В Общественной палате осудили наказание девочки в детском саду Латвии за русские слова

Tекст: Татьяна Косолапова

В одном из детских садов в Латвии воспитатели заставили девочку делать по десять приседаний за каждое произнесенное ей на русском языке слово. Наказание проходило в присутствии других детей. По словам депутата Елгавской городской думы от «Русского союза Латвии» Андрея Пагора, на данный момент проводится проверка.



«Если эти сведения подтвердятся, то налицо не только насилие над ребенком, которое должно преследоваться по законам любой страны, и Латвийской Республики тоже. В действиях воспитателей грубое нарушение основных международных конвенций о правах человека и правах ребенка – Конвенции о правах ребенка и Всеобщей декларации прав человека», – говорит Рыбальченко.

Он подчеркивает, что в соответствии с Конвенцией о правах ребенка государства-участники должны уважать и обеспечивать все права несовершеннолетнего без какой-либо дискриминации, независимо от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального, этнического или социального происхождения, имущественного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств.

Государства-участники, по его словам, также должны принимать все необходимые меры для обеспечения защиты ребенка от всех форм дискриминации или наказания на основе статуса, деятельности, выражаемых взглядов или убеждений ребенка, родителей ребенка, законных опекунов или иных членов семьи.

«Будем следить, чем закончится расследование. В любом случае у российских государственных органов и организаций есть возможность отреагировать должным образом на подобные случаи физического и психического насилия над ребенком», – заключил собеседник.

Ранее руководство Латвии увидели угрозу в том, что русские жители страны, вопреки тотальной русофобии местных властей, нашли-таки способ давать своим детям образование на родном языке. Дети получали образование по программам российских школ – удаленно.