Россия нашла ответ на ядерный шантаж Украины

На Запорожской атомной электростанции стали возводиться специальные сооружения для защиты ряда ее критических объектов от украинских обстрелов. Какие именно части станции наиболее уязвимы, чем именно они будут прикрыты и почему эти меры в итоге позволят прекратить идущий от Украины ядерный шантаж?

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что над хранилищем отработанных ядерных отходов Запорожской атомной электростанции начали возводить защитный купол. Купол предназначен для защиты от осколков и самодельных взрывных устройств, сбрасываемых с беспилотников. Рогов добавил, что позже защита объекта «будет серьезнее».

Как известно, все последние месяцы Украина активно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию. В начале декабря глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о планах по заключению соглашения, которое должно остановить эти обстрелы. По его словам, продолжаются переговоры относительно зоны безопасности вокруг станции. Москва направила свои предложения МАГАТЭ с конкретными параметрами по созданию зоны безопасности. Однако никаких документов пока не принято.

Ранее неоднократно поднимался вопрос угрозы безопасности Запорожской АЭС в целом и в частности риска разрушения хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ). Так, в ноябре советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал о прилетах по спецкорпусу № 2, где хранится свежее отработавшее ядерное топливо. Тогда же он сообщил и о работах по защите опасных объектов.

Тогда МАГАТЭ заявило о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС. Эти слова международного агентства в России назвали верхом цинизма. «А что на АЭС является не критической инфраструктурой?» – возмущался Карчаа.

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Политолог Марат Баширов в комментарии газете ВЗГЛЯД уличил МАГАТЭ в слепоте. «Я убежден, что на самом деле господин Гросси всё осознает, но действует в рамках определенной шпаргалки. Здесь вопрос скорее профессиональной чести. Если бы он был человеком чести, даже находясь под давлением, он бы нашел какую-то возможность произнести те слова, которые от него ждут очень многие европейцы. Но он зависим, и его риторика вряд ли изменится. Гросси, как аргентинцу, эта ситуация не угрожает, равно как и США», – отметил он.

Об уязвимости объектов инфраструктуры Запорожской АЭС газете ВЗГЛЯД рассказывал физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он отметил, что сооружения, в которых нет реакторов, вообще не защищены ни от каких обстрелов – они построены по аналогии с обычными неядерными цехами.

Как отмечает ученый секретарь Всероссийского НИИ по эксплуатации атомных электростанций Александр Просвирнов,

если при обстреле снаряд разрушает хранилище отходов, происходит взрыв. Сам по себе он не является ядерным, но продукты горения, поднимающиеся в атмосферу, радиоактивны.

Среди радиоактивных изотопов есть короткоживущие, которые относительно быстро распадутся и станут безопасными, но есть и такие, которые способны очень сильно заразить почву и воду. Нюансы, конечно, будут зависеть от силы ветра, осадков и еще множества других причин, но ничего хорошего ожидать не приходится.

Но почему тогда ВСУ не прекратят ставить под угрозу себя и весь мир? Политолог Вадим Колесниченко считает, что это выгодно Киеву и его западным кураторам. По его мнению, обвинение в обстрелах России позволит им ввести на территорию Украины силы НАТО под предлогом спасения мира от ядерной угрозы.

Эксперт по атомной энергетике Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД указал на целесообразность создания железного купола над хранилищами с опасными отходами, назвав его «контуром безопасности для ЗАЭС». «Реакторы на Запорожской АЭС, в отличие от хранилища ОЯТ, были построены еще при СССР. Тогда соблюдались очень жесткие нормы радиационной безопасности. Так, при создании гермооболочки реактора подразумевалось, что она должна была выдержать падение легкомоторного самолета», – отметил он.

Как пояснил собеседник, отработанным является ядерное топливо, проведшее внутри активной зоны реактора от 12 до 18 месяцев. Всё это время тепловыделяющие сборки набирают очень высокую радиоактивность. Она в десятки и сотни раз превосходит радиоактивность природного урана и даже свежего ядерного топлива.

«Большинство стран ОЯТ либо захоранивают, как Финляндия и Швеция, либо сначала перерабатывают, как Франция и Россия. Украина такие отходы никогда не перерабатывала. До определенного момента они отправлялись на переработку и захоронение в Россию. Порядка 15 лет назад Украина взяла курс на замену российского топлива американским Westinghouse. Однако у него в принципе нет технологии переработки и захоронения топлива», – рассказал эксперт.

«Поэтому американцы убедили Киев в том, что такие высокорадиоактивные отходы можно хранить на поверхности и непосредственно на станции. Это очень спорное решение. Такая практика есть только у самих Соединенных Штатов, где сотни станций хранят ядерное топливо в расчете, что кто-то его потом переработает», – полагает Анпилогов.

«Первое испытательное хранилище для ОЯТ на Украине было построено на Запорожской АЭС. Затем по той же технологии построили центральное хранилище в Чернобыльской зоне отчуждения. Строительством объектов занималась американская компания Holtec, которая до этого имела только опыт производства контейнеров для транспортировки отработанного топлива, но не для долговременного хранения», – рассказал он.

Как отмечает эксперт, получилось так, что хранилища для опасных отходов были сделаны по неопробованной, сомнительной технологии. «Очевидно, что при их создании никто не просчитывал возможные катастрофические последствия», ­– акцентировал собеседник.

«Почему сейчас создание прочного металлического купола над хранилищами более чем оправдано. Его будет практически невозможно разрушить артиллерией. Осколочно-фугасные снаряды не могут пробить стальной лист, это под силу только боеприпасам с кумулятивной боевой частью», – убежден Анпилогов. «Если же Украина начнет целенаправленно обстреливать купол кумулятивными снарядами – будет совершенно ясно, что они хотят сознательно нанести повреждения хранилищу ОЯТ. Мы, в свою очередь, сможем доказать это мировому сообществу», – добавил он.

«Вместе с тем закрытие уязвимых объектов стальным куполом позволит создать контуры зоны безопасности на Запорожской АЭС и защитить мир от атомного шантажа Украины. Для обеспечения же всей зоны безопасности нужно прекратить обстрелы станции», – резюмировал эксперт.

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