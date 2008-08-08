Татьяна Жданок: В Латвии в качестве врага выбраны Россия и русские

«Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения», – рассказала газете ВЗГЛЯД бывший депутат Европарламента, лидер «Русского союза Латвии» Татьяна Жданок. Власти запретили ей избираться в парламент республики.

Власти Латвии нашли управу на одного из немногих оставшихся в легальном поле защитников прав русских в республике – в первую очередь тех, кому присвоен унизительный статус «неграждан».

Во вторник высшая судебная инстанция – Административный окружной суд – окончательно запретила избираться в Сейм бывшему депутату Европарламента, лидеру «Русского союза Латвии» Татьяне Жданок. Ранее баллотироваться ей запретил центризбирком Латвии. Напомним, что Жданок даже отказалась от мандата в Европарламенте, как раз чтобы возглавить кампанию «Русского союза» на выборах в Сейм.

В ЦИК не скрывают: решающим основанием для запрета стало «мнение» контрразведчиков из Полиции безопасности Латвии. А контрразведка, оказывается, инкриминировала депутату Европарламента ни много ни мало «создание угрозы независимости Латвии и принципам правового демократического государства». При этом никаких конкретных обвинений в адрес Жданок не выдвинуто.

Чтобы не допустить Жданок в парламент, ЦИК воспользовался давним законом о люстрации: те, кто после 13 января 1991 года состоял в КПСС, не могут баллотироваться в парламент. При этом рядовые избиратели Татьяне Жданок доверяют – она не раз побеждала на выборах, в том числе с 2004-го по январь нынешнего года представляла республику в Европарламенте. Однако теперь лидер «Русского союза Латвии» остается за бортом кампании, ведь решение высшего суда не может быть обжаловано.

Татьяна Жданок (фото: Александр Натрускин/РИА «Новости»)

О том, что стоит за решением латвийских властей, Татьяна Жданок поговорила с газетой ВЗГЛЯД.

ВЗГЛЯД: Татьяна Аркадьевна, в чем конкретно вас обвиняют?

Татьяна Жданок: В самом решении, в котором было определение для избирательной комиссии, ограничились только запросом мнения двух силовых структур: Бюро по защите конституции и Полиции безопасности. И те и другие имеют три главных обвинения в мой адрес.

Первое – участие наблюдателем «на выборах в Крыму». Тут они даже фактуру перепутали, потому что я была наблюдателем на референдуме в Крыму. Второе – что я осуществляю «политику Русского мира», которую Кремль ведет в отношении своих соотечественников, что тоже представляет угрозу демократическому устройству Латвии. Третье – то, что я публично утверждаю, что в Латвии происходит насильственная ассимиляция русскоязычных.

При этом ничего конкретного, противоречащего закону мне никто еще ни в одной оценке моей деятельности не мог указать. Не могут продемонстрировать записей, на которых бы я говорила хоть что-то оскорбительное, хотя оскорбления сплошь и рядом, кстати, допускаются в отношении русских.

Тем не менее – и это тоже очень забавно – представитель Центральной избирательной комиссии, женщина-адвокат не нашла ничего лучше, чем сказать:

ничего конкретного нет, но все вместе, вся ее деятельность – это угроза Латвии.

ВЗГЛЯД: Закон запрещает баллотироваться в Сейм тем, кто принимал участие в деятельности КПСС после кровавых событий в центре Риги 13 января 1991 года. Вы же из партии тогда не вышли. Вас в 1999 году власти уже один раз лишили по этой причине мандата депутата – тогда депутата гордумы Риги, и тоже запретили баллотироваться в Сейм. Вы долго судились с властями в Страсбургском суде, добились денежной компенсации, однако запрет в 1999 году баллотироваться в Сейм ЕСПЧ задним числом все равно признал законным. Почему же вы надеялись, что в этот раз вам позволят выставить свою кандидатуру?

Т. Ж.: Я тогда дело проиграла. Судьи сказали, что в отношении Жданок такое решение о запрете принимать можно было, потому как в Латвии на тот момент была «неустоявшаяся демократия», но в дальнейшем такую норму надо отменить. Большая палата тогда сказала, что Латвия должна пересмотреть это ограничение.

Я рассчитывала, что конституционный суд, если он дорожит своей репутацией, эту норму наконец отменит. Дело в том, что Европейский суд еще в 2006 году рекомендовал властям Латвии поскорее пересмотреть эту норму, но они уже 12 лет ее пересматривают. Кстати, последний раз эта отмена обсуждалась в Сейме по инициативе нашей фракции в 2010 году.

ВЗГЛЯД: Но почему вы все равно надеялись в этот раз получить регистрацию на выборах?

Т. Ж.: Конституционный суд очень хитро поступил. Я туда подала жалобу еще год назад, поскольку намеревалась баллотироваться в латвийский парламент, чтобы здесь на месте решать наболевшие вопросы языка и гражданства. Вот они целый год все это рассматривали и 25 июня решили, что норма про 13 января 1991 года остается в силе. И те, кто после этой даты не вышел из компартии, по-прежнему не могут баллотироваться.

У нас запрещено избираться не всем подряд. Нет, в отношении конкретного лица каждое решение нужно принимать индивидуально. Окончательное решение принимает избирательная комиссия.

«Русский союз» заявил меня в списки, после чего избирательная комиссия единогласно меня вычеркнула. Интересно, что даже представитель центристской партии «Согласие», которая, как считается, единолично представляет русскоязычных избирателей, не явился на заседание комиссии.

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Рассчитывать на другое решение избирательной комиссии мне не приходилось, поскольку там наши политические противники. Но заседание Административного суда в прошлую среду мы использовали. Там мы и привели свои аргументы. На этот-то суд я и надеялась.

К сожалению, в нашей стране судьи поступились своей профессиональной гордостью в угоду политической конъюнктуре. Прошло уже 12 лет, но они ничего не отменили. Это означает, что они полностью проигнорировали рекомендацию Европейского суда.

ВЗГЛЯД: В какой атмосфере в целом проходит избирательная кампания?

Т. Ж.: Обстановка такова, что постоянно ведется поиск врага и охота на ведьм. К сожалению, сейчас в качестве такого врага выбраны Россия и русские. Ситуация очень тяжелая, у многих тут действительно есть ненависть к русским, и это, к сожалению, результат 27-летней обработки мозгов латышской части населения.

Но если бы я не надеялась на перемены к лучшему, я бы не работала и не оставалась в политике. Мы будем делать все, что от нас зависит. А там уже будет видно.