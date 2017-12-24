Русские нашли способ борьбы с тотальной «латышизацией»

«Как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?». «Принудительная ассимиляция в чистом виде». Такими словами русские Латвии комментируют тотальное насаждение латышского языка – теперь уже в детских садиках. Однако русскоязычная община страны изобрела мощное противоядие против уничтожения русского самосознания.

В нынешнем году власти Латвии всерьез взялись за искоренение остатков русского образования. 2 апреля 2018 года президент Раймонд Вейонис утвердил принятый Сеймом и разработанный правительством Мариса Кучинскиса (Союз «зеленых» и крестьян) закон об окончательном (до этого 40% предметов все же дозволялось изучать на родном) переводе в течение нескольких лет средних школ национальных меньшинств страны на латышский язык обучения.

21 июня Сейм Латвии принял также разработанные кабинетом Кучинскиса поправки, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. А теперь представители властей в Латвии рассуждают о том, что необходимо латышизировать начальные школы нацменьшинств и даже детские сады.

В начале декабря оппозиционная активистка Евгения Крюкова («Русский союз Латвии») сообщила, что латышизация детсадов для детей нацменьшинств уже ведется. «Даугавпилс, русский детский садик. Планерка с завучем: со следующего года все разговоры воспитателей садика с детьми только на латышском языке. Нет, не с пятилетними, а начиная с ясельной группы. И учтите – будут проверки. Воспитатели в ауте – это будет очень трудно сделать, практически нереально… Вспоминают русскую девочку, которую перевели к нам из латышского садика – она была замкнута, все время молчала. Где-то через месяц в родной языковой среде ребенок раскрылся, начал болтать с другими детками… Это как надо ненавидеть наших, русских детей, чтобы жертвовать их развитием и здоровьем во имя «священного» латышского языка?» – бьет тревогу Крюкова в соцсети Facebook.

Несколькими неделями раньше правительство Латвии утвердило проект об изменениях в системе дошкольного образования – по новым правилам детские сады начнут работать с сентября будущего года. В частности, в проекте предусматривается, что в детсадах для национальных меньшинств отныне особое внимание будет уделяться латышскому языку. Обучение ему обещают интегрировать в общий учебный процесс таким образом, чтобы дети слышали язык каждый день. Отныне латышский должен стать языком повседневного учебного процесса и игр.

Публицист Владимир Линдерман отмечает: «С 2019 года латышский язык в русских садиках становится основным в общении воспитателей и воспитанников. Принудительная ассимиляция в чистом виде».

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Нет никакой надежды, что власти Латвии сменят курс на ликвидацию русского образования. На данный момент в стране бушует острый политический кризис: очередные выборы в парламент состоялись еще 6 октября, но новое правительство по их итогам до сих пор не создано. После выборов президент страны Раймонд Вейонис поручил задачу формирования нового Кабмина сначала Янису Бордансу (Новая консервативная партия), а потом Алдису Гобземсу («Кому принадлежит государство»). И тот и другой заявляли, что совершенно поддерживают курс на полную латышизацию образования в стране.

Поскольку ни Борданс, ни Гобземс с задачей создания правительства не справились, появилась информация, что теперь эту миссию поручат депутату Европарламента от Латвии Кришьянису Кариньшу, состоящему в рядах партии «Новое Единство». Перед выборами Кариньш решительно заявил, что в Латвии следует полностью перевести все школы нацменьшинств на госязык. «Если вы посмотрите на свою родословную, а я на свою, то там вы обнаружите и ливов, и немцев, и поляков, и русских, и евреев, все национальности. Это видно и по нашим фамилиям. Но в целом мы латыши. Это вопрос культуры, а не наследственности. Каждый может стать латышом! Учись в латышской школе, расти в Латвии, и это, на мой взгляд, делает тебя латышом», – считает Кариньш.

«Бодаться» бесполезно

Отметим, что эту мысль выходец из США Кариньш продвигает уже давно. В начале 2012 года он сказал в интервью изданию Playboy, что если бы и захотел, то он не смог бы стать стопроцентным французом или немцем – даже если бы и выучил языки этих народов, их историю и культурные обычаи. «А вот если бы я там жил и мои дети выросли бы там, они смогли бы ассимилироваться. Значит, нам надо, чтобы те русские, которые здесь растут, выросли латышами. Да, сейчас это политически еретическая мысль. Нам надо понять, что интеграция ведет к ассимиляции, и это должно быть нашей целью – ассимилировать их детей».

Каким же образом предлагается провести ассимиляцию? Здесь Кариньш абсолютно откровенен: «Надо ликвидировать и латышские, и русские школы. Нам нужна единая система государственных школ, куда приходят дети из разных семей, а в классе учатся по-латышски. Точка и аминь! Только там можно ликвидировать двухобщинную ситуацию. Это надо начинать постепенно и с первого класса».

А недавно Кариньш назвал «дураками» группу депутатов Европарламента, согласившихся поставить свои подписи под призывом сохранить русские школы Латвии.

В этой ситуации представители русской общины страны не могут не задумываться о будущем своих детей. В октябре известный в Латвии предприниматель и блогер Сергей Васильев (Seva-Riga) опубликовал на портале IMHOclub.lv две знаменательных статьи. Кстати, на трех сотрудников этого портала Полиция безопасности (ПБ) накануне завела уголовное дело, обвинив их «в длительных и систематических мероприятиях информационного влияния против Латвийской Республики».

Васильев поделился своим опытом автономного от официальной школы обучения детей, который он получил совместно с еще несколькими родителями. «Работала вся эта конструкция предельно просто. Один раз в неделю классом для группы становилась чья-то квартира, а родители передавали обучаемый народ как эстафетную палочку – в соответствии с заранее согласованным графиком дежурств. Объекты воспитания доставлялись в нужное время в оговоренное место и оставлялись на попечение дежурного. Как вариант – сам дежурный собирал наш мини-класс, объезжая домашние адреса в заранее оговорённое время. В соответствии с согласованной программой обучения приглашались соответствующие репетиторы – или дежурный доставлял народ к репетитору и отвозил обратно», – пишет блогер.

Васильев считает, что «бодаться» с государством русским Латвии в нынешних условиях бесполезно. Он предлагает взять на вооружение опыт Махатмы Ганди, заключающийся не в шумном выражении несогласия, а в молчаливом игноре. «Новые условия 21 века привели к новым коммуникационным возможностям, ранее невиданным и до конца не освоенным. В рамках этих сетевых коммуникаций миллионы людей способны обмениваться информацией независимо от власти и формировать свою точку зрения на основе неподвластных правителям источников информации. Власть не способна не только формировать эти потоки, но даже эффективно их контролировать», – отмечает публицист.

Выход в глобальную сеть

Васильев подчеркивает, что для сохранения у русских детей национального самосознания, исторической памяти и общности со своей родной культурой и историей следует воспользоваться мощью глобальной сети.

«Сегодня в интернете можно найти полный курс лекций практически по любому предмету. Так что с учебным материалом проблем нет никаких. И не только с учебным материалом. Пока лично не общался с их авторами, даже не подозревал, что людей, готовых поделиться знаниями, гораздо больше, чем людей, которые эти знания готовы воспринимать и усваивать. За всех не скажу, но среди тех преподавателей, с которыми я общался в России, не было ни одного, кто бы отказался помочь в организации виртуального учебного курса для соотечественников за рубежом. Так, может, стоит направить уже один раз усилия на систематизацию и использование этого, готового к употреблению ресурса, абсолютно экстерриториального и недосягаемого для националистов, на дальнейшее развитие его и интеграцию с квалификационными требованиями работодателей (которые, кстати, эту идею воспринимают с энтузиазмом), а не выклянчивать у русофобов крохи кастрированного колониального образования для стран-неудачников?» – вопрошает Сергей Васильев.

Его призыву внял другой известный деятель русской общины Латвии, житель Резекне Вадим Гилис. 10 декабря он сообщил: «Дорогие друзья! Я рад тому, что могу сегодня в полный голос заявить – состоялось! Вот уже более года я работал над своим проектом. Наверное, это лучшее, что мне удалось в этой жизни. 08.12.2018 мы открыли нашу «Русскую онлайн-школу Латвии». Почему и зачем? Мы все знаем, что происходит с русским образованием в Латвии. И мы примерно представляем, чем это все кончится».

По словам Вадима Гилиса, год назад он решил, что ему не нужно участвовать в парламентских выборах – памятуя, что русские оппозиционеры, пытающиеся самореализоваться на политическом поприще, подвергаются риску репрессий. Гилис же поставил перед собой задачу сделать что-то, что даст какую-то реальную пользу русским детям в Латвии.

Активист пришел к выводу, что необходима онлайн-школа, в которой детям будут преподавать русские учителя. «Настоящие, российские, живущие там, на русской планете. Те, кто не боится говорить о величии нашего языка и нашей истории, о той великой роли, которую играет Россия в становлении человеческой цивилизации. Те, кто горд своей страной, языком, историей и культурой», – пишет Гилис в соцсети Facebook.

Он рассказал, что обратился в Санкт-Петербургский государственный университет с предложением о совместном создании «Русской онлайн-школы Латвии» – и встретил понимание и поддержку. «Мы провели наши первые уроки! Уроки русского языка, русской литературы и русской истории. Пока что нас было немного. 18 школьников в Резекне, 5 в Даугавпилсе и 5 в Риге в режиме онлайн. В Резекне и Даугавпилсе мы собрали ребят в одном месте. В Риге – пока только онлайн. Но нам было очень хорошо вместе. Интересно, познавательно, тепло. Я смотрел на них, тех молодых людей, кто пришел на эти первые уроки, и удивлялся. Они – русские! Они – умные! И им не нужен мобильный телефон, пока идут наши уроки. Они целеустремлены, они знают, куда и зачем пришли! Они пишут конспекты, и в их глазах бьется мысль. С ними интересно говорить. Они умеют задавать вопросы! Они – наше будущее и гарантия того, что мы, русские, останемся на этой земле, в Латвии!» – отмечает общественный деятель.

Он подчеркивает, что уроки в онлайн-школе ведут преподаватели старейшего и одного из лучших вузов России. «Сегодня техника это позволяет. Прекрасные программы обучения, живой, настоящий русский язык. Интегрированная программа обучения. Я думаю, никто не сомневается, что в СПбГУ умеют учить! Мы начали! Мы приглашаем всех, кто захочет, присоединяться к нам. Нам не нужны деньги! Это наш принцип. Для наших учеников все – бесплатно. Это важно сегодня! Звоните мне 22 836 906 vadim. gilis@gmail.com Присоединяйтесь!!!

P. S. По окончании обучения каждый слушатель онлайн-школы пройдет тесты и получит сертификат СПбГУ, что позволит ему иметь серьезные преимущества при поступлении на любой факультет университета на бюджетные места, что означает бесплатное обучение по программе бакалавриата», – заключает Гилис. Его объявление привлекло большое внимание и получило массу положительных откликов. Теперь Вадим Гилис и его единомышленники надеются, что со временем им удастся распространить практику онлайн-образования на все места компактного проживания русских Латвии.