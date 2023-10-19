  • Новость часаСМИ: США могут направить Израилю предназначавшиеся для Украины снаряды
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зеленский переплюнул даже Гитлера

    Уже пошла в обиход невеселая шутка, что в ВСУ скоро будут служить все, кто уже научился ходить, но еще не разучился. Самое примечательное, что шутку эту не пришлось придумывать. Пришлось только вспомнить приказ Гитлера о создании фольксштурма.

    16 комментариев
    Владислав Исаев Владислав Исаев Кто выиграет в палестино-израильской войне и кто уже проиграл

    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    2 комментария
    19 октября 2023, 21:45

    Финская полиция завершила обследование места повреждения газопровода Balticconnector

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полиция Финляндии закончила следственные действия на месте повреждения газопровода Balticconnector на дне Финского залива.

    Как сообщила Центральная криминальная полиция Финляндии, обследование места повреждения газопровода завершено, собранные пробы направлены на анализ в судебно-медицинскую лабораторию, передает ТАСС. Теперь предстоит обследовать большую территорию вокруг места повреждения.

    В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.

    19 октября 2023, 02:03
    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека

    Во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись

    Иностранные делегации отвернулись от посла США в Комитете ООН по правам человека
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Во время выступления посла США Мишель Тейлор на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегации в знак протеста встали со своих мест и отвернулись.

    На видеозаписи, опубликованной журналистом Сулейманом Ахмедом в соцсети X (ранее называлась Twitter, заблокирована в России), видно, что речь Тейлор отказалась слушать почти половина зала.

    «Большое количество участников повернулись спиной к послу США в Комитете ООН по правам человека Мишель Тейлор», – написал журналист. Он выразил уверенность, что «США теряют уважение во всем мире».

    Накануне протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Коментарии (35)
    19 октября 2023, 12:27
    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    Военкор Рожин: В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай

    В зоне СВО погиб легендарный ополченец Донбасса казак Бабай
    @ ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне специальной военной операции погиб ополченец Александр Можаев, известный как Бабай, участвующий в событиях в Донбассе с 2014 года, сообщил военкор Борис Рожин.

    Можаев погиб в среду на Запорожском направлении, сообщил Рожин в своем Telegram-канале.

    В мае 2014 года Бабай участвовал в праздничном представлении в Краматорске, он поднимался на сцену во время песни о казаках. А через несколько дней местные жители сообщили, что Бабай получил тяжелое ранение в ходе боев в Славянске.

    Тогда же в Сети стихийно начали распространяться истории о героях Новороссии, в том числе об этом ополченце.

    Также Можаев обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ополченцам ДНР «пушки».

    В апреле 2014 года журнал Time рассказывал своим читателям о Бабае. Можаев оказался уроженцем города Белореченск, он некогда мечтал служить в российском спецназе. Его служба в российской армии закончилась в середине 90-х годов.

    Коментарии (21)
    19 октября 2023, 12:39
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    Приемный сын Намина на допросе объяснил мотив убийства родственников
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Старший сын основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина Роман Микоян заявил, что убил своих родственников, поскольку те заставляли его бросить наркотики, сообщает пресса.

    Микоян, как пишет Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, убил бабушку и брата ножом за то, что те просили его перестать употреблять наркотики и тусоваться.

    Подозреваемый в ходе допроса, как утверждается, сознался в содеянном.

    Ранее в деревне Крюково в Московской области нашли тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Музыкант заявил, что его приемный сын Роман «всегда был отморозком».

    По данным «Известий», Микоян сначала поссорился с бабушкой, убил ее, а потом убил брата.

    Коментарии (14)
    19 октября 2023, 10:33
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    Стас Намин назвал «отморозком» приемного сына за убийство бабушки и брата
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Основатель групп «Парк Горького» и «Цветы» Стас Намин (настоящее имя – Анастас Микоян) заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Артист заявил «Газете.Ru», что не общался с ним много лет. Он признался, что никогда не считал Романа своим родственником. «Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака», – уточнил музыкант, добавив, что тот был «отморозком и мерзким человеком».

    Произошедшее Стас Намин назвал страшной трагедией.

    В пресс-службе Центра Стаса Намина уточнили, что музыкант категорически не одобрял образ жизни и моральные принципы Микояна.

    Представители продюсера рассказали, что пасынок Намина с детства отличался жестокостью и низостью поступков. При этом Намин никогда не усыновлял его.

    «Несколько раз привлекался по подозрению в убийстве, был судим, склонен к азартным играм и наркотикам», – рассказали в Центре РИА «Новости».

    Напомним, ранее в правоохранительных органах сообщили, что в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела пенсионерки и ее 30-летнего внука с ножевыми ранениями. По данным следствия, жертвами оказались сын Стаса Намина Артем Микоян и бабушка Артема Полина Ткаченко, подозреваемым является старший сын музыканта Роман Микоян.

    Коментарии (11)
    19 октября 2023, 17:53
    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    ФСБ предотвратила подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области

    Предотвращен подрыв колонны техники ВС России в Запорожской области
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Запорожской области задержали украинского диверсанта, планировавшего устроить подрыв российской военной колонны, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Подозреваемого задержали оперативные сотрудники, он не успел привести в действие самодельное взрывное устройство, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Житель Запорожской области намеревался заложить бомбу, собранную из минометных снарядов и компонентов, полученных от украинской разведки, на маршруте движения колонны техники ВС России. Его деятельность координировали сотрудники Главного разведывательного управления (ГУР) украинского Минобороны.

    Ранее в Курганской области местного жителя заподозрили в сотрудничестве с запрещенной в России украинской организацией, он собирал информацию о расположении подразделений ФСБ.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 16:54
    В Тбилиси заявили о «моральном уничтожении» Украины

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Украину «морально уничтожают», легализуя однополые браки, заявила член грузинского политического движения «Сила народа» Тамара Чибурданидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя согласие Минобороны и Минюста Украины на однополые браки, она сказала, что «Украине недостаточно военных действий, теперь уничтожают ее морально».

    «Хотим ли мы такую Грузию?» – задалась она вопросом. «Я не хочу!» – заявила Тамара Чибурданидзе. По ее словам, «героями и истинными патриотами являются те, кто уберегают Грузию от открытия «второго фронта». Она считает, что над Грузией «не дадут развеваться радужному флагу».

    Коментарии (6)
    19 октября 2023, 10:42
    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина

    Мотивом убийства сына и тещи Стаса Намина могли стать имущественные разногласия

    Назван возможный мотив убийства сына и тещи Стаса Намина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Следователи рассматривают имущественные разногласия как мотив убийства сына Стаса Намина (настоящее имя – Анастас Микоян) Артема Микояна и его бабушки в Подмосковье, сообщили в правоохранительных органах.

    Источник ТАСС сообщил, что убийство из-за имущества – только одна из версий, которую выдвигает следствие.

    Ранее в подмосковной деревне Крюково в коттедже найдены тела сына Намина Артема Микояна и бабушки Артема Полины Ткаченко, подозреваемым оказался старший сын музыканта Роман Микоян.

    Сам Намин заявил, что его приемный сын Роман, подозреваемый в убийстве тещи и родного сына музыканта, «всегда был отморозком».

    Коментарии (4)
    19 октября 2023, 08:39
    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке

    Американский журналист Карлсон: США проиграют в войне на Ближнем Востоке

    Такер Карлсон: США обречены на проигрыш на Ближнем Востоке
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Ближнем Востоке закончится поражением США, если в нем будут участвовать Россия, Иран, Саудовская Аравия, Китай, Турция, страны Персидского залива, заявил бывший ведущий американского канала Fox News Такер Карлсон.

    Журналист высказал мнение на своей странице в X (бывший Twitter, ограничен в России), что американская армия сейчас слабее, чем 50 лет назад, и США обречены на проигрыш в мировой войне, но Джо Байден этого не понимает, пишет «Газета.Ru».

    Карлсон также считает, что большинство стран не поддержат США, ставки значительно выше, чем полагают многие американцы.

    Ранее во время выступления посла США на заседании Комитета ООН по правам человека многие иностранные делегаты отвернулись.

    Между тем организация Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), заявила, что в антивоенных протестах в Вашингтоне приняли участие 10 тыс. человек, 500 из них арестованы.

    Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание Конгресса США.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему трагедия в Газе обрушила влияние США на Ближнем Востоке.

    Коментарии (9)
    19 октября 2023, 15:35
    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»

    Путин призвал разобраться с «дельцами от хоккея», вывозящими юных хоккеистов из России

    Путин потребовал разобраться с увозящими игроков за границу «дельцами от хоккея»
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал бизнесом вывоз перспективных молодых хоккеистов за границу и потребовал разобраться с причастными к этому «дельцами от хоккея».

    «Надо понять, что нам делать с этими дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу. Ясно, что у нас свободная страна, ясно, что каждый человек делает свой выбор, и мы не должны этому мешать. Но ясно также и то, что этот бизнес не всегда благородный», – сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает ТАСС.

    Ранее канадский хоккеист Брендан Лайпсик захотел получить российское гражданство и написал соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    Коментарии (43)
    19 октября 2023, 10:59
    Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Черным морем

    Shot: Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Американский БПЛА RQ-4B Global Hawk после разведки над Черным морем подал сигнал тревоги и начал отдаляться от Крыма, пишут СМИ.

    БПЛА RQ-4B Global Hawk внезапно «потерял связь» и взял курс в сторону одной из баз НАТО после разведки возле Крыма, причины такого поведения американского беспилотника неизвестны, передает Ura.ru пишет Telegram-канал Shot.

    Накануне президент Владимир Путин сообщил, что Россия начинает постоянное патрулирование нейтральной части Черного моря самолетами МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Как отметил президент, это не угроза, но Россия будет осуществлять визуальный контроль.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какими будут последствия появления «Кинжалов» над Черным морем.

    Коментарии (23)
    19 октября 2023, 10:13
    Назван главный недостаток ATACMS в зоне СВО

    Forbes: Ракеты ATACMS не смогут уничтожить российские танки

    Tекст: Вера Басилая

    Поставленные вооруженными силам Украины американские дальнобойные ракеты ATACMS не смогут уничтожить защищенные российские танки, в том числе из-за срока годности, пишет Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Публицист отметил, что ATACMS не могут сделать многих вещей, например, уничтожить наиболее защищенные боевые машины. По его словам, при отсутствии очень удачного попадания ни один суббоеприпас, который составляет часть ракеты, не обладает достаточной мощностью для серьезного повреждения танка, передает РИА «Новости».

    Экс также указала, что Украине были поставлены близкие к истечению их «срока годности» ракеты, что тоже влияет на их качество.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки на Украину из США и союзных Вашингтону стран вооружений.

    Напомним также, американские СМИ сообщали, что Вашингтон передал Киеву около 20 ракет ATACMS с дальностью полета 165 км. Президент Владимир Путин говорил, что российские военные смогут отражать атаки ATACMS.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 17:32
    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране

    Кабмин Киргизии изменил правила пребывания граждан ЕАЭС в стране

    В Киргизии изменили правила пребывания россиян в стране
    @ Алексей Смышляев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Краткосрочный выезд из Киргизии теперь не обнуляет необходимость повторной регистрации при долгосрочном пребывании в стране граждан ЕАЭС, в частности, России, сообщили в кабинете министров республики.

    Уточняется, что граждане ЕАЭС, в том числе россияне, могут пребывать в Киргизии без необходимости оформления разрешительных документов не более 90 дней. В соответствии с новыми правилами, введенными кабмином, для долгосрочного пребывания теперь недостаточно просто на короткий срок выехать из республики, передает РИА «Новости».

    Отныне для долгосрочного нахождения в Киргизи необходимо оформить документы, разрешающие нахождение в стране (регистрация по месту пребывания, вид на жительство, разрешение на временное проживание, а также статус «Кайрылман» или «Мекен-карт»), либо выехать из страны не менее, чем на 90 дней. При этом виза для нахождения на территории республики гражданами ЕАЭС не требуется.

    Ранее Тайланд объявил о продлении безвизового режима для россиян до 90 дней.

    Коментарии (8)
    18 октября 2023, 22:40
    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы

    Журналист Херш: Израиль намерен устроить в секторе Газа подобие Хиросимы

    Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы
    @ Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Израильские войска намерены устроить в секторе Газа разрушения наподобие учиненных Соединенными Штатами в японском городе Хиросима, только без использования ядерного оружия, заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

    «Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», – приводит РИА «Новости» слова Херша, который в своей колонке на портале Substack процитировал своего источника, знакомого с планами израильской армии.

    Ссылаясь на данные источников, Херш утверждает, что Израиль пойдет на наземную операцию в секторе Газа, чтобы уничтожить всех оставшихся в городе членов палестинского движения ХАМАС и не оставлять в живых никого из них.

    По словам американского журналиста, план премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заключается в том, чтобы израильская армия убила всех членов палестинского движения ХАМАС, которых сможет найти.

    Ранее Херш заявил, что израильские войска планируют «сровнять с землей» город Газа и территории к северу от него при помощи американских управляемых авиабомб и в ходе последующей операции с привлечением ВВС, передает ТАСС.

    «После того как истощенное голодом гражданское население будет вынуждено уйти, оперативные планы Израиля предусматривают, что ВВС уничтожат оставшиеся строения в Газе и к северу от нее. Город Газа перестанет существовать», – заявил журналист.

    «Затем Израиль начнет сбрасывать американские бомбы весом 5 тыс. фунтов (2,2 тонны), также известные как «противобункерные авиабомбы» с JDAM (с комплектом высокоточного наведения), на территории, которые сровняли с землей», – утверждает Херш.

    По словам американского журналиста, согласно планам израильских военных, сразу после бомбардировок будет задействована пехота для «проведения операций по зачистке», а именно «поиска и убийства» боевиков ХАМАС, которые смогли пережить авиаудары.

    Напомним, в сентябре 2021 года женщины-конгрессмены Александрия Окасио-Кортес и ее коллега, дочь палестинских иммигрантов Рашида Тлаиб попытались не допустить передачу Израилю комплексов Boeing Joint Direct Attack (JDAM), которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные боеприпасы. Окасио-Кортес заявляла, что эти вооружения Израиль использует в операциях против ХАМАС, в которых погибли мирные жители сектора Газа.

    Коментарии (29)
    19 октября 2023, 18:44
    Израиль нанес авиаудар по лагерю палестинских беженцев

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильская авиация ударила по лагерю палестинских беженцев Нур-Шамс на Западном берегу Иордана, сообщила пресс-служба армии Израиля.

    Удар наносился по отряду «вооруженных террористов», которые «угрожали безопасности» израильских военных, проводящих наземную операцию в лагере, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС. Отмечается, что в результате удара были убиты «несколько террористов».

    В пресс-службе добавили, что удар наносили в рамках проводимого в лагере рейда, военные задерживают подозреваемых, пытаются разрушить инфраструктуру «террористов» и конфисковать у них оружие.

    Задержаны не менее 10 подозреваемых, уничтожены боеприпасы. В ходе рейда произошла перестрелка с людьми, которые бросали в израильских военных взрывные устройства.

    Ранее боевое крыло ХАМАС объявило об ожесточенных боях с израильскими военными в лагере беженцев Нур-Шамс.

    Коментарии (15)
    19 октября 2023, 04:58
    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии

    Глава МИД Венгрии Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьера Эстонии Каллас на встречу Путина и Орбана в Пекине

    Глава МИД Венгрии обвинил премьера Эстонии в лицемерии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» реакцию премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу венгерского и российского лидеров Виктора Орбана и Владимира Путина в Пекине.

    Глава МИД Венгрии сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с президентом России Владимиром Путиным, состоявшуюся 17 октября на полях международного форума «Один пояс – один путь», «очень неприятной и лишенной всякой логики». По словам Сийярто, эстонский премьер Каллас оказалась «шокирована» встречей и выразила по этому поводу свое возмущение, передает ТАСС.

    Глава МИД Венгрии в свою очередь напомнил, что муж Каи Каллас владел компанией, которая поставляла сырье на российский завод на сумму 30 млн евро, несмотря на боевые действия на Украине. «Лицемерие в кубе», – заявил глава венгерского МИД.

    Накануне президент России Владимир Путин заявил, что нападают на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана те, кто ему завидует.

    Коментарии (14)
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