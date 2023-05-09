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Россияне удивляют туроператоров своим выбором

Новый туристический сезон в России преподносит сюрпризы Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Россияне в этом году выбирают порой абсолютно неожиданные направления для отдыха. Например, резко вырос спрос на отдых в санаториях с лечением, чего никогда не было. А среди российских регионов зажглась новая звездочка там, где мало кто ожидал. Речь про ажиотажный спрос на Дагестан. А вот Крыму и Санкт-Петербургу похвастаться нечем. Что происходит с внутренним туризмом? И как он справится с тем, что россияне снова начали активно летать отдыхать за границу?  Подробности...
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Спецслужбы России перехитрили украинских охотников на «русский АВАКС»

ФСБ предотвратили диверсию на аэродроме базирования самолетов-разведчиков А-50 Maxim Maksimov/wikipedia.org
Украинские диверсанты предприняли попытку теракта против одного из важнейших самолетов ВКС России – и она была успешно пресечена. «Наши спецслужбы здорово отработали», – заявляют эксперты. Почему самолет А-50 играет столь серьезную роль в проводимой на Украине спецоперации и как ФСБ удалось вскрыть диверсию ВСУ? Подробности...
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День Победы приобрел для немцев новое значение

СВО повлияла на празднование Дня Победы в Германии Захари Шойрер/РИА Новости
Власти Германии пытаются избежать инцидентов в ходе празднования Дня Победы. В Берлине запретили использовать российские флаги возле советских мемориалов. Однако для значительной части граждан ФРГ День Победы имеет огромное значение. Поэтому, несмотря на риски провокаций, многие из них выйдут на торжества. Подробности...
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Арабский мир приносит победу русскому миру

Москва добилась важнейшей победы на Ближнем Востоке SANA/REUTERS
У России есть повод праздновать крупную внешнеполитическую победу. Один из важнейших союзников Москвы - Сирия - возвращается в Лигу арабских государств. Это означает не только провал стратегии Запада на Ближнем Востоке, не только крах лозунга «Асад должен уйти» - но и как минимум пять новых возможностей и достижений для нашей страны. Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нам пришлось маму-блокадницу вытаскивать из украинской блокады. Две блокады – немецкая и украинская – немного слишком для одной жизни простой русской женщины, вам не кажется? Подробности...

Мы напрасно думали, что победили фашизм

Дмитрий Орехов
Дмитрий Орехов, писатель
Объявив гитлеровский фашизм исключительным, самым страшным в мире явлением, оторвав фашизм от его корня, колониализма, мы утратили понимание происходящих в мире событий и перестали держать врага в фокусе. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Путин вернул Россию к исторической норме

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
24 февраля 2022 года обнажило, насколько заблуждались и критики Путина, и его сторонники, считая, что самое главное он уже сделал. Страна оказалась вовлечена в столь мощный водоворот исторических процессов, что любое подведение итогов теперь выглядит откровенно неуместным. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Пора порвать с Польшей

Карл III доразвалит Британскую империю

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У Зеленского придумали идеологию для России

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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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На 60-м году жизни скончался модельер Валентин Юдашкин

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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
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    День Победы приобрел для немцев новое значение

    Вклад России в победу над нацизмом начал приобретать все больший вес среди простых немцев
    СВО повлияла на празднование Дня Победы в Германии
    		  
    9 мая 2023, 09:40
    Фото: Захари Шойрер/РИА Новости
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Власти Германии пытаются избежать инцидентов в ходе празднования Дня Победы. В Берлине запретили использовать российские флаги возле советских мемориалов. Однако для значительной части граждан ФРГ День Победы имеет огромное значение. Поэтому, несмотря на риски провокаций, многие из них выйдут на торжества.

    В Германии все же запретили демонстрацию российских и советских флагов у мемориалов 9 Мая. Высший административный суд Берлина принял соответствующее решение накануне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на германскую полицию.

    Напомним, в конце минувшей недели Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинских флагов в Берлине на мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных Дню Победы. Но запрет на использование российских и советских флагов остается в силе. Об этом в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал адвокат ФРГ Патрик Хайнеманн.

    Изначально было объявлено о том, что в ходе празднования победы над нацизмом будет запрещено использовать в Берлине российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Также у этих мемориалов запрещается петь маршевые и военные песни, выкрикивать призывы с «одобрением или прославлением» военной спецоперации России на Украине.

    В полиции города пояснили, что такие меры приняты для обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской армии». «Эта война (СВО – прим. газеты ВЗГЛЯД) не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», – сообщили в правоохранительных органах.

    В Европе День Победы отмечается 8 мая, в день официальной капитуляции вооруженных сил Германии перед СССР и союзниками. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством, поэтому капитуляция была согласована сменившим его адмиралом Карлом Деницем. В связи с тем, что капитуляция была подписана в Реймсе в 22.30 и вступила в силу в 23.01, в России День Победы отмечается 9 мая из-за разницы в часовых поясах.

    При этом представители русской диаспоры в Германии участвуют в акциях 9 мая. В последние годы в Берлине традиционно проходит мемориальное шествие «Бессмертный полк». В прошлом году мероприятие закончилось спокойно за исключением пары инцидентов. После возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя «Спасибо деду за Победу», «Фашизм не пройдет», «За Победу», в толпе было несколько перепалок между украинскими и русскими берлинцами.

    «На возложение цветов у памятников советским солдатам около Бранденбургских ворот и в Трептов-Парке 9 мая сойдется большое количество русских и выходцев из России, живущих в Германии. Люди придут почтить память своих предков. С цветами к памятникам придут и те немцы, которым важны идеалы дружбы и примирения с Россией», – говорит германский политолог Александр Рар.

    По его словам, в этом году в Германии наблюдается меньше ярой русофобии, чем в прошлом. Рар уверен, что участники акций вряд ли пойдут на нарушение предписаний полиции. «Немецкие власти, как и каждый год, проигнорируют событие… Пышных праздников Победы, гуляний и застолья, как в предыдущие годы, 9 мая не ожидаются. Но в семьях в спокойной обстановке будут чтить светлую память погибших и героев Великой Отечественной войны», – считает Рар.

    По мнению собеседника, к памятникам советским воинам будут возложены венки и цветы, завернутые не только во флаги России, но и Украины. «Украинцы, которые не относятся к бандеровцам, тоже придут почтить память своих предков, правда на день раньше, 8 мая», – добавил эксперт.

    Однако русскоязычная диаспора сейчас расколота ввиду военных действий на Украине, подчеркивает Рар. «Разрыв идет через семьи, приводит с ссорам и разводам. В православных храмах тоже очень болезненная атмосфера. Допускаю, что украинская диаспора наверняка организует протесты 9 мая перед российским посольством, но полиция обеспечит порядок», – прогнозирует Рар.

    «9 мая считается в Германии, в том числе – и среди российских немцев, днем освобождения мира от нацизма, фашизма, а также днем траура по погибшим. И это – несмотря на пропаганду в нашем медиапространстве,

    с помощью которой из общества пытаются вытравить память о Победе и умалить роль СССР. Рад, что большинство немцев не реагирует на эту пропаганду», – рассказал бывший депутат бундестага от «Альтернативы для Германии», политик Вальдемар Гердт.

    «В этом году запретов больше, чем раньше. Но, насколько я знаю, Знамя Победы под запрет не попало. Ожидаю, что многие участники акций с ним пойдут на шествия. В целом, в Германии очень много инициативных групп и организаций, которые поддерживают празднование 9 мая. Разрешение на проведение акций, скорее всего, никто не получит – но нашим людям оно и не нужно», – отметил собеседник.

    «Те, кто пойдет, конечно, будут сильно рисковать – с ними могут, например, расторгнуть договор об аренде жилья, уволить с работы. В принципе, у нас такое возможно даже за прилюдное выражение симпатии к России. Кроме того, против них могут организовать провокации члены украинской диаспоры», – пояснил спикер.

    «К тому же, у украинской диаспоры в Германии неслабая административная поддержка. Они в тренде. Их сообщества, кружки и блоги в Сети накачиваются деньгами. Поэтому на антироссийской волне они могут позволить себе смелые действия против шествий на День Победы. Но полиция сможет пресекать в зародыше такие инциденты», – добавил Гердт.

    «Основная же часть тех немцев и русскоязычных жителей Германии, кто всегда отмечает День Победы, будут собираться на участках перед своими домами, устраивать небольшие пикники, поминать павших, поднимать тосты за Победу и за то, чтобы такая война больше никогда не повторилась. Для них это особый день», – резюмировал собеседник.
     
     
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