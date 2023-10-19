Финская полиция завершила обследование места повреждения газопровода Balticconnector

В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

Tекст: Алексей Дегтярев

Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.