Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.16 комментариев
Финская полиция завершила обследование места повреждения газопровода Balticconnector
Полиция Финляндии закончила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector на дне Финского залива.
Как сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии, обследование места повреждения газопровода завершено, собранные пробы направлены на анализ в судебно-медицинскую лабораторию, передает ТАСС. Теперь предстоит обследовать большую территорию вокруг места повреждения.
В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.