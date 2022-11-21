В России уличили МАГАТЭ в слепоте из-за обстрелов Запорожской АЭС

Политолог Баширов: МАГАТЭ потворствует ядерному шантажу Зеленского

Владимир Зеленский шантажирует Европу, обстреливая ЗАЭС. При этом США и МАГАТЭ не сильно обеспокоены происходящим ввиду того, что находятся на других континентах. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Марат Баширов. Ранее в Росэнергоатоме назвали верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов.

«Массированные удары ВСУ пришлись на множество объектов Запорожской АЭС, в том числе и на систему охлаждения. Атомный реактор охлаждается водой, в случае, когда ее не хватает, его нужно экстренно останавливать», – рассказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Процесс остановки атомного реактора довольно длительный, он может занять от нескольких часов до целых суток. При этом ВСУ продолжают целенаправленные удары по ЗАЭС, а господин Гросси откровенно врет, говоря, что «критическая инфраструктура не пострадала», – добавил собеседник.

«Я не вижу ничего удивительного в слепоте МАГАТЭ, поскольку это подразделение ООН, которая в значительной степени контролируется США. А то, что Зеленский обстреливает Запорожскую АЭС – это фактически прямой шантаж Европы», – убежден политолог.

«То есть он выдвигает европейцам, а за ними и американцам, условия о том, что они должны убедить Москву прекратить воздействие на энергосистему Украины. В противном случае в Европе наступит ядерная зима, которую своим ударом спровоцируют ВСУ», – добавил эксперт.

«Я убежден, что на самом деле господин Гросси все осознает, но действует в рамках определенной шпаргалки. Здесь вопрос скорее профессиональной чести. Если бы он был человеком чести, даже находясь под давлением, он бы нашел какую-то возможность произнести те слова, которые от него ждут очень многие европейцы. Но он зависим, и его риторика вряд ли изменится. Гросси как аргентинцу эта ситуация не угрожает, равно как и США», – отметил он.

«При этом США в вопросе ЗАЭС ведут себя не так, как в случае с ракетным инцидентом в Польше. Поскольку Украина не входит в НАТО, на этой территории, по их мнению, может происходить что угодно. Поэтому они не останавливают Зеленского, и ядерный взрыв на Украине не приведет к прямому конфликту между НАТО и Россией. Поэтому у США здесь руки развязаны», – заключил Баширов.

Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».

В свою очередь глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС неадекватным документом. Он добавил, что Киев, возможно, посчитал ее карт-бланшем на новые обстрелы станции.

Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.

В воскресенье генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что обстрелы Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены. Кроме того, Гросси в очередной раз обратился к руководству России и Украины с призывом «как можно скорее» согласовать и ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

Кроме того, Рафаэль Гросси выразил удивление осведомленностью российского президента Владимира Путина ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Как отметил глава МАГАТЭ, президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия призывает все страны повлиять на Украину, чтобы та прекратила обстреливать Запорожскую атомную электростанцию.

Представитель Кремля также призвал к объективности при обсуждении темы обстрелов ЗАЭС. «Если говорить фразу: «Были зафиксированы многочисленные обстрелы», нужно все-таки быть объективными и конструктивными, нужно фразу заканчивать – «обстрелы территории станции со стороны украинских вооруженных сил», – указал пресс-секретарь российского лидера.

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