Желание навредить России вызвало «атомный раскол» в Евросоюзе

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15 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Что означает выигрыш «Нафтогаза» в Гааге против России

«Нафтогаз» требует заплатить за Крым 5 млрд долларов Jaap Arriens/ZUMA/Global Look Press
Арбитражный трибунал в Гааге обязал Россию выплатить украинскому «Нафтогазу» 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму. Москва взяла паузу, чтобы проанализировать это решение суда. Казалось бы, что тут думать: Россия никогда не платит по таким искам. Однако есть один момент, ради которого Москва готова была бы откупиться за крымские активы. Подробности...
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Норвегия осложнит работу России в Арктике

Осло хочет сохранить прагматические отношения с Москвой, но прежними они точно не будут Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
МИД Норвегии объявил о высылке 15 российских дипломатов, назвав их «сотрудниками разведки». В Москве пообещали дать «соответствующий ответ». Считается, что на фоне других стран Северной Европы отношение Норвегии к России было условно прагматичным. Что могло повлиять на позицию Осло и к каким последствиям подобные высылки могут привести?  Подробности...
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ВДВ и ЧВК перешли к новой тактике в Артемовске

Слаженная работа ЧВК «Вагнер» и Минобороны дает заметный результат Константин Михальчевский/РИА Новости
Российские штурмовые отряды овладели несколькими городскими кварталами в Артемовске. Это произошло после того, как российские десантники взяли на себя фланги, благодаря чему «вагнеровцы» сконцентрировали свои усилия на боях в городе. Новая тактика ЧВК и Минобороны, отмечают эксперты, ускоряет взятие Артемовска. В чем заключаются особенности этой тактики и о каких сроках полного освобождения города может идти речь?  Подробности...
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МВФ ударил по тылам ВСУ

Кристалина Георгиева озабочена расходами МВФ на Украину Zuma/ТАСС
На Украине разгорается финансовый скандал, связанный с выплатами военнослужащим. С 1 февраля Киев отменил надбавку для находящихся в тылу военных. Однако Рада проголосовала за возвращение выплаты. Сейчас офис Зеленского, ссылаясь на контролирующий расходы Киева МВФ, пытается это решение заблокировать. Сам МВФ обещает разобраться с влиянием надбавки на бюджет Украины. Вернутся ли украинским тыловикам их деньги? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Украинскую Церковь уничтожают, потому что в ней слишком много Бога

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Чем дальше, чем больше складывается впечатление, что противостояние властей и УПЦ носит не политический, а духовный характер. Церковь подвергается гонениям не за свою предполагаемую «московскость», а за свое христианство. Подробности...
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Сатанисты на Украине мрут от страха

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Складывается ощущение, что кроме «Гераней» и «Калибров» Украину требуется обработать «боеприпасом» иного рода – окропить ее снарядами, начиненными святой водой. Подробности...
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Телефонные мошенники ЦИПСО пытаются эволюционировать

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
От массового жульничества – тут заход к клиенту кончается либо вопросом «Чей Крым?», либо сразу выражениями, неудобными для печати – ЦИПСОшные «пранкеры» переходят к жульничеству индивидуализированному. Учитывающему род занятий и социальное положение клиента. Подробности...
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Байден трижды опозорился в Ирландии

США назначили виновного за слив секретов

Из-за чего перенесли «контрнаступление ВСУ»

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Северная Ирландия встречает Байдена беспорядками

Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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Денис Пушилин посетил Артемовск

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил город Артемовск, где последние несколько месяцев идут основные бои между российскими войсками и ВСУ
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В результате взрыва в Петербурге убит военкор Владлен Татарский

В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Отказавшись от АЭС, Германия усилила призывы к введению санкций в отношении российской атомной отрасли
    		  
    15 апреля 2023, 18:41
    Фото: Донат Сорокин/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    Германия окончательно отказалась от ядерной энергетики - и немедленно сразу после закрытия собственных АЭС высказалась за санкции против российской атомной отрасли. В Европе работает несколько атомных реакторов российских проектов, и «атомные» санкции угрожают целому ряду стран проблемами с электроэнергией. Для России же последствия этих возможных ограничений будут совсем иными.

    Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкое правительство выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС. Одновременно он предлагает установить переходный период для отказа от российского мирного атома. Заявление прозвучало на фоне закрытия в Германии трех последних работающих АЭС – «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», которые в субботу отключили от электросети.

    По его словам, Россия «не может больше считаться надежным партнером» в такой «весьма чувствительной области» как ядерные технологии. Более того, Москва якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления. Вице-канцлер ФРГ убежден, что Евросоюз должен стать еще более независимым от России. ЕС продвинулся в этом во многих сферах, в том числе в энергетике, но до сих пор остаются вопросы касательно атомного сектора, полагает Хабек.

    В феврале Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете. К санкциям против российской госкорпорации «Росатом» призывал президент Украины Владимир Зеленский.

    Но в ЕС нет единого мнения по этому вопросу. Венгрия всякий раз заявляет о том, что против таких санкций, потому что для страны важно функционирование АЭС «Пакш» в 100 километрах от Будапешта. Данная станция построена и поддерживается «Росатомом». Сейчас на этой станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране.

    Чтобы преодолеть потенциальное вето Будапешта, Брюссель рассматривал варианты включения в список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в конце концов решил этого не делать. Во Франции тоже выступали против подобных санкций, потому что, как заявляли в министерстве экономики страны,

    «многие атомные электростанции используют российское ядерное топливо».

    На этой неделе США ввели санкции против нескольких структур «Росатома», отвечающих за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий. Под санкциями также оказалась структура госкорпорации «Русатом Оверсиз», продвигающая на международном рынке линейку неэнергетических решений «Росатома», в том числе в сфере водородной энергетики.

    «Росатом» является одним из ведущих мировых поставщиков обогащенного урана и ядерных реакторов. Госкорпорация ведет более 30 строительных проектов в таких странах, как Индия, Китай и Турция. Сейчас компания управляет Запорожской АЭС, которая до 2022 года находилась на территории Украины и считается самой крупной в Европе. В 2021 году США 14% урана для своих ядерных реакторов закупили в России, не считая услуг по обогащению, что составляет 28% от потребности США. Европейские энергокомпании приобрели в том же году почти пятую часть своего ядерного топлива у «Росатома».

    «За санкции в отношении Росатома выступают те страны Евросоюза, у которых нет атомной энергетики. Сегодня Германия попрощалась со своими АЭС, то есть у немцев нет никаких перспектив на будущее сотрудничество с «Росатомом» и естественно, что они выступают за включение этих санкций в новый пакет», – считает директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор atominfo.ru Александр Уваров.

    Эксперт напомнил, что с таким же призывами выступали страны Прибалтики и Польша, у «которых нет АЭС и никакого желания сотрудничать с нами». Единственная АЭС на территории Литвы (Игналинская) была остановлена в 2009 году. Однако на территории Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии и Финляндии установлены реакторы российского производства, они не могут работать на топливе другого происхождения. Например, на том, которое поставляет в Европу американская компания Westinghouse.

    «Но страны, которые играют значительную роль в атомной отрасли, в первую очередь Франция, настроены совершенно по-другому. Несмотря на все политические перипетии, они стараются сохранять сотрудничество с российским атомным комплексом», – подчеркнул собеседник.

    Вопрос введения санкций против российского атомного сектора будет зависеть о того, возобладает ли здравый смысл или политическая целесообразность. «Если страны, на территории которых нет действующих АЭС, продавят это решение, то санкции введут, но в первую очередь пострадают сами европейские государства. Они сотрудничают с нами не потому, что мы хорошие или нет, а потому что для них это элементарная выгода с точки зрения экономики. Поэтому для стран Восточной Европы это обернется крупными финансовыми потерями», – предупреждает Уваров.

    Еще год назад американские СМИ писали о поддержке Берлином введения санкций на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России. К этим ограничениям активно призывали представители Польши и стран Прибалтики. При этом высказывались опасения, что санкции могут серьезно повлиять на атомную промышленность Евросоюза, так как Россия является вторым по величине поставщиком урана для стран блока.

    Замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин тоже подчеркивает, что немецкая атомная промышленность не завязана на «Росатом», а вот для Венгрии и других стран, исторически ориентированных на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, такие санкции «будут очень серьезным ударом».

    «Можно предвидеть ожесточенные споры вокруг данного предложения. Возможны какие-то исключения из санкционного пакета, как это было сделано с поставками российской нефти Хорватии, Венгрии и другим странам», – предположил Камкин.

    По его словам, предел санкционного давления на Россию практически исчерпан и основные усилия Евросоюз и США будут сосредотачивать на контроле за соблюдением санкционных ограничений. «Недавние действия Швейцарии по блокировке счетов российских налоговых резидентов – как раз одно из проявлений такого вторичного санкционного давления», – подчеркнул собеседник. 

    Но если даже санкции ведут, то для «Росатома» они не должны стать значительными, потому что российская госкорпорация традиционно работает со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. «Данными санкциями будут затронуты страны, которые входят в число недружественных, и их не так много», – подытожил эксперт.

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