Эксперт: «Единая Россия» стала контрольным механизмом президента

Политолог Журавлев: ЕР стала одним из механизмов взаимодействия между президентом и обществом

Tекст: Андрей Резчиков

«Партия, имеющая поддержку по всей стране, может донести до президента чаяния людей. В демократической политической системе это один из механизмов взаимодействия главы государства и общества», – считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России.

По его словам, партия подстраивается под те задачи, которые ставит президент. И одна из итаких задач – контроль результата. «Чиновник никогда не напишет про себя «я дурак» и «я не прав». Поэтому партия контролирует на местах строительство социальных объектов, школ, ремонт ЖКХ, благоустройство территорий. Это самая большая и сложная задача управления. И то, что партия может быть таким контрольным механизмом – доказывает ее зрелость и пользу», – добавил спикер.

Политолог отметил, что люди доверяют «Единой России» и политике президента, об этом говорят позиции ЕР – она располагает большинством практически во всех законодательных и представительных органах власти. «Электоральные результаты ЕР являются прямым доказательством того, что партия выражает мнение большинства общества», – подчеркнул Журавлев.

По его словам, Владимир Путин стал символом объединения патриотически настроенной части общества, а «Единая Россия» «является одним из основных каналов такой консолидации», что показали президентские выборы и законопроекты, направленные на поддержку семей участников СВО. «Даже оппозиционные партии сегодня объединились с ЕР, чтобы решать стратегически важные для государства и общества задачи», – считает Журавлев.

Во вторник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой фракции партии «Единая Россия» в Госдуме Владимиром Васильевым. Глава государства сказал, что всегда внимательно наблюдает за тем, что происходит в Госдуме и «тем более в ведущей фракции, самой многочисленной». «Как вы оцениваете ситуацию? Знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям», – спросил Путин.

Васильев рассказал про активное участие единороссов в подготовке бюджета. Также он отметил участие партийцев в депутатском контроле за капремонтами школ – «4300 школ с 2022 года ремонтировались под контролем».

«Там хорошая экономия появилась на торгах, на закупках, на сроках, на том, что уже не было такого, когда объект превратился в долгострой. Потому что приезжает человек каждый месяц, депутат, вместе с учениками, с родителями, с учителями приходит: что и как дела. Просто, но работает», – рассказал Васильев. По его словам, «от популизма ушли, авторитет у людей надо зарабатывать, а зарабатывать – значит, делать результат.