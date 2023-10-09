Как защитить изгоняемых из Латвии русских стариков

Tекст: Никита Демьянов

Корни творящейся сейчас в Латвии трагедии – в событиях начала 1990-х. Многим коренным русским жителям тогда было отказано в латвийском гражданстве. Для них был создан невиданный доселе статус «неграждан». Некоторые из этих неграждан впоследствии взяли гражданство России, но остались жить в Латвии. Изначально латвийские власти против этого не возражали, выдав новоявленным россиянам постоянные виды на жительство.



Но в прошлом году латвийский парламент утвердил закон о лишении проживающих в Латвии россиян видов на жительство. Этих людей поставили перед условием: если они хотят возобновить свои ВНЖ, то обязаны сдать экзамен по латышскому языку. Не сдавших по тем или иным причинам – в основном из-за сложности экзамена для стариков – оказалось несколько тысяч. И вот в начале октября латвийское Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) разослало 3255 проживающим в Латвии гражданам РФ письма о том, что им, «возможно, придется покинуть страну». В том числе их станут выселять принудительно.

«Кто понесет ответственность за мою смерть?»

Известно о большом количестве случаев, когда предписания покинуть страну получили и те граждане РФ, которые вроде бы выполнили требования закона об условиях возобновления ВНЖ Латвии. У них отключили выдаваемую государством электронную идентификационную карту, что лишило права на госмедицину и другие социальные блага.

Один из пострадавших, 73-летний Александр рассказал: «Эти полтора года добили меня полностью. Уже месяца три-четыре не сплю по ночам, стал много курить, появился странный кашель. Врач выписала мне снотворное, лекарство от нервов и отправила на анализы... И тут приходит сообщение, что меня лишают ВНЖ. А значит, и медицины».

Александр родился и всю жизнь прожил в Риге. Латвийского гражданства в 1991 году не получил, поскольку отсутствовал факт проживания его предков в Латвии до 1940 года, чего требовал закон. Гражданство России Александр принял в 2008 году, когда в экономический кризис потерял работу. «Товарищ мой по работе сказал: а почему бы тебе не получить российское гражданство – будет нормальная пенсия. А у меня был северный стаж, который в Латвии не считали. Из 46 трудовых лет тут признали только 22 латвийских года стажа. Я и взял», – поведал Александр. Он добавляет, что в Латвии у него могилы родителей.





По его словам, узнав об аннулировании его латвийского ВНЖ, он тут же записался на языковой экзамен, который не сдал из-за трудной письменной части. Затем ему пришло предписание об отъезде. «Выяснилось, что вместе с ВНЖ меня лишили и медицины. А я всего два анализа сделать успел… У меня навязчивые мысли стали появляться – думаю, брошусь я в окно или пойду утоплюсь. Кто понесет ответственность за мою преждевременную встречу с усопшими родителями? Вопрос риторический».

Латвийская общественная активистка Ольга Петкевич организовала сбор гуманитарной помощи для стариков, которым государство отключило идентификационную карту. «Жизнь без ВНЖ – это жизнь нелегала, но у себя дома. Этих людей лишили всех прав: на получение любой пенсии, любого пособия, на получение оплаченной государством медицинской помощи. Семейные врачи даже не могут выписать им лекарства. Их даже декларации места жительства лишили! И они теперь не умрут с голода, только если им помогут родственники или добровольцы», – отмечает Петкевич. Она рассказывает в соцсетях о конкретных людях, которых государство превратило в «нелегалов» в собственных домах.

Вот один из примеров. «Татьяне Матвеевой из Даугавпилса 68 лет. Ее вид на жительство отменили, потому что она вовремя не зарегистрировалась на повторный тест на госязык. Это значит, что физически она существует, но юридически – удалена из всех записей, «не активна».

Врач даже не может выписать ей нужные лекарства, оплату которых ей ранее компенсировало государство. Ей не будут выплачивать никакой пенсии, лишили пособий и социального статуса.

Человек, который только что перенес операцию, сидит дома и не знает, что делать дальше. Без помощи волонтеров, которые приносят ей еду, ей остается только повеситься, потому что ни один государственный или муниципальный орган больше помогать ей не станет. Я никогда не думала, что моя страна так поступит с более 3000 человек и сделает вид, что это нормально и законно», – сетует Петкевич.

«Мы не можем оставить их на произвол судьбы»



Иначе говоря, Россию ставят перед фактом – тысячи соотечественников могут быть выселены из тех мест, где прожили десятилетиями. Их могут скоро доставить на границу РФ. Замминистра иностранных дел России Александр Грушко пообещал, что государство примет этих людей, если Латвия и в самом деле их выселит. «Понятно, что Российская Федерация сделает все возможное для того, чтобы их обустроить, если дело дойдет действительно до возвращения наших соотечественников на родину. У нас существует, как вы знаете, программа по содействию добровольному переселению российских соотечественников, проживающих за рубежом», – пояснил Грушко.

Какие конкретные меры может принять Россия в том случае, если на ее границу в недалеком будущем начнут доставлять депортируемых пожилых людей? Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с газетой ВЗГЛЯД посоветовала обратить внимание на несколько существенных обстоятельств.

«Во-первых, большинство из выселяемых стариков родственников в России не имеют. Насколько мне известно, некоторые из кандидатов на депортацию из Латвии уже выехали – по той причине, что у них есть в России родня, готовая помочь. Но, к сожалению, таких меньшинство.

Основная же часть из тех трех тысяч человек, которых в ближайшие месяцы могут выкинуть из Латвии, прожила там всю жизнь и с нынешними реалиями РФ знакома слабо. К тому же эти люди в таком возрасте, когда уже трудно работать, учиться, усваивать новые навыки», – подчеркивает исследовательница.

Еремина считает, что те три тысячи граждан РФ, которых высылает Латвия, могут оказаться лишь первой ласточкой – не исключено, что за ними последуют и другие. «Латвийские власти в первую очередь взялись именно за постоянно проживающих на их территории россиян, потому что они в данной ситуации оказались самой уязвимой группой. Однако, по мнению правящих националистов, чистка государства от нелояльных русских должна продолжиться. Покончат с гражданами РФ – возьмутся за неграждан и натурализованных граждан. Это уже проговаривается открыто, не скрывается», – констатирует профессор.

Еремина ссылается на свежие заявления представителей латвийских властей. В коалиционной партии «Новое единство» сообщили, что разработали законодательные поправки, позволяющие лишать гражданства Латвии тех ее граждан, которые были уличены в «предательстве». Критерии этого «предательства» не определены – и можно не сомневаться, что данное понятие будут трактовать чрезвычайно широко. Премьер-министр Эвика Силиня подтверждает, что «государство должно иметь право лишать гражданства людей, которые получили его путем натурализации, но которых из-за их дальнейших действий можно считать предателями Латвии».

По мнению Ереминой, данная ситуация должна подтолкнуть к разработке дополнительной нормативной базы, направленной на ускоренное решение вопросов с зарубежными соотечественниками, которых депортируют в РФ, в том числе и за их пророссийскую позицию.

«Речь идет не только о Латвии. Например, недавно уже были случаи, когда Эстония депортировала в Россию своих неграждан – за то, что они занимались организацией «Бессмертного полка». То есть нужны механизмы для ускоренной натурализации этих людей в России, – говорит Еремина. – Понадобятся и социальные программы для помощи в трудоустройстве и заселении. Данные программы должны напрямую коснуться близлежащих регионов России – в частности, это сфера компетенции для руководства Ленинградской, Новгородской и Псковской областей. Все это можно прописать в виде конкретных пунктов».

«Как минимум для начала нужно выделить выселяемым из Латвии старикам социальное жилье. Кроме того, можно было бы назначить им пособие, чтобы хватало на продукты и лекарства. Если человек еще способен работать – надо помочь с трудоустройством. В первую очередь это вопрос гуманности и самоуважения – если Латвия выкидывает пожилых русских людей, то мы не можем оставить их на произвол судьбы», – заключает профессор.