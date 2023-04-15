Желание навредить России вызвало «атомный раскол» в Евросоюзе

Эксперты описали внутриевропейский конфликт из-за российской атомной отрасли

Германия окончательно отказалась от ядерной энергетики - и немедленно сразу после закрытия собственных АЭС высказалась за санкции против российской атомной отрасли. В Европе работает несколько атомных реакторов российских проектов, и «атомные» санкции угрожают целому ряду стран проблемами с электроэнергией. Для России же последствия этих возможных ограничений будут совсем иными.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что немецкое правительство выступает за включение российского атомного сектора в 11-й пакет антироссийских санкций ЕС. Одновременно он предлагает установить переходный период для отказа от российского мирного атома. Заявление прозвучало на фоне закрытия в Германии трех последних работающих АЭС – «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд», которые в субботу отключили от электросети.

По его словам, Россия «не может больше считаться надежным партнером» в такой «весьма чувствительной области» как ядерные технологии. Более того, Москва якобы использует зависимость от своих энергоресурсов для оказания давления. Вице-канцлер ФРГ убежден, что Евросоюз должен стать еще более независимым от России. ЕС продвинулся в этом во многих сферах, в том числе в энергетике, но до сих пор остаются вопросы касательно атомного сектора, полагает Хабек.

В феврале Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете. К санкциям против российской госкорпорации «Росатом» призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Но в ЕС нет единого мнения по этому вопросу. Венгрия всякий раз заявляет о том, что против таких санкций, потому что для страны важно функционирование АЭС «Пакш» в 100 километрах от Будапешта. Данная станция построена и поддерживается «Росатомом». Сейчас на этой станции вырабатывается почти половина всей электроэнергии в стране.

Чтобы преодолеть потенциальное вето Будапешта, Брюссель рассматривал варианты включения в список отдельных сотрудников «Росатома» и других компаний, но в конце концов решил этого не делать. Во Франции тоже выступали против подобных санкций, потому что, как заявляли в министерстве экономики страны,

«многие атомные электростанции используют российское ядерное топливо».

На этой неделе США ввели санкции против нескольких структур «Росатома», отвечающих за строительство за рубежом центров ядерной науки и технологий. Под санкциями также оказалась структура госкорпорации «Русатом Оверсиз», продвигающая на международном рынке линейку неэнергетических решений «Росатома», в том числе в сфере водородной энергетики.

«Росатом» является одним из ведущих мировых поставщиков обогащенного урана и ядерных реакторов. Госкорпорация ведет более 30 строительных проектов в таких странах, как Индия, Китай и Турция. Сейчас компания управляет Запорожской АЭС, которая до 2022 года находилась на территории Украины и считается самой крупной в Европе. В 2021 году США 14% урана для своих ядерных реакторов закупили в России, не считая услуг по обогащению, что составляет 28% от потребности США. Европейские энергокомпании приобрели в том же году почти пятую часть своего ядерного топлива у «Росатома».

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«За санкции в отношении Росатома выступают те страны Евросоюза, у которых нет атомной энергетики. Сегодня Германия попрощалась со своими АЭС, то есть у немцев нет никаких перспектив на будущее сотрудничество с «Росатомом» и естественно, что они выступают за включение этих санкций в новый пакет», – считает директор АНО «Атоминфо-центр», главный редактор atominfo.ru Александр Уваров.

Эксперт напомнил, что с таким же призывами выступали страны Прибалтики и Польша, у «которых нет АЭС и никакого желания сотрудничать с нами». Единственная АЭС на территории Литвы (Игналинская) была остановлена в 2009 году. Однако на территории Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, Чехии и Финляндии установлены реакторы российского производства, они не могут работать на топливе другого происхождения. Например, на том, которое поставляет в Европу американская компания Westinghouse.

«Но страны, которые играют значительную роль в атомной отрасли, в первую очередь Франция, настроены совершенно по-другому. Несмотря на все политические перипетии, они стараются сохранять сотрудничество с российским атомным комплексом», – подчеркнул собеседник.

Вопрос введения санкций против российского атомного сектора будет зависеть о того, возобладает ли здравый смысл или политическая целесообразность. «Если страны, на территории которых нет действующих АЭС, продавят это решение, то санкции введут, но в первую очередь пострадают сами европейские государства. Они сотрудничают с нами не потому, что мы хорошие или нет, а потому что для них это элементарная выгода с точки зрения экономики. Поэтому для стран Восточной Европы это обернется крупными финансовыми потерями», – предупреждает Уваров.

Еще год назад американские СМИ писали о поддержке Берлином введения санкций на импорт урана и комплектующих для гражданской атомной промышленности из России. К этим ограничениям активно призывали представители Польши и стран Прибалтики. При этом высказывались опасения, что санкции могут серьезно повлиять на атомную промышленность Евросоюза, так как Россия является вторым по величине поставщиком урана для стран блока.

Замдиректора Центра Германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин тоже подчеркивает, что немецкая атомная промышленность не завязана на «Росатом», а вот для Венгрии и других стран, исторически ориентированных на сотрудничество с Россией в сфере атомной энергетики, такие санкции «будут очень серьезным ударом».

«Можно предвидеть ожесточенные споры вокруг данного предложения. Возможны какие-то исключения из санкционного пакета, как это было сделано с поставками российской нефти Хорватии, Венгрии и другим странам», – предположил Камкин.

По его словам, предел санкционного давления на Россию практически исчерпан и основные усилия Евросоюз и США будут сосредотачивать на контроле за соблюдением санкционных ограничений. «Недавние действия Швейцарии по блокировке счетов российских налоговых резидентов – как раз одно из проявлений такого вторичного санкционного давления», – подчеркнул собеседник.

Но если даже санкции ведут, то для «Росатома» они не должны стать значительными, потому что российская госкорпорация традиционно работает со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. «Данными санкциями будут затронуты страны, которые входят в число недружественных, и их не так много», – подытожил эксперт.

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