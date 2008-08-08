Татьяна Жданок: В Латвии в качестве врага выбраны Россия и русские

Взгляд
4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 22:45  |  vz.ru
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Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью

Нефтяная война между Россией и Белоруссией набирает обороты Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Россия и Белоруссия вступили в очередную словесную перепалку, и она весьма напоминает серию других подобных конфликтов между двумя союзниками. Речь идет об условиях поставок российских энергоносителей. Похоже, Минск изобрел новую схему жульничества, позволяющую зарабатывать на перепродаже российской собственности. Подробности...
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Создатели «Самарского чуда» научились делать невозможное

Успешное спасение проекта стадиона «Самара Арена» помогло Дмитрию Азарову выработать план санации экономики всей Самарской областиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
«У нас действительно был период, когда самарские производители вдруг оказались почему-то неконкурентоспособными. Сегодня мы ситуацию эту исправляем», – говорит врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. За девять месяцев ему удалось невозможное: мобилизовать подрядчиков и завершить стройку футбольного стадиона к ЧМ-2018. Теперь успешный опыт «Самара Арены» должен стать рецептом экономического оздоровления всего региона. Подробности...
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Зачем российской армии понадобился конвертоплан

Пока в России выпускают только гражданские конвертопланы-беспилотники, но через 5 лет ожидаются и военныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Российский ВПК попытается догнать Америку в одном из слабых своих направлений: анонсировано создание российского конвертоплана – гибрида самолета и вертолета. В США такая техника летает давно, у нас в стране схожие проекты угасли вместе с СССР. Какие возможности способна дать подобная машина российской армии? Подробности...
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Что ждет Минские соглашения после убийства Захарченко

Захарченко был одним из последних подписантов «Минска-2», все еще имевших отношение к Минскому процессуФото: Егор Еремов/РИА Новости
Убийство главы ДНР Александра Захарченко ставит под угрозу не только выполнение Минских соглашений, но и само их существование. Это прекрасно понимают и в Москве, и в европейских столицах, которые отреагировали на смерть Захарченко совсем не так, как хотелось бы Киеву. На ближайшем заседании в Минске Россия потребует международного расследования гибели Захарченко. Как будут развиваться события после теракта в Донецке? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Как сделать Дальний Восток своим для России

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеы ВЗГЛЯД
Сегодня фраза Ленина «Владивосток далеко, но город-то нашенский», по наблюдению писателя Авченко, изменила полярность – «Город-то нашенский, но далеко». Нужно приблизить. Подробности...

Давай, Бабченко! Составляй списочек

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Да, это чьи-то дети и мужья. Но эти ребята пришли к успеху на разжигании ненависти и так просто рот не закроют. На всю страну их несколько сотен. Но для списка достаточно нескольких десятков. Подробности...

«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...
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          Татьяна Жданок: В Латвии в качестве врага выбраны Россия и русские

          Спустя 27 лет после распада Союза сотни тысяч русскоязычных остаются в Латвии людьми второго сорта   4 сентября 2018, 21:45
          Фото: Диана Спиридовска/ТАСС
          Текст: Алексей Нечаев

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          «Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения», – рассказала газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента, лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. Власти запретили ей избираться в парламент республики.

          Власти Латвии нашли управу на одного из немногих оставшихся в легальном поле защитников прав русских в республике – в первую очередь тех, кому присвоен унизительный статус «неграждан».

          Во вторник высшая судебная инстанция – Административный окружной суд – окончательно запретила избираться в Сейм бывшему депутату Европарламента, лидеру «Русского союза Латвии» Татьяне Жданок. Ранее баллотироваться ей запретил центризбирком Латвии. Напомним, что Жданок даже отказалась от мандата в Европарламенте, как раз чтобы возглавить кампанию «Русского союза» на выборах в Сейм.

          В ЦИК не скрывают: решающим основанием для запрета стало «мнение» контрразведчиков из Полиции безопасности Латвии. А контрразведка, оказывается, инкриминировала депутату Европарламента ни много ни мало «создание угрозы независимости Латвии и принципам правового демократического государства». При этом никаких конкретных обвинений в адрес Жданок не выдвинуто.

          Чтобы не допустить Жданок в парламент, ЦИК воспользовался давним законом о люстрации: те, кто после 13 января 1991 года состоял в КПСС, не могут баллотироваться в парламент. При этом рядовые избиратели Татьяне Жданок доверяют – она не раз побеждала на выборах, в том числе с 2004-го по январь нынешнего года представляла республику в Европарламенте. Однако теперь лидер «Русского союза Латвии» остается за бортом кампании, ведь решение высшего суда не может быть обжаловано.

          Татьяна Жданок (фото: Александр Натрускин/РИА Новости)
          Татьяна Жданок (фото: Александр Натрускин/РИА «Новости»)

          О том, что стоит за решением латвийских властей, Татьяна Жданок поговорила с газетой ВЗГЛЯД.

          ВЗГЛЯД: Татьяна Аркадьевна, в чем конкретно вас обвиняют?

          Татьяна Жданок: В самом решении, в котором было определение для избирательной комиссии, ограничились только запросом мнения двух силовых структур: Бюро по защите конституции и Полиции безопасности. И те и другие имеют три главных обвинения в мой адрес.

          Первое – участие наблюдателем «на выборах в Крыму». Тут они даже фактуру перепутали, потому что я была наблюдателем на референдуме в Крыму. Второе – что я осуществляю «политику Русского мира», которую Кремль ведет в отношении своих соотечественников, что тоже представляет угрозу демократическому устройству Латвии. Третье – то, что я публично утверждаю, что в Латвии происходит насильственная ассимиляция русскоязычных.

          При этом ничего конкретного, противоречащего закону мне никто еще ни в одной оценке моей деятельности не мог указать. Не могут продемонстрировать записей, на которых бы я говорила хоть что-то оскорбительное, хотя оскорбления сплошь и рядом, кстати, допускаются в отношении русских.

          Тем не менее – и это тоже очень забавно – представитель Центральной избирательной комиссии, женщина-адвокат не нашла ничего лучше, чем сказать:

          ничего конкретного нет, но все вместе, вся ее деятельность – это угроза Латвии.

          ВЗГЛЯД: Закон запрещает баллотироваться в Сейм тем, кто принимал участие в деятельности КПСС после кровавых событий в центре Риги 13 января 1991 года. Вы же из партии тогда не вышли. Вас в 1999 году власти уже один раз лишили по этой причине мандата депутата – тогда депутата гордумы Риги, и тоже запретили баллотироваться в Сейм. Вы долго судились с властями в Страсбургском суде, добились денежной компенсации, однако запрет в 1999 году баллотироваться в Сейм ЕСПЧ задним числом все равно признал законным. Почему же вы надеялись, что в этот раз вам позволят выставить свою кандидатуру?

          Т. Ж.: Я тогда дело проиграла. Судьи сказали, что в отношении Жданок такое решение о запрете принимать можно было, потому как в Латвии на тот момент была «неустоявшаяся демократия», но в дальнейшем такую норму надо отменить. Большая палата тогда сказала, что Латвия должна пересмотреть это ограничение.

          Я рассчитывала, что конституционный суд, если он дорожит своей репутацией, эту норму наконец отменит. Дело в том, что Европейский суд еще в 2006 году рекомендовал властям Латвии поскорее пересмотреть эту норму, но они уже 12 лет ее пересматривают. Кстати, последний раз эта отмена обсуждалась в Сейме по инициативе нашей фракции в 2010 году.

          ВЗГЛЯД: Но почему вы все равно надеялись в этот раз получить регистрацию на выборах?

          Т. Ж.: Конституционный суд очень хитро поступил. Я туда подала жалобу еще год назад, поскольку намеревалась баллотироваться в латвийский парламент, чтобы здесь на месте решать наболевшие вопросы языка и гражданства. Вот они целый год все это рассматривали и 25 июня решили, что норма про 13 января 1991 года остается в силе. И те, кто после этой даты не вышел из компартии, по-прежнему не могут баллотироваться.

          У нас запрещено избираться не всем подряд. Нет, в отношении конкретного лица каждое решение нужно принимать индивидуально. Окончательное решение принимает избирательная комиссия.

          «Русский союз» заявил меня в списки, после чего избирательная комиссия единогласно меня вычеркнула. Интересно, что даже представитель центристской партии «Согласие», которая, как считается, единолично представляет русскоязычных избирателей, не явился на заседание комиссии.

          Рассчитывать на другое решение избирательной комиссии мне не приходилось, поскольку там наши политические противники. Но заседание Административного суда в прошлую среду мы использовали. Там мы и привели свои аргументы. На этот-то суд я и надеялась.

          К сожалению, в нашей стране судьи поступились своей профессиональной гордостью в угоду политической конъюнктуре. Прошло уже 12 лет, но они ничего не отменили. Это означает, что они полностью проигнорировали рекомендацию Европейского суда.

          ВЗГЛЯД: В какой атмосфере в целом проходит избирательная кампания?

          Т. Ж.: Обстановка такова, что постоянно ведется поиск врага и охота на ведьм. К сожалению, сейчас в качестве такого врага выбраны Россия и русские. Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения.

          Но если бы я не надеялась на перемены к лучшему, я бы не работала и не оставалась в политике. Мы будем делать все, что от нас зависит. А там уже будет видно.


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