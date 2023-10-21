В Госдуме высмеяли угрозу Латвии закрыть Балтийское море для России

Депутат Нилов: Латвия может закрыть Балтийское море для российских судов лишь на бумаге

Tекст: Вера Басилая

Депутат отметил, что реализации «этой бредовой идеи» Латвии придется объявить войну России.

«Так что интересно посмотреть, как латышский теленок русского медведя съест», – заявил Нилов, передает РИА «Новости».

Между тем, сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков предложил латвийскому руководству учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря. Сенатор счел забавным слышать такое предложение, от страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров.

Политик заявил, что если Латвия рассчитывает на помощь ВМС США, то тут важно «не перепутать Финский залив с Персидским».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Североатлантический альянс должен закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае, если причастность Москвы к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имела, и никогда не будет иметь отношения к таким происшествиям, как подрыв газопровода Balticconnector.