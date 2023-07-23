Русские Латвии прорывают блокаду для связи с Родиной

Глава Минобразования Латвии Анда Чакша увидела угрозу в удаленном образовании на русском языке

Руководство Латвии возмущено – там увидели угрозу в том, что русские жители страны, вопреки тотальной русофобии местных властей, нашли-таки способ давать своим детям образование на родном языке. Заявляется, что это «не отвечает... интересам латвийского государства и общества». Однако пресечь это «преступление», судя по всему, Латвия бессильна.

Главу Минобразования Латвии Анду Чакшу встревожило, что в государстве звучат призывы получать образование по программам российских школ – удаленно. В письме, которое Чакша направила в МВД, указывается, что летом 2023 года актуализировался вопрос о получении латвийскими школьниками образования по «удаленке» в российских учебных заведениях, либо в школах, учрежденных в других странах, но «тоже выражающих поддержку идеологии РФ и военной агрессии против Украины». Речь, судя по всему, идет о Белоруссии.

По мнению министра, «выбор подобных программ обучения ни по содержанию, ни по идеологической окраске не отвечает лучшим интересам ребенка – жителя Латвии, а также интересам латвийского государства и общества».



Вытеснили в онлайн

Услуга дистанционного обучения в российских вузах и школах начала получать популярность в Латвии в 2018 году, когда власти страны приняли закон, практически разгромивший местные русские школы. Большая часть педагогического процесса была переведена на государственный латышский язык. В 2022-м в стране приняли новый закон, направленный на полную латышизацию уже основных школ и детсадов нацменьшинств. Но еще до этого представители русской общины Латвии начали призывать собратьев к переходу на онлайн-услуги российских учебных заведений.

С 2018 года пользоваться такими услугами стали все больше латвийских русских – их предложили им, в частности, Санкт-Петербургский государственный университет и другие российские учебные заведения. Общественник Вадим Гилис из Резекне, занявшийся созданием групп для онлайн-обучения, еще в 2019 году говорил, что интерес к нему очень велик – интересуются и родители, и дети. «Многие из них ставят перед собой конкретную цель – получение высшего образования в России. И именно для этого они приобретают у нас те знания, которые не могут получить в современной латвийской системе образования», – рассказывал Гилис.

И. о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин говорил: «Ко второму учебному курсу добрых отзывов о работе оказалось так много, что появился большой интерес к такому проекту и в других местах. Если в декабре 2018 года мы начинали работу в одной лишь Латвии, то сейчас к нам присоединились коллеги из Казахстана, Эстонии и даже Испании. Смотрят лекции ребята из Риги, Даугавпилса, Резекне, Юрмалы, Таллина, Нарвы, Нур-Султана, Алма-Аты, Барселоны, Мадрида и других мест». По итогам освоения программы российской онлайн-школы латвийские дети получают специальный сертификат. «При этом слушатели могут участвовать и в иных образовательных проектах СПбГУ, которые дают баллы при поступлении в университет», – подчеркивал специалист.

И действительно, в прессе неоднократно писали о том, как латвийская молодежь поступает на учебу в российские вузы – причем не только этнические русские, но и латыши.

Уже тогда тема российских онлайн-школ привлекла внимание латвийских спецслужб. В сентябре 2019 года в латвийском МВД и Службе госбезопасности (СГБ) заявили, что Россия предоставляет стипендии иностранцам для обучения в российских вузах, чтобы «сформировать в Латвии лояльное молодое поколение, которое впоследствии можно будет использовать для реализации своих интересов».

Тогда же СГБ заинтересовалась группой в социальных сетях, где родители русскоязычных детей обсуждали возможность получения дистанционного образования в российских школах. По мнению СГБ, таких активистов следует рассматривать как «группу риска, которая подвержена воздействию враждебных Латвии посланий». Тогда в 2019 году в СГБ не усмотрели необходимости принимать меры для блокировки или удаления этой группы – до тех пор, пока ее участники прямо «не вовлечены в противоправные действия».

Власти спохватились



Потом наступил период пандемии COVID-19, когда все обучение в латвийских школах оказалось переведено в онлайн. На этом фоне отслеживать тех, кто пользуется онлайн-услугами российских школ, стало значительно труднее. В 2021-2022 годах в Латвии были подготовлены законодательные поправки, призванные ограничить применение дистанционного образования для школьников младшего возраста. Однако парламентское большинство их отклонило – поскольку по ряду причин, в том числе из-за влияния пандемии, «удаленка» стала востребованной формой обучения во всем мире.

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Хотя в Латвии по закону обязательно получение основного образования, действующие нормативные акты не оговаривают, что его нужно получать только в школе, зарегистрированной в Латвийской Республике или в другом государстве Евросоюза. Так что сейчас у русских родителей в Латвии есть возможность забрать ребенка из латвийской основной школы, просто предоставив справку, что он учится в иностранной школе, в том числе – в онлайн-формате.

Нынешний латвийский министр образования Анда Чакша находит такое положение дел совершенно неприемлемым. Она заявляет, что призывы осваивать заграничные программы образования, в частности российские, «не могут не тревожить».

Чакша обращает особое внимание на деятельность латвийских активистов, помогающих родителям и ученикам выходить на контакт с российскими учебными заведениями. Из их числа в первую очередь заметна правозащитница Юлия Сохина, член оппозиционной партии «Русский союз Латвии». Сохина известна тем, что помогала русским родителям Латвии оформлять иски в Европейский суд по правам человека – люди пытались оспорить принятый в государстве запрет на русскоязычное обучение. Юлия Сохина выступала в ООН с докладом о разгроме русских школ Латвии. И она же сейчас помогает латвийским родителям регистрировать детей в онлайн-школе при СПбГУ. Латвийское Минобразования предлагает МВД взвесить, «насколько такие действия соответствуют интересам госбезопасности». И в случае, если угрозы госбезопасности будут выявлены – «инициировать введение ограничений».



«Юлия Сохина нашла вариант обучения детей удаленно, на родном языке. Что ввергло в шок министра Чакшу. На ее взгляд, учить физику (и что угодно) на родном языке – ужас ужасный, – описывает эту коллизию латвийский блогер Алексей Гуленко. – И потребовала у СГБ проверить, насколько это вредит умирающей системе образования Латвии».

Связь с Родиной

Стоит отметить, что русские родители из Латвии записывают своих детей в российские онлайн-школы не из-за какой-то особой оппозиционности, а просто потому, что власти их государства не оставляют им иного выхода. Никто не хочет своему чаду карьеры грузчика или продавца. Между тем именно такая перспектива стоит перед выпускником латвийской школы, особенно выучившимся в ней на чужом языке. Родители жалуются, что латвийские школы выпускают в жизнь недоучек – не хватает качественных программ и учебников. Квалифицированные педагоги тоже становятся редкостью.

Другими словами, российская онлайн-школа для русских детей Латвии необходима.

И конечно, родителей очень встревожило, когда Анда Чакша потребовала от МВД начать борьбу с таким форматом обучения. Но люди надеются элементарно пересидеть до момента, когда всплеск интереса Латвии к этому виду обучения уляжется. Не случайно одну оппозиционную русскую журналистку, желавшую обсудить эту тему в соцсети, возмущенные родители стали «зашикивать»: мол, нечего гнать волну.

«Власти периодически поднимают кипиш на эту тему – побухтят-побухтят и успокоятся. Привлечь к теме еще больше внимания – так себе помощь», – высказалась одна из родительниц.

Понять эти мотивы можно – при всем желании к каждому из детей не приставишь полицейского, чтобы отслеживать, какие лекции он прослушивает в интернете. Поэтому попытка латвийского государства бороться с русскими онлайн-школами заведомо выглядит безнадежно. А само возмущение Минобразования Латвии свидетельствует о том, что русским активистам в этой стране удается преодолевать попытки изолировать их от исторической родины. Да еще в столь важной сфере, как образование на родном языке.