Физик-ядерщик рассказал о последствиях крупнокалиберного попадания в ЗАЭС

При аварии на Запорожской АЭС может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела, заявил газете ВЗГЛЯД инженер-физик, член программы безопасности радиоактивных отходов Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, комментируя попадание снаряда в крышу одного из зданий ЗАЭС.

Украинские войска утром во вторник обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции крупнокалиберной артиллерией. В крышу одного из зданий ЗАЭС попал снаряд. В администрации Энергодара уточнили, что в этой постройке хранится топливо для реакторов.

«Запорожская АЭС очень похожа на Ростовскую, и большинство зданий однотипны. Это старый советский проект ВВЭР-1000. Единственное отличие в том, что на Ростовской четыре энергоблока, а на Запорожской – шесть, и там же находится открытое хранилище отработанного ядерного топлива, которого нет на Ростовской станции», – говорит Ожаровский.

Он рассказывает, что защитные оболочки самих реакторов могут выдержать обстрелы из стрелкового оружия и мелкокалиберной артиллерии. Однако они могут быть повреждены при попадании снарядов калибра свыше 150 миллиметров. Остальные сооружения, в которых нет реакторов, вообще не защищены ни от каких обстрелов – они построены по аналогии с обычными неядерными цехами.

«В связи с этим артиллерийские обстрелы крайне опасны как для реакторных зданий, так и для вспомогательных сооружений, в том числе для площадки открытого хранения отработавшего ядерного топлива и для мест размещения других радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. И хочется надеяться, что приезд миссии МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) вразумит конфликтующие стороны и обстрелы прекратятся», – подчеркивает физик-ядерщик.

Наиболее опасный сценарий, который может произойти в результате обстрела ЗАЭС, продолжает собеседник, состоится при попадании крупнокалиберного снаряда в здание реактора, который будет находиться в рабочем состоянии – в состоянии выработки электроэнергии. Так в случае повреждения первого контура корпуса реактора, что вполне реально, поскольку здания не являются бункерами и не рассчитаны на то, чтобы их обстреливали, будет разлет радионуклидов на сотни километров. При этом в документах Ростовской АЭС есть информация о том, что при наихудшем сценарии разлет радионуклидов также возможен на сотни километров (около 160–180 км).

Эксперт предлагает обратить внимание на австрийскую модель FlexRISK, демонстрирующую последствия аварий на ядерных объектах, которая изначально нацелена на то, чтобы привлечь внимание к проблеме и опасности от использования таких источников энергии. При этом в данных картах учитываются лишь аварии энергоблоков ВВЭР-1000 по внутренним причинам. То, что может произойти в реальности от попадания снаряда, вероятно, способно превзойти даже прогнозы австрийских ученых.

На карте, опубликованной Минобороны РФ, виден результат радиационной аварии: концентрации цезия 137 на почве, поясняет специалист. Тем не менее есть множество и других радионуклидов, которые тоже очень опасны, однако их сложнее измерять, и для них требуются другие расчеты.

«Австрийцы подтвердили очевидное: все зависит от погодных условий в момент катастрофы. Грубо говоря, важно направление ветра. Так, все может долететь до Курской и Воронежской областей России, пересечь Украину и долететь до Молдовы и Белоруссии. Также может пересечь Черное море и долететь до Турции. «Долететь» – означает, что выпадения цезия могут быть столь значительны, чтобы создать проблемы для сельского хозяйства. А на пару сотен километров (Воронежская и Курская области) могут оказаться внутри зон загрязнения участки, в которых потребуется по действующим нормативам отселение населения», – предупреждает Ожаровский.

Он отмечает, что при попадании снаряда по работающему реактору ЗАЭС не исключено повторение истории с аварией на Чернобыльской АЭС, которая произошла в 1986 году. Напомним, что тогда разрушение несло взрывной характер, реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ. Данная авария расценивается как крупнейшая за всю историю атомной энергетики, причем как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

«Естественно, там другой реактор, но нам же интересны последствия: сколько радионуклидов вышло в окружающую среду. И, к сожалению, при авариях на реакторах ВВЭР-1000 может выйти в окружающую среду сравнимое с Чернобыльской аварией количество радиоактивных веществ, особенно если причиной станет силовое воздействие и разрушение реакторной установки в результате обстрела», – заключил физик-ядерщик.

Ранее представитель военного командования США предположил, что украинские военные «вели огонь» в окрестностях Запорожской АЭС.

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