с которыми представители Дома проехали всю Латвию! Если, по вашему мнению, безопасности страны угрожает кто-то из арендаторов, почему никто не привлечен к ответственности, не возбуждено ни одно уголовное дело? Может потому, что все надумано?! Так почему, господа, вы настроены экспроприировать культурно-деловой центр?! О какой угрозе безопасности Латвии идет речь? Почему молчат юристы Сейма?» – вопрошает Лариса Ткаченко.

Негодование выражают многие представители русской общины Латвии. «Это просто узаконенное мародерство. Если бы гоп-стоп, могли бы и по мордам получить, фигурально выражаясь. А это именно мародеры, когда жертва не в состоянии ответить в силу ее на данный момент беспомощного состояния», – пишет журналистка Алла Березовская.

Особую тревогу люди выражают относительно судьбы «Задорновки», услугами которой привыкли пользоваться многие рижане. «Если библиотеку ликвидируют, то нас вообще отрежут от духовной пищи. В центральной городской библиотеке выбор книг на русском скуден, новых поступлений нет. Покупать в "Поларисе" (магазин русских книг в Риге – прим. ВЗГЛЯД)? Цены недоступные. Ну одну-две книги в год купишь, может… Где там вообще в этом Доме Москвы опасность для государства усмотрели? В детских спектаклях? В турфирме, которая там комнату арендует? Кажется, пара студий еще работает – танцевальная, театральная… Начали искоренять все, что связано с русским языком, просто с каким-то сладострастным изуверством. Все это граничит с полным безумием», – констатирует журналистка Наталья Севидова.