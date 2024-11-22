Эксперт: Встречи Путина с думскими лидерами способствуют развитию политической конкуренции

Политолог Мухин: Для Путина важно соблюдать партийный баланс в парламентской системе

Tекст: Андрей Резчиков

«Президенту важно соблюдать партийный баланс в парламентской системе. Именно поэтому парламентские партии пользуются пристальным вниманием президента и его поддержкой», – считает Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации.

«То, что эти партии на выборах доказывают свою состоятельность, – факт, но для их дальнейшего развития необходимо в том числе внешнее стимулирование. Президент обеспечивает его как глава государства и как гарант Конституции, – продолжил эксперт. – Партии представляют большую часть гражданского общества, поэтому глава государства признает представительность Госдумы и старается не выделять любимчиков, хотя понятно, что «Единая Россия» пользуется некоторым преимуществом».

Кроме того, такие встречи поддерживают политическое реноме парламентских партий, в том числе «Справедливой России». «Диалог президента с ними – это в том числе проявление уважения к политическим оппонентам и оппозиции», – добавил спикер.

Мухин также предположил, что на встречах президента с лидерами думских фракций говорится об оппозиционной линии, которая нужна государству, «чтобы отдельные части политической системы, конкурируя друг с другом, развивались, а не окостеневали и бронзовели».

«И я бы не стал трактовать такие встречи как неофициальный старт избирательной кампании, которая проходит гораздо ближе к дате голосования. До парламентской кампании 2026 года еще далеко. На месте лидеров парламентских фракций я бы сосредоточился на тщательном исполнении своего гражданского долга в социальном и гуманитарном плане, на волонтерской поддержке участников СВО», – подчеркнул политолог.

В пятницу президент России Владимир Путин встретился с руководителем фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергеем Мироновым.

Глава государства начал беседу с приветствия и вопроса о том, над чем работает фракция и как Миронов оценивает ситуацию, что считает наиболее важным и актуальным. Миронов сказал, что партия шефствует над 1429-м гвардейским мотострелковым полком. «Особое внимание, конечно, мы уделяем семьям участников специальной военной операции с точки зрения их обеспечения. Мы взяли шефство, я лично шефствую над четырьмя семьями», – рассказал лидер фракции.

Он также напомнил, что в этом году исполняется 10 лет центрам защиты прав граждан, которые появились благодаря поддержке главы государства. «Я не буду утомлять цифрами, приведу только одну, самую главную: 80% людей, которые обратились в центры защиты прав граждан, дальше не идут ни в какие суды», – подчеркнул Миронов.

Эта беседа состоялась в рамках серии встреч президента с лидерами парламентских фракций. Ранее Владимир Путин уже пообщался с главой фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым, руководителем ЛДПР Леонидом Слуцким и лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым.