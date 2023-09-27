Воспитатели детского сада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова

Tекст: Ольга Иванова

Он рассказал, что за каждое русское слово девочку в присутствии других детей заставляли приседать по десять раз, передает Life.

Пагор не стал называть номер детского сада, но пообещал раскрыть детали после проверки. Он отметил, что девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эстонская полиция поднята на борьбу с участниками необычного для государства флешмоба. Десятки жителей Эстонии прикрепили на свои автомобили наклейки «Я русский». В итоге демонстрация принадлежности к русскому этносу объявлена противоправным деянием, «провокацией». Но многие участники акции не готовы капитулировать. Они уверены, что если сейчас не утвердить свое право быть русским, то в недалеком будущем может дойти и до этнических чисток.