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22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 19:58  |  vz.ru
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press
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Германия захотела разогреть конфликт с Россией

Для Берлина и Москвы высылка дипломатов становится привычной практикой FELIPE TRUEBA/EPA/ТАСС
Власти ФРГ высылают более 20 российских дипломатов. В Москве пообещали зеркальный ответ и, по некоторым данным, высылают свыше 30 немецких дипломатов. МИД упрекнул Берлин в том, что вопреки обещанию не афишировать этот сюжет, немцы «сами же и слили информацию журналистам». В экспертной среде уверены: происходящее обостряет и так непростую ситуацию в Европе. Что происходит с российско-немецкими отношениями и есть ли шанс на их восстановление? Подробности...
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Как Сталин спасал элитный спецназ НКВД

Картина «Подвиг 22 героев-лыжников» запечатлела трагедию спецназа НКВД П. Соколов-Скаля, А. Плотнов "Подвиг 22 героев-лыжников"
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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    Очередная массовая высылка российских дипломатов из Германии обостряет ситуацию по всей Европе
    Для Берлина и Москвы высылка дипломатов становится привычной практикой
    		  
    22 апреля 2023, 19:40
    Фото: FELIPE TRUEBA/EPA/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Власти ФРГ высылают более 20 российских дипломатов. В Москве пообещали зеркальный ответ и, по некоторым данным, высылают свыше 30 немецких дипломатов. МИД упрекнул Берлин в том, что вопреки обещанию не афишировать этот сюжет, немцы «сами же и слили информацию журналистам». В экспертной среде уверены: происходящее обостряет и так непростую ситуацию в Европе. Что происходит с российско-немецкими отношениями и есть ли шанс на их восстановление?

    В субботу Россия пообещала зеркально ответить на решение Берлина массово выслать более 20 российских дипломатов. Речь идет о высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств. По информации немецкого издания Bild, Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов. Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр уже осведомлен о готовящемся ответе.

    Из сообщения на сайте российского дипведомства следует, что Берлин выбрал курс на разрушение двусторонних связей. «Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.

    Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пояснила в разговоре со «Звездой», что изначально власти Германии заранее уведомили Россию о предстоящей высылке дипломатов, но «попросили не говорить об этом никому». «Затем, примерно три недели назад, в немецких СМИ появились новости об этом», – отметила Захарова, добавив, что немецкие власти «сами же и слили информацию журналистам», но при этом официально власти Германии после этого начали все отрицать, мол, никого высылать не будут.

    По информации обозревателя «Российской газеты», германиста Тимофея Борисова, за российскими дипломатами уже вылетел правительственный борт Ил-96-300. Информация об этом была получена благодаря ресурсу Flightradar, который отслеживает авиарейсы. «Мои подписчики в Telegram мгновенно отреагировали и прислали скриншоты с Flightradar с вопросом, для чего в Германию летит правительственный борт Ил-96-300. Вот поэтому и летит… Сейчас шила в мешке не утаишь. Пока процесс не дошел до стадии кипения, немецкие власти считали возможным не афишировать этот факт», – считает Борисов.

    Агентство dpa также сообщило, что российский самолет, у которого было специальное дипломатическое разрешение, в субботу вылетел из Москвы и приземлился в Берлине. Источник в министерстве иностранных дел Германии сообщил, что перелет связан с обсуждением Москвой и Берлином комплектования своих зарубежных представительств.

    За последнее время это вторая массовая высылка российских дипломатов. На прошлой неделе Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства за якобы деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом. Германия и Россия неоднократно высылали дипломатов. В апреле прошлого года Берлин объявил персонами нон грата 40 россиян. Москва в ответ выслала столько же немецких дипломатов. К массовой высылке российских дипломатов также прибегала Чехия (70 человек) и Нидерланды (17 человек).

    По словам Борисова, ухудшение российско-германских отношений закономерно, потому что Берлин взял на себя роль не только экономического лидера ЕС, но и передовика по поставкам вооружений Украине. «Дальше будет только хуже, военная помощь Украине продолжит расширяться. Поэтому я не исключаю приостановки дипломатических связей с Германией или полного разрыва отношений. Если немецкий народ не сметет нынешнюю правящую коалицию во главе в Олафом Шольцем и «зелеными», то может дойти до поставок Украине западных истребителей и различных средств ПВО, которые будут оплачены из немецкого бюджета», – не исключил Борисов.

    С ним согласен бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Вальдемар Гердт, который считает выходом из кризиса досрочные и честные выборы*, чтобы «к власти могли прийти патриоты и начать защищать интересы Германии». «В интересах нашей страны никогда не было войны с Россией. Основная масса населения все-таки понимает, что все благосостояние и безопасность Германии были достигнуты только благодаря дешевым энергоносителям из России и трудолюбию собственного народа. Нам надо возвращаться на платформу реальной политики, а не мультиглобального маразма, в котором мы сейчас живем», – уверен Герд.

    Политик назвал высылку российских дипломатов «частью плана англосаксов по разжиганию Третьей мировой войны на европейском континенте с целью зачистки своих интересов и восстановления собственной финансовой системы». «Все это уже не раз был сделано, вспомните Первую и Вторую мировую войну. Режиссеры одни и те же. На сегодня они не поменяли ни тактику, ни стратегию, занимаются тем же самым по старым лекалам», – считает Герд.

    Собеседник подчеркнул, что в результате высылки дипломатов политические отношения между странами сильно пострадают.

    «Такие действия всегда были предварительной подготовкой к началу горячего конфликта. Для восстановления двусторонних отношений нужно, чтобы немецкий народ осознал, в какую бойню его втягивают, поднялся и с помощью демократических методов добился ухода в отставку марионеточного и продажного правительства».

    – уверен Герд.

    Борисов добавляет, что решение о высылке – это следование в фарватере американской политики и логики. «Могло быть прямое указание из Вашингтона. Уже не нужно искать отговорки, реальность изменилась. Сейчас в трехсторонней правящей коалиции в Германии всем заправляют «зеленые» несмотря на то, что, согласно конституции, внешнюю политику определяет канцлер, то есть Олаф Шольц, который принадлежит к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Но, судя по подписанному коалиционному соглашению, он должен учитывать мнение «зеленых», – пояснил эксперт.

    Похожей точки зрения придерживаются в Госдуме. Как заявил ТАСС глава парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, массовая высылка российских дипломатов осложнит двусторонние отношения Москвы и Берлина. По его словам, злоупотребление рычагом «выдворения» дипломатов приводит лишь к последовательной деградации взаимоотношений, «точнее того, что от них еще осталось». «Германия все больше идет в кильватере США и копирует не самые конструктивные приемы в двустороннем диалоге», – заметил Слуцкий.

    Борисов не исключает, что очередное ухудшение российско-германских отношений стало следствием внутриполитической ситуации в ФРГ. Позиции Шольца неустойчивы в связи с делом Cum Ex, в рамках которого расследуется возможная связь сопартийцев канцлера с группой мошенников. За счет схемы по возврату налога на прирост капитала государство лишилось миллиардов евро. Махинации происходили в тот момент, когда будущий канцлер был мэром Гамбурга.

    «Если Шольц начнет гладить против шерсти, то процессу по делу Cum Ex снова дадут ход. Канцлер уже давал показания в парламенте и заявил, что ничего не помнит, но Дамоклов меч висит над его головой», – подчеркивает собеседник.

    Он также убежден, что обнародование информации о высылке российских дипломатов никак не связано с сообщениями о якобы причастности России к попыткам вмешательства в политику Германии. Ранее на этой неделе американская газета Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки сообщила о якобы планах Москвы укрепить антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

    Согласно «документам», Россия якобы пыталась создать новую коалицию с участием депутата бундестага Сарой Вагенкнехт, крайне левыми и «Альтернативой для Германии», которая должна стать партией «немецкого единства». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл сведения в публикации фальшивкой.

    «Здесь нет никакой связи. Могу заверить, что мы не ставим на АдГ. В ее программе написано, что НАТО является единственной организацией, с которой надо поддерживать отношения. У АдГ очень много «крыльев» – от пророссийски настроенных депутатов до откровенно «коричневых» вроде Бьорна Хеке. А Вагенкнехт принадлежит Левой партии, чьи взгляды диаметрально противоположны АдГ», – пояснил Борисов.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

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