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Эксперт: При обсуждении бюджета страны Путин открыт к предложениям всех парламентских партий
Политолог Манойло: Лидеры парламентских партий на встречах с Путиным представляют интересы разных социальных категорий населения
При согласовании бюджета страны необходимо учесть пожелания и требования максимального числа людей, разных социальных категорий населения. Поэтому встречи Владимира Путина с главами парламентских франкций позволяют сделать проект главного финансового документа страны более детализированным, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Манойло. Во вторник Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым.
«Владимир Путин уделяет огромное внимание поддержанию контактов с лидерами парламентских фракций. Благодаря этому реализуется важнейший принцип равного представительства всех слоев российского общества. Ведь каждая фракция выражает интересы разных социальных категорий населения нашей страны», – говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук.
«Это особенно важно при решении таких непростых задач, как согласование бюджета. Необходимо учесть пожелания и требования максимального числа людей. В этом плане встреча Путина и главы «Новых людей» позволит сделать проект более проработанным и детализированным», – отмечает он.
«Важно, что лидер России открыт к предложениям всех парламентских партий. Главное для президента – это желание депутатов и политиков работать на благо Родины, способствовать ее развитию и процветанию», – заключил Манойло.
Во вторник Владимир Путин встретился с лидером партии «Новые люди» Алексеем Нечаевым. Главной темой беседы стало обсуждение деталей формировании бюджета. Парламентарий предложил несколько новых способов пополнения казны государства.
Первый – путем ввода пошлин на продукцию из недружественных стран. «Это в бюджет уже дало по нескольким товарным категориям 27 млрд рублей», – сообщил он. Вторую идею Нечаев назвал «мигрант ID». Ее суть заключается в ужесточении контроля над мигрантами-рабочими из других государств. Реализация данной идеи, по словам Нечаева, позволит в следующем году пополнить бюджет на 85 млрд рублей.
Кроме того, на встрече обсуждалась и ситуация вокруг криптовалюты. Нечаев поблагодарил Путина за поддержку инициативы о майнинге. По его мнению, данная сфера может приносить до 200 млрд рублей в год доходов.