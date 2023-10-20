Латвия призвала закрыть Балтику для российских судов

Президент Латвии Ринкевичс призвал перекрыть Балтийское море, если Balticconnector повредила Россия

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Ринкевичс телекомпании LSM, данный вопрос затрагивает ряд международных норм в области морского права, однако если причастность России будет доказана, то необходимо будет обсудить защиту критической инфраструктуры НАТО. Также, по его словам, необходимо будет провести переговоры, касающиеся перекрытия Балтийского моря, передает ТАСС.

Латвийский лидер уточнил, что перед выносом вопроса на уровень НАТО необходимо «иметь на столе ряд точных фактов». Он добавил, что страны альянса пока не обсуждали такие меры, а союзники НАТО договорились проводить патрули Балтийского моря. Ринкевичс подчеркнул, что после его беседы финским и эстонским президентами он уже догадывается, в каком направлении движется расследование.

«Хотя Швеция еще не вступила в НАТО, чего мы ожидаем в ближайшем будущем, НАТО должна будет, если мы станем свидетелями подобных инцидентов, в моем представлении, просто закрыть проход судов в Балтийском море. Это можно сделать. Проход можно закрыть», – заявил он.

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш отметил в интервью латвийскому телеканалу, что трудно представить, как именно можно закрыть Балтийское море.

В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.

В четверг Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о завершении обследования места повреждения газопровода Balticconnector.