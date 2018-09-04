Лидеру партии «Русский союз Латвии» запретили баллотироваться в Сейм

Запрет латвийского ЦИКа лидеру партии «Русский союз Латвии» Татьяне Жданок баллотироваться в Сейм остается в силе, сообщил Административный окружной суд Латвии.

Жданок запретили баллотироваться в связи с рекомендаций Полиции безопасности страны, которая считает, что действия Жданок направлены против Латвии, передает РИА «Новости».

Суд счел обоснованным мнение ЦИКа о том, что Жданок «создает угрозу независимости Латвии и принципам правового демократического государства».

Обжаловать решение суда нельзя.

Напомним, Жданок – экс-депутат Европарламента, которая отказалась от мандата, чтобы возглавить избирательную кампанию «Русского союза Латвии».