Борьбу русских Латвии усилят «тяжелой артиллерией»

Мэра Риги, лидера партии «Согласие» Нила Ушакова часто упрекают в сговоре с властью, жертвой которого стали русские интересы. Это послужило одной из причин возвращения в политику влиятельного евродепутата Татьяны Жданок. Она обещает дать Ушакову бой и защитить интересы русских школ, подчеркивая: выборы этого года – решающие, ведь русским Латвии грозит насильственная ассимиляция.

Во время приступов антироссийской истерии в Европарламенте одним из немногих голосов разума неизменно оставалась евродепутат от Латвии Татьяна Жданок. Но теперь она оставит свое кресло в Брюсселе, чтобы вернуться в латвийскую политику. Этого события ждут многие, но кто-то с надеждой, а кто-то – со страхом.

«В переносном смысле нам угрожает смерть»

Заседание правления возглавляемой Татьяной Жданок партии «Русский Союз Латвии» прошло в Риге еще в середине января. В этот день она заявила: «От нас зависит – быть или не быть русским школам, отстоим ли мы право на родной язык для будущих поколений. И единственной политической силой, способной организовать эффективное сопротивление ликвидации русского образования, является "Русский союз Латвии"».

В итоге было принято решение об участии «Русского союза Латвии» в парламентских выборах этого года, а руководство предвыборной кампанией поручили самому харизматичному представителю РЛС, то есть самой Татьяне Жданок. Именно с этой целью она теперь уходит из Европарламента, и уже известно, что в Брюсселе ее заменит сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

В беседе с газетой ВЗГЛЯД Жданок заявила, что 2018 год станет решающим для судьбы русских Латвии.

«В этих словах нет преувеличения. Именно на текущий год правящая элита запланировала принятие закона, ставящего крест на русском школьном образовании. А беззубая парламентская оппозиция, избранная голосами русских избирателей, отказалась от борьбы. Поэтому перед нами – теми, кто готов противостоять насильственной ассимиляции – стоят сразу две задачи: организовать мощное гражданское сопротивление вне Сейма и получить свое политическое представительство в латвийском парламенте. Если эти цели не будут достигнуты в течение нынешнего года, некоторые процессы станут необратимыми. Набор решений для русских сократится до трех: ассимиляция, маргинализация или отъезд из Латвии», – подчеркнула она.

По словам Жданок, в нынешней «отчаянной ситуации» лозунг «сейчас или никогда» становится единственно возможным. «Он напоминает Patria o muerte! («Родина или смерть!») – лозунг Кубинской революции. И это неслучайно. В переносном смысле нам действительно угрожает смерть – гибель образования, культуры и достоинства. Или революция духа, победа, ведущая к свободному развитию нашего народа в родной стране – Латвии», – резюмировала она.

Жданок впервые была избрана в Европарламент в 2004 году и проработала три созыва подряд. Решившись оставить ЕП, она идет на довольно отчаянный шаг. Она наиболее популярный и известный из политиков РСЛ, другие представители «Русского союза Латвии» (ранее «За права человека в единой Латвии») не пользуются и тенью оказываемого ей доверия. Так что с этой точки зрения выбора у Жданок и ее однопартийцев не было. То, насколько этот год важен для русской общины, она объяснила сама – и конечная цена представляется высокой.

Однако не факт, что Жданок вообще допустят до выборов – это будет зависеть от решения Конституционного суда.

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Дело в том, что латвийское законодательство запрещает заявлять и избирать кандидатами в депутаты Сейма лиц, которые до 13 января 1991 года не вышли из рядов КПСС, Интерфронта Латвийской ССР, Объединенного совета трудовых коллективов, Организации ветеранов войны и труда, Вселатвийского комитета общественного спасения и их региональных филиалов. Жданок состояла в Компартии и после января 1991 года, закон о выборах не позволяет ей баллотироваться – и она уже долгие годы пытается обойти этот запрет.

В 1997-м она была избрана депутатом Рижской думы, но двумя годами позже её лишили мандата. Такова расплата за принципиальность – правящая элита Латвии до сих пор в значительной степени состоит из бывших коммунистов, но они, в отличие от Жданок, успели избавиться от ставших обузой партбилетов до 1991-го. Жданок оспорила это решение, а также запрет избираться в Сейм Латвии в Европейском суде по правам человека. В июне 2004 года ЕСПЧ вынес решение в пользу Жданок, однако оно было обжаловано правительством Латвии в Большой палате суда и в марте 2006 года пересмотрено в пользу властей.

В октябре прошлого года Жданок подала заявление в Конституционный суд Латвии с просьбой проверить соответствие закона, запрещающего ей баллотироваться, основополагающему акту страны. Ответ должен поступить уже в скором времени, и что именно решит суд, предсказать трудно. Но занимать пост руководителя предвыборного штаба он Жданок запретить не сможет, и это, по мнению ряда политологов, способно переломить ситуацию на выборах. Она настоящий харизматик и тяжелая «политическая артиллерия».

«Они дезертировали, бросив народ»

Вспоминая о причинах, предопределивших ее приход в политику три десятилетия назад, Жданок подчеркивает – это было связано с появлением угрозы для русского образования.

«Тогда, в конце 80-х, во времена первых съездов Народного фронта и Интерфронта, шли споры о высшем образовании. В Латвийском государственном университете, где я, доцент кафедры высшей математики, работала со студентами-экономистами, университетские активисты НФЛ призвали к переводу учебного процесса полностью на латышский. Лично для меня такая перемена не была проблемой, но я отчетливо понимала, какой удар она нанесет по большинству моих студентов на русском потоке», – сказала политик в комментарии газете ВЗГЛЯД.

«Стремительность политических перемен начала 90-х, неорганизованность гражданского общества в те годы позволили правящей элите осуществить множество антинародных реформ – как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Вскоре после достижения независимости националисты перевели преподавание в государственных вузах полностью на латышский язык. Вторая атака, направленная на ликвидацию уже среднего образования на русском языке, пришлась на иную эпоху. Через десять лет русские Латвии создали партии, избрали достойных представителей в парламент и достаточно развили гражданское общество для организации сопротивления. Норма закона, предполагавшая перевод средних школ полностью на латышский язык обучения с 1 сентября 2004 года, была изменена под давлением массовых протестов 2003–2004 годов», – продолжает она.

Сейчас идет третья большая атака. По словам Жданок, она является более опасной. «Дело в том, что произошел частичный демонтаж русского гражданского общества в Латвии. Если во времена первого Штаба защиты русских школ – в 2003–2004 годах – протесты поддерживала вся русская пресса и депутаты от партии «Равноправие», составлявшие хоть и не самую большую, но самую активную часть объединения ЗаПЧЕЛ, то сейчас депутаты Сейма, избранные русским электоратом, заняли пораженческую позицию. Местные же русскоязычные СМИ не настолько свободны, чтобы их критиковать», – констатирует евродепутат.

Она с негодованием вспоминает политиков конца 80-х, которые, по ее словам, дезертировали, бросив народ один на один с невыполненными обещаниями. «В их адрес имею право предъявить политический счет. В первую очередь – Дайнису Ивансу, Иварсу Годманису, Анатолию Горбунову, Янису Диневичу, Андрею Пантелееву... Они обещали гражданство для всех, в программе Народного фронта Латвии гарантировали меньшинствам обучение на родном языке. Проводили Форум народов Латвии под лозунгом «Латвия – наш общий дом». А потом взяли и кинули. Наплевали на свои обещания, отобрали у народа права, себе назначили персональные пенсии, ушли из политики, сдав власть радикальным националистам. Я сделана из другого материала. Я остаюсь в политике с тем, чтобы защищать людей, которые мне доверили свой голос, выполнять свои обещания и готовить надежную смену», – пообещала Жданок.

«Один из благороднейших и порядочнейших людей»

Сейчас у «Русского союза», проигравшего несколько последних выборов в Сейм, появился шанс возродиться из небытия. Это связано с двумя факторами.

С одной стороны, правительство Латвии, объявив о предстоящей окончательной ликвидации русскоязычного обучения в средних школах в трехлетний срок, поспособствовало консолидации «нетитульного» населения. С другой, главная оппозиционная партия страны «Согласие», возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым, фактически устранилась от защиты школ.

Политолог Дмитрий Ермолаев считает, что политики «Согласия» давно уже перестали «ловить мышей». «А зачем? Первый Балтийский канал под контролем и большая часть русскоязычной медийной «поляны» тоже, а значит, по мнению политтехнологов «Согласия», русскоязычный электорат никуда не денется. Поэтому можно играть в «сависааризацию» (намек на некогда влиятельного эстонского политика Эдгара Сависаара, позиционировавшего себя защитником русских и делавшего ставку на «многовекторность» – прим. ВЗГЛЯД), постить котиков (намёк на показное увлечение Ушакова этими животными – прим. ВЗГЛЯД), заниматься велодорожками и иногда что-то говорить о необходимости сохранения билингвального образования. В кулуарах «Согласия» давно списали со счетов как бывших «пчел» (партия «ЗаПЧЕЛ») в лице «Русского союза Латвии», так и Татьяну Жданок, считая, что она-то уж точно не пожертвует брюссельским комфортом. Но нет, решила пожертвовать, хотя бы до 2019 года (тогда состоятся очередные выборы в ЕП – прим. ВЗГЛЯД), чем крайне озадачила котов «Согласия». Пчелы вновь обретают на латвийской площадке харизматичного лидера», – пишет он.

Уже сейчас понятно, что предвыборная кампания РСЛ будет вестись в агрессивном наступательном ключе и опираться на уличные мероприятия и социальные сети. При этом основное противодействие Жданок и её коллегам следует ожидать не от латышских националистических партий, а от русскоязычного же «Согласия». И тут стоит напомнить, что именно «Согласие», стремясь избавиться от конкурента на электоральной «поляне», в своё время сделало всё возможное, чтобы дискредитировать и втоптать в грязь «ЗаПЧЕЛ», а затем и РСЛ. Их называли «экстремистами» и «националистами», доказывая, что «умеренному» «Согласию» будет проще договориться с латышскими партиями, попасть в правящую коалицию и в конечном счете защитить права русского населения.

Но среди электората давно растёт разочарование в ушаковцах: в коалицию их так и не взяли, но «Согласие» все равно боится перечить латышам в основополагающих вопросах. Многие говорят, что для Ушакова и его соратников главным оказалось стяжательство, и они пошли на сделку с властями, боясь потерять контроль за богатой Ригой.

«Согласие» до сих пор пытается «топить» Жданок и её сподвижников. В частности, называют их «безответственными популистами» и указывают на солидный возраст Татьяны Аркадьевны (в мае ей исполнится 68 лет). Усилились и вбросы на тему того, будто за 13 лет в Европарламенте Жданок «ничего не сделала».

«Вы-то сделали хоть одну тысячную от того, что совершила Жданок? С удовольствием разъезжают с негражданскими паспортами по всему миру и уже забыли, что, кабы не Татьяна Аркадьевна, то чтобы в Литву за сыром сгонять, покорно бы шли за визой, – возмущается наветами сопредседатель Латвийского антифашистского комитета Иосиф Корен. – Я был отъявленным антисоветчиком и в 90-е весьма скептически смотрел на её деятельность в Интерфронте. Но за всё остальное, что она делала и скольким помогла, считаю, что Татьяна Аркадьевна – один из благороднейших и порядочнейших людей, с которыми мне в жизни пришлось встречаться.

А вам, строгим критикам, не знающим ни человека, ни её дел, рекомендую использовать замечательную возможность попридержать языки за зубами».

Сторонники Жданок напоминают, что именно ей в значительной степени принадлежит заслуга в том, что проблема прибалтийских неграждан вышла на международный уровень. Кроме того, она руководила борьбой за спасение русских школ, в силу чего удалось значительно замедлить темпы латышизации.

Со своей стороны, сторонники «Согласия» настаивают на принципе единства русских в политике: «Одна партия, один лидер, один ответ на всех выборах».

«Единство и монополия – это разные вещи, – возразила Жданок в комментарии газете ВЗГЛЯД. – Единство в достижении общей цели – это здорово. Монополия в политике отвратительна. Она позволяет монополисту почивать на лаврах, бездельничать и деградировать». Дошло до того, что депутаты от «Согласия» обрушиваются на «Русский союз Латвии» с негодованием. Наша, мол, цель – отобрать у них голоса избирателей. А если подумать трезво – что, эти голоса за «Согласием» закреплены навеки? Может быть, крепостное право к нам вернулось? Для того и происходят регулярные выборы, чтобы избиратель мог либо подтвердить, либо изменить свои политические предпочтения».

Как минимум, подчеркивают политологи, «Согласие» теперь вынуждено будет вновь обратиться к интересам русской общины, которую считало «надежно обработанной». Так что навязанная ушаковцам конкуренция в любом случае сделает возвращение в страну Татьяны Жданок важным для русских событием.