День Победы приобрел для немцев новое значение

Вклад России в победу над нацизмом начал приобретать все больший вес среди простых немцев

Власти Германии пытаются избежать инцидентов в ходе празднования Дня Победы. В Берлине запретили использовать российские флаги возле советских мемориалов. Однако для значительной части граждан ФРГ День Победы имеет огромное значение. Поэтому, несмотря на риски провокаций, многие из них выйдут на торжества.

В Германии все же запретили демонстрацию российских и советских флагов у мемориалов 9 Мая. Высший административный суд Берлина принял соответствующее решение накануне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на германскую полицию.

Напомним, в конце минувшей недели Административный суд Берлина отменил запрет на использование украинских флагов в Берлине на мероприятиях 8 и 9 мая, посвященных Дню Победы. Но запрет на использование российских и советских флагов остается в силе. Об этом в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал адвокат ФРГ Патрик Хайнеманн.

Изначально было объявлено о том, что в ходе празднования победы над нацизмом будет запрещено использовать в Берлине российские и украинские флаги у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде. Также у этих мемориалов запрещается петь маршевые и военные песни, выкрикивать призывы с «одобрением или прославлением» военной спецоперации России на Украине.

В полиции города пояснили, что такие меры приняты для обеспечения «достойной памяти павших воинов Советской армии». «Эта война (СВО – прим. газеты ВЗГЛЯД) не должна ломать стереотипы в Берлине, особенно в связи с символической датой, не должна выходить за рамки демократического дискурса и перерастать в конфликт или противостояние», – сообщили в правоохранительных органах.

В Европе День Победы отмечается 8 мая, в день официальной капитуляции вооруженных сил Германии перед СССР и союзниками. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил жизнь самоубийством, поэтому капитуляция была согласована сменившим его адмиралом Карлом Деницем. В связи с тем, что капитуляция была подписана в Реймсе в 22.30 и вступила в силу в 23.01, в России День Победы отмечается 9 мая из-за разницы в часовых поясах.

При этом представители русской диаспоры в Германии участвуют в акциях 9 мая. В последние годы в Берлине традиционно проходит мемориальное шествие «Бессмертный полк». В прошлом году мероприятие закончилось спокойно за исключением пары инцидентов. После возложения цветов к Мемориалу павшим советским воинам, скандируя «Спасибо деду за Победу», «Фашизм не пройдет», «За Победу», в толпе было несколько перепалок между украинскими и русскими берлинцами.

«На возложение цветов у памятников советским солдатам около Бранденбургских ворот и в Трептов-Парке 9 мая сойдется большое количество русских и выходцев из России, живущих в Германии. Люди придут почтить память своих предков. С цветами к памятникам придут и те немцы, которым важны идеалы дружбы и примирения с Россией», – говорит германский политолог Александр Рар.

По его словам, в этом году в Германии наблюдается меньше ярой русофобии, чем в прошлом. Рар уверен, что участники акций вряд ли пойдут на нарушение предписаний полиции. «Немецкие власти, как и каждый год, проигнорируют событие… Пышных праздников Победы, гуляний и застолья, как в предыдущие годы, 9 мая не ожидаются. Но в семьях в спокойной обстановке будут чтить светлую память погибших и героев Великой Отечественной войны», – считает Рар.

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По мнению собеседника, к памятникам советским воинам будут возложены венки и цветы, завернутые не только во флаги России, но и Украины. «Украинцы, которые не относятся к бандеровцам, тоже придут почтить память своих предков, правда на день раньше, 8 мая», – добавил эксперт.

Однако русскоязычная диаспора сейчас расколота ввиду военных действий на Украине, подчеркивает Рар. «Разрыв идет через семьи, приводит с ссорам и разводам. В православных храмах тоже очень болезненная атмосфера. Допускаю, что украинская диаспора наверняка организует протесты 9 мая перед российским посольством, но полиция обеспечит порядок», – прогнозирует Рар.

«9 мая считается в Германии, в том числе – и среди российских немцев, днем освобождения мира от нацизма, фашизма, а также днем траура по погибшим. И это – несмотря на пропаганду в нашем медиапространстве,

с помощью которой из общества пытаются вытравить память о Победе и умалить роль СССР. Рад, что большинство немцев не реагирует на эту пропаганду», – рассказал бывший депутат бундестага от «Альтернативы для Германии», политик Вальдемар Гердт.

«В этом году запретов больше, чем раньше. Но, насколько я знаю, Знамя Победы под запрет не попало. Ожидаю, что многие участники акций с ним пойдут на шествия. В целом, в Германии очень много инициативных групп и организаций, которые поддерживают празднование 9 мая. Разрешение на проведение акций, скорее всего, никто не получит – но нашим людям оно и не нужно», – отметил собеседник.

«Те, кто пойдет, конечно, будут сильно рисковать – с ними могут, например, расторгнуть договор об аренде жилья, уволить с работы. В принципе, у нас такое возможно даже за прилюдное выражение симпатии к России. Кроме того, против них могут организовать провокации члены украинской диаспоры», – пояснил спикер.

«К тому же, у украинской диаспоры в Германии неслабая административная поддержка. Они в тренде. Их сообщества, кружки и блоги в Сети накачиваются деньгами. Поэтому на антироссийской волне они могут позволить себе смелые действия против шествий на День Победы. Но полиция сможет пресекать в зародыше такие инциденты», – добавил Гердт.

«Основная же часть тех немцев и русскоязычных жителей Германии, кто всегда отмечает День Победы, будут собираться на участках перед своими домами, устраивать небольшие пикники, поминать павших, поднимать тосты за Победу и за то, чтобы такая война больше никогда не повторилась. Для них это особый день», – резюмировал собеседник.