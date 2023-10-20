Песков заявил о непричастности России к подрыву газопровода Balticconnector

Tекст: Валентина Григоренко

Песков, комментируя предложение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса закрыть Балтику для РФ, подчеркнул, что им придется подумать, что делать с этим морем после того, как вскроется правда о тех, кто стоит и стоял за терактом в отношении «Северных потоков», передает ТАСС.

Он добавил, что «Россия не имела и никогда не будет иметь никакого отношения к каким-либо действиям такого рода». «А вот как Латвия поведет себя в отношении случая с «Северными потоками», нам очень интересно», – отметил он.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что НАТО следует закрыть проход для судов из РФ по Балтийскому морю в случае, если причастность России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией будет доказана.

В ночь на 8 октября подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с необычным падением давления в трубе. Власти Эстонии допустили повреждение газопровода в Финском заливе якорем судна. В ЧП на газопроводе заподозрили китайский контейнеровоз.