В «Росэнергоатоме» сообщили о 15 ударах ВСУ по объектам Запорожской АЭС

Гендиректор «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о продолжающемся обстреле со стороны ВСУ Запорожской АЭС

Массированные артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС продолжаются прямо сейчас, зафиксировано уже 15 прилетов снарядов по стратегическим объектам станции, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Карчаа отметил, что обстреливали не только вчера, но и сегодня, «обстреливают вот прямо сейчас». По его словам, на данный момент уже порядка 15 прилетов по объектам атомной станции зафиксировано. Он добавил, что любые артиллерийские поражения атомной станции ставят под угрозу ядерную безопасность, передает ТАСС.

По его данным, ВСУ обстреляли на ЗАЭС спецкорпус №2, где хранится свежее отработавшее ядерное топливо. «Сейчас идет строительство укрепляющих конструкций, и осколками эту бетонную стену посекло. И хорошо, что удалось поднять уже эти конструкции на достаточно большую высоту, иначе осколки бы прилетели на саму площадку», – сказал он.

Карчаа указал, что сейчас известно, что шесть снарядов попали в бассейн фонтана-охлаждения реакторов, два – в СХОЯТ (сухое хранилище ядерных отходов). Последствия обстрела пока определить невозможно – сохраняется опасность повторных атак, уточнил он, пишет РИА «Новости».

В настоящий момент выбросов радиации из-за обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ не произошло, сказал Карчаа.

Ранее сообщалось, что Запорожская АЭС (ЗАЭС) получила повреждения в результате ударов, нанесенных в субботу Вооруженными силами Украины (ВСУ).