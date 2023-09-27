Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.14 комментариев
Воспитатели детского сада в Латвии заставили девочку приседать за русские слова
В одном из детских садов Латвии воспитатели заставили девочку приседать за произнесенные на русском языке слова, сообщил депутат Елгавской городской думы от «Русского союза Латвии» Андрей Пагор.
Он рассказал, что за каждое русское слово девочку в присутствии других детей заставляли приседать по десять раз, передает Life.
Пагор не стал называть номер детского сада, но пообещал раскрыть детали после проверки. Он отметил, что девочка замыкается и больше не хочет идти в детский сад.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что эстонская полиция поднята на борьбу с участниками необычного для государства флешмоба. Десятки жителей Эстонии прикрепили на свои автомобили наклейки «Я русский». В итоге демонстрация принадлежности к русскому этносу объявлена противоправным деянием, «провокацией». Но многие участники акции не готовы капитулировать. Они уверены, что если сейчас не утвердить свое право быть русским, то в недалеком будущем может дойти и до этнических чисток.