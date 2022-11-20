Минобороны: Крупнокалиберный снаряд ВСУ попал в крышу спецкорпуса №2 ЗАЭС

Минобороны сообщило о попадании украинских снарядов по территории Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), один из снарядов попал в крышу спецкорпуса №2, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомства говорится, что киевский режим не прекращает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.

Отмечается, что утром 20 ноября украинские войска дважды обстреляли территорию атомной станции.

В Минобороны добавили, что с 9.15 до 9.45 выпущено 12 крупнокалиберных артиллерийских снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом №2, три – попали между четвертым и пятым энергоблоками и один – в крышу спецкорпуса №2, с 10 часов до 10.10 минут зафиксировано еще два снаряда, выпущенных по линии электропередачи, которая питает электростанцию, указали в ведомстве.

«Стрельба велась из района населенного пункта Марганец Днепропетровской области, подконтрольного ВСУ. Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены», – говорится в сообщении.

В Минобороны также уточнили, что радиационная обстановка в районе атомной электростанции остается в норме, а последствия повреждений в результате артиллерийских обстрелов ВСУ будут уточнены после обследования территории станции экспертами МАГАТЭ и Росатома.

Ранее советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции.